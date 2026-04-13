Ciclone vai afetar o Brasil nesta semana; confira os riscos e os estados afetados

Sistema ocasionará a formação de chuvas especialmente sobre a região Sul, mudando o tempo com pancadas de chuva e tempestades que podem ser localmente fortes. Mais informações: Aumento das temperaturas e frente fria definem o tempo nesta semana

Ao longo da terça-feira (14), um cavado (região de baixa pressão) começará a se formar entre o norte da Argentina e o Paraguai, formando tempestades localmente fortes nestes países. Esse sistema continuará se aprofundando e, ao longo da quarta-feira (15), se transformará em um ciclone.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos de chuva para o oeste do RS, SC e PR. No RS, área que será atingida com maior intensidade, há riscos de chuva de até 100 mm por dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo, enquanto nas demais regiões a chuva chega a 50 mm por dia.

Durante a própria quarta-feira (15), o sistema ocasionará a formação de pancadas de chuva também no Uruguai e no oeste do Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuvas atingirem também o oeste de Santa Catarina e do Paraná. Na quinta-feira (16), as chuvas se espalham também pelo restante do estado gaúcho, por Santa Catarina e pelo sul e oeste do Paraná.

Mapa de acumulados totais de chuva até o final da semana mostra que os volumes de chuva no RS (estado mais atingido) podem chegar perto dos 100 mm, especialmente no oeste gaúcho.

As tempestades não serão extremas, mas ainda assim os acumulados podem chegar a valores altos em algumas cidades, trazendo risco de alagamentos especialmente no Rio Grande do Sul e no extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná, regiões que devem ser mais atingidas pelas chuvas.

Há risco de tempo severo em municípios gaúchos

Além disso, previsões indicam que o ciclone causará rajadas de vento de até 60 km/h no interior do RS e SC, e de até 80 km/h no litoral do RS, o que pode ocasionar transtornos como movimentação de dunas de areia na orla, além de quedas de árvores e torres de transmissão, interrompendo o fornecimento de energia elétrica.

As rajadas de vento mais fortes serão registradas ao longo da quinta-feira.

Previsão de rajadas de vento na quinta-feira durante a tarde mostra velocidades de até 75 km/h na região litorânea do Rio Grande do Sul, o que pode causar transtornos para a população.

Além disso, previsões indicam possibilidade de ocorrência de granizo neste mesmo dia, especialmente no extremo oeste do Rio Grande do Sul - em cidades próximas da divisa com a Argentina. Nesses municípios, o fenômeno pode ocasionar estragos em plantações.

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Na sexta-feira (17), após a mudança no tempo ocasionada pelo ciclone, o sistema estará se afastando em direção ao oceano e o tempo voltará a ficar majoritariamente firme na região Sul, mas nebulosidade intensa e chuvas fracas ainda podem se formar localmente em algumas cidades.

Vale notar ainda que, entre a quarta-feira e a quinta-feira, o sistema também pode causar pancadas de chuva moderadas sobre o Mato Grosso do Sul, com avisos similares para a região do Pantanal e o Sudoeste do estado. Em outras palavras, o ciclone também pode causar transtornos para a população deste estado.