O misterioso resfriamento do mar na costa do Chile está desafiando o avanço do El Niño no Pacífico

A costa chilena tem apresentado um ligeiro resfriamento nas últimas semanas, apesar do aquecimento acelerado do Oceano Pacífico. Este artigo examina esse fenômeno.

Anomalias diárias na temperatura da superfície do mar em 19 de maio de 2026. Fonte: NOAA Coral Reef Watch.

Em meio ao crescente aquecimento do Oceano Pacífico, aliado ao desenvolvimento do fenômeno El Niño e ao aquecimento global que está elevando as temperaturas oceânicas a níveis muito acima do normal em todo o mundo, está se tornando cada vez mais raro observar áreas com anomalias negativas na temperatura da superfície do mar.

Nesse contexto, e há apenas alguns meses, o litoral do Chile estava entre os lugares mais quentes da Terra. Hoje, apresenta anomalias negativas, mesmo com a iminência do início do fenômeno El Niño.

As mudanças na costa do Chile

Há poucos meses, as notícias eram dominadas pelas severas anomalias na temperatura da água do mar ao longo da costa do Chile. Entre janeiro e fevereiro, uma intensa onda de calor marinha afetou o litoral chileno, transformando-o temporariamente em uma das regiões oceânicas mais quentes do planeta.

E isso ocorreu em meio a um evento La Niña, o que significa que apenas uma pequena parte desse aquecimento costeiro pôde ser atribuída ao Pacífico equatorial. Na época, alguns consideraram a possibilidade de que esse aquecimento pudesse persistir durante o inverno ou se intensificar ainda mais caso o El Niño se desenvolvesse.

Comparação das anomalias da temperatura da superfície do mar durante a segunda semana de fevereiro (esquerda) e a segunda semana de maio (direita). Fonte: CIIFEN.

Mas isso não aconteceu, e o resfriamento atual mostra que, mesmo no oceano, as coisas não são estáticas. Atualmente, ao longo das costas do centro e sul do Chile, estão sendo observadas anomalias negativas na temperatura da água do mar, mesmo com o restante do Pacífico aquecendo em ritmo acelerado.

Hoje, assim como em fevereiro passado, ainda não podemos afirmar com certeza que esse resfriamento irá persistir. Principalmente porque as causas precisas desse resfriamento ainda não foram claramente determinadas.

A atmosfera que originou esse resfriamento

Diversos fatores podem explicar esse resfriamento, desde mudanças nos padrões atmosféricos até modificações em certos processos oceânicos, como a ressurgência costeira. Analisando o que ocorreu na atmosfera regional nas últimas semanas, alguns fatores interessantes podem estar relacionados a esse resfriamento das águas costeiras.

Nas últimas semanas, uma alta pressão se intensificou ao longo da costa sul do Chile. Essa intensificação foi acompanhada por padrões de bloqueio atmosférico, que, por sua vez, são uma resposta a mudanças em larga escala na circulação do Hemisfério Sul, como ondulações da corrente de jato e ondas de movimento lento.

Anomalias de circulação na baixa troposfera durante o período de 9 a 18 de maio de 2026. Fonte: Centro Climático de Tóquio.

Isso significa que a circulação atmosférica ao longo da costa sul do Chile tem sido persistentemente anticiclônica. Isso pode causar dois fenômenos: primeiro, um fluxo mais forte de ventos frios e secos vindos do sul, o que pode ter contribuído para o resfriamento da costa chilena. Segundo, o fortalecimento dos ventos do sul está associado a uma ressurgência costeira mais pronunciada, que também contribui para o resfriamento da superfície do mar.

Esses dois processos podem explicar parcialmente o resfriamento das costas nas últimas semanas, mas não fornecem uma explicação definitiva. Um período de análise mais longo seria necessário para determinar se forçantes em maior escala também desempenham um papel.