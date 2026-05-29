A ameaça invisível do oceano que obriga centenas de turistas no Havaí a saírem da água

Águas cristalinas, praias famosas e um oceano que também abriga algumas das espécies marinhas mais perigosas do Pacífico: é isso que muitos turistas descobrem ao chegar ao Havaí.

As praias vulcânicas, as águas cristalinas e o litoral exuberante fazem do Havaí um destino dos sonhos para muitos viajantes.

Praias vulcânicas, águas cristalinas e litorais rodeados pela natureza fazem do Havaí um daqueles destinos que muitos sonham em visitar pelo menos uma vez. No entanto, para além das paisagens de cartão-postal, existe um ecossistema marinho tão diverso quanto imprevisível, onde espécies nativas coexistem com animais que, ao longo do tempo, também se integraram às águas do Pacífico que circundam as ilhas.

Nesse ambiente, alguns encontros podem se tornar perigosos quando certas espécies se sentem ameaçadas pela presença humana.

Espécies marinhas obrigam turistas a tomar precauções no Havaí

Todos os anos, centenas de turistas no Havaí são obrigados a sair da água após encontros inesperados com animais marinhos perigosos. Em alguns casos, a situação é resolvida com um aviso, mas em outros, resulta em picadas, ferimentos ou necessidade de atendimento médico. Algumas criaturas passam quase despercebidas até que o contato ocorra, enquanto outras inspiram medo devido ao seu tamanho ou comportamento.

Caracóis cônicos

Os caracóis-cone são encontrados em recifes rasos e áreas rochosas de várias ilhas havaianas. Suas conchas coloridas atraem muita atenção, e mais de um turista acaba coletando-os sem perceber o perigo que representam.

Para se defenderem e caçarem, esses caracóis usam uma estrutura semelhante a um arpão, carregada com veneno, para imobilizar suas presas.

Algumas espécies podem causar dor intensa, dormência, dificuldade para respirar e até paralisia temporária. Em muitos casos, causa apenas um susto, embora algumas picadas piorem rapidamente e exijam atendimento médico urgente.

Água-viva-caixa

Com tentáculos quase invisíveis e corpo transparente, a água-viva-caixa (Chironex fleckeri), também conhecida como vespa-do-mar, muitas vezes passa despercebida até que ocorra o contato, apesar de ser um dos animais mais perigosos do oceano.

O veneno age rapidamente sobre o sistema nervoso, a pele e o coração, liberando toxinas capazes de causar dor intensa, sensação imediata de queimação, dificuldade para respirar, espasmos musculares e complicações cardíacas.

Seus tentáculos quase invisíveis tornam extremamente difícil detectá-la na água antes do contato.

Em casos de exposição severa, especialmente quando há contato com vários tentáculos, o colapso cardiovascular pode ocorrer em poucos minutos.

No Havaí, as autoridades costumam afixar avisos nas praias quando há maior probabilidade de aparecimento de águas-vivas-caixa perto da costa.

Tubarão-tigre

Os tubarões-tigre são mais comumente encontrados em águas profundas ao redor do Havaí, especialmente perto de canais e áreas de recifes. Embora a probabilidade de encontrar um seja baixa, uma grande porcentagem dos ataques graves de tubarão relatados no Havaí envolveu essa espécie.

Quando um tubarão-tigre é avistado perto de nadadores ou surfistas, a reação geralmente é imediata. No Havaí, salva-vidas e especialistas recomendam evitar a água no início da manhã, ao entardecer ou quando o mar está turvo, pois os tubarões-tigre podem se aproximar da costa nesses horários.

Raia larga

Em diversas áreas costeiras do Havaí, as raias-largas (Amblyraja badia) passam grande parte do tempo perto da costa, alimentando-se no fundo do mar. Na maioria das vezes, passam despercebidas e só reagem quando se sentem ameaçadas.

O problema geralmente começa quando elas são pisadas ou perturbadas acidentalmente.

Seu principal mecanismo de defesa é o longo espinho localizado na ponta da cauda, capaz de perfurar a pele e causar ferimentos extremamente dolorosos. Além da dor imediata, os ferimentos podem inflamar significativamente, sangrar e piorar nas horas seguintes se não forem tratados adequadamente.

Estrela-do-mar coroa-de-espinhos

Essa espécie (Acanthaster planci) se distingue por seus longos espinhos venenosos e é comumente encontrada em recifes de coral. Além do risco para humanos, ela também é considerada uma séria ameaça aos ecossistemas de coral quando suas populações crescem descontroladamente.

O contato com seus espinhos pode causar inflamação severa, náuseas e dor que podem durar vários dias. Diferentemente de outras estrelas-do-mar, esta nunca deve ser tocada.

O que fazer se encontrar uma dessas espécies

No Havaí, muitos incidentes ocorrem porque algumas pessoas tentam tocar ou mover a vida marinha sem perceber que ainda podem representar um perigo. Muitas lesões acontecem justamente quando os turistas se aproximam demais para tirar fotos ou manusear os animais.

Após uma picada ou lesão, muitas situações pioram porque a pessoa continua nadando ou reage desesperadamente ainda na água. Quando a dor aumenta rapidamente, a respiração fica difícil ou o inchaço começa a se espalhar, a situação pode se tornar grave rapidamente.

Em alguns casos, como picadas de água-viva, o vinagre pode ajudar a reduzir o efeito do veneno. No caso de ferimentos causados por ouriços-do-mar ou raias, os problemas geralmente pioram quando os espinhos ficam alojados sob a pele.

As autoridades locais também mantêm sistemas de alerta e bandeiras na praia quando o risco de correntes fortes ou espécies perigosas perto da costa aumenta.

Mas uma coisa permanece sempre certa: aventurar-se no oceano que circunda as ilhas também significa compartilhar a água com espécies que fazem parte de um dos ecossistemas marinhos mais ativos do Pacífico.



Referência da notícia

Hawaii's Most Dangerous Wildlife And How To Avoid It On Your Vacation. 16 de dezembro, 2024. Tanvi Akhauri.