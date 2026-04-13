Ciclone vai afetar o Brasil nesta semana; confira os riscos e os estados afetados
Sistema ocasionará a formação de chuvas especialmente sobre a região Sul, mudando o tempo com pancadas de chuva e tempestades que podem ser localmente fortes.
- Mais informações: Aumento das temperaturas e frente fria definem o tempo nesta semana
Ao longo da terça-feira (14), um cavado (região de baixa pressão) começará a se formar entre o norte da Argentina e o Paraguai, formando tempestades localmente fortes nestes países. Esse sistema continuará se aprofundando e, ao longo da quarta-feira (15), se transformará em um ciclone.
Durante a própria quarta-feira (15), o sistema ocasionará a formação de pancadas de chuva também no Uruguai e no oeste do Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuvas atingirem também o oeste de Santa Catarina e do Paraná. Na quinta-feira (16), as chuvas se espalham também pelo restante do estado gaúcho, por Santa Catarina e pelo sul e oeste do Paraná.
As tempestades não serão extremas, mas ainda assim os acumulados podem chegar a valores altos em algumas cidades, trazendo risco de alagamentos especialmente no Rio Grande do Sul e no extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná, regiões que devem ser mais atingidas pelas chuvas.
Há risco de tempo severo em municípios gaúchos
Além disso, previsões indicam que o ciclone causará rajadas de vento de até 60 km/h no interior do RS e SC, e de até 80 km/h no litoral do RS, o que pode ocasionar transtornos como movimentação de dunas de areia na orla, além de quedas de árvores e torres de transmissão, interrompendo o fornecimento de energia elétrica.
As rajadas de vento mais fortes serão registradas ao longo da quinta-feira.
Além disso, previsões indicam possibilidade de ocorrência de granizo neste mesmo dia, especialmente no extremo oeste do Rio Grande do Sul - em cidades próximas da divisa com a Argentina. Nesses municípios, o fenômeno pode ocasionar estragos em plantações.
Na sexta-feira (17), após a mudança no tempo ocasionada pelo ciclone, o sistema estará se afastando em direção ao oceano e o tempo voltará a ficar majoritariamente firme na região Sul, mas nebulosidade intensa e chuvas fracas ainda podem se formar localmente em algumas cidades.
Vale notar ainda que, entre a quarta-feira e a quinta-feira, o sistema também pode causar pancadas de chuva moderadas sobre o Mato Grosso do Sul, com avisos similares para a região do Pantanal e o Sudoeste do estado. Em outras palavras, o ciclone também pode causar transtornos para a população deste estado.
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