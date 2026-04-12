Aumento das temperaturas e frente fria definem o tempo na próxima semana; veja as áreas em destaque
Semana será marcada por condições meteorológicas muito diferentes: Enquanto alguns estados registram calor intenso de verão, outros registram uma frente fria com chuvas intensas. Confira abaixo quais estados serão afetados.
- Mais informações: Nova frente fria chega ao Brasil neste domingo
Os últimos dias foram marcados, no centro-sul do Brasil, pelo avanço de uma massa de ar frio que fez as temperaturas caírem de maneira considerável no Sul e no Sudeste do país. Geadas se formaram na Serra Catarinense, onde as temperaturas, em estações não-oficiais, chegaram a até 3,3°C.
Apesar disso, neste final de semana, a região sul já esteve registrando um leve aumento nas temperaturas - sinalizando uma tendência de aquecimento que deve continuar ao longo dos próximos dias.
Embora as temperaturas mínimas continuem relativamente baixas ao longo da semana (elas começam a subir gradativamente apenas a partir da sexta-feira), as temperaturas máximas durante a tarde tendem a aumentar na porção central do país, atingindo valores altos.
Temperaturas máximas aumentam nos próximos dias
Numa região que compreende grande parte do estado de São Paulo e de Goiás, o Alto Paranaíba de Minas Gerais e o oeste do Mato Grosso do Sul, as temperaturas durante a tarde vão aumentar de maneira significativa durante esta semana.
Ao total, os termômetros podem chegar a até 38°C na sexta-feira, como podemos observar na imagem abaixo.
Isso significa que a semana será marcada por um gradiente muito alto de temperaturas, especialmente na região Sudeste do Brasil: Durante a madrugada e a manhã serão registradas temperaturas baixíssimas de inverno, e durante a tarde um calor escaldante de verão.
Frente fria atinge a região Sul
Enquanto isso, na quinta-feira (16) um novo ciclone se formará entre o Rio Grande do Sul, o Uruguai e o norte da Argentina. Sua frente fria associada avançará pelo sul do Brasil, causando novamente pancadas de chuva sobre os estados da região Sul.
Os maiores acumulados esperados ocorrem justamente na quinta-feira e atingem especialmente o Rio Grande do Sul e o extremo o oeste de Santa Catarina e do Paraná, sendo que chuvas mais fracas podem continuar sendo registradas pontualmente em toda a região Sul na sexta-feira (17).
Os acumulados podem girar em torno dos 50 mm de chuva, causando pequenos transtornos como alagamentos, mas não há previsão de que este sistema frontal traga acumulados extremos de chuva e/ou grandes transtornos para a população gaúcha.
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