Gangorra térmica atinge o Sul e ciclone 'bagunça' o tempo na região; saiba o que esperar

Ciclone traz tempestades com chuvas intensas, mas irregulares, enquanto as máximas variam mais de 10°C entre os estados. Mais informações: Super El Niño: as chuvas extremas de 2024 podem se repetir no Rio Grande do Sul?

A semana terá grande variabilidade no tempo na Região Sul do Brasil, marcada por uma verdadeira “gangorra térmica” e pela atuação de um ciclone extratropical que deve intensificar a instabilidade na região.

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Ao longo dos próximos dias, os estados do Sul terão contrastes expressivos de temperatura, com diferenças de mais de 10°C nas máximas registradas no mesmo dia entre diferentes estados, além de alternância entre períodos de chuva e momentos de tempo firme. Confira os detalhes.

Formação de ciclone traz chuvas irregulares

Entre terça (14) e quarta-feira (15) uma área de baixa pressão sobre a Argentina dará origem a um ciclone extratropical. Este ciclone seguirá seu deslocamento natural para sudeste em direção ao Oceano Atlântico até sexta-feira (17), afetando o Rio Grande do Sul, especialmente a região Oeste, Campanha e Sul.

Embora pancadas de chuva estejam previstas para a região Oeste do Rio Grande do Sul já na terça (14), durante o desenvolvimento do ciclone, as chuvas serão mais intensas entre quarta (15) e quinta-feira (16), conforme o sistema avança. A chuva, no entanto, será irregular.

Previsão de ciclone (L) e chuva (escala de cores) nesta quarta-feira (15), de acordo com o ECMWF.

Na quinta-feira (16) as chuvas alcançam também a fronteira oeste de Santa Catarina e do Paraná, enquanto avançam sobre a metade leste do Rio Grande do Sul, podendo ser intensas entre a Região Metropolitana de Porto Alegre, Serra Gaúcha e litoral sul de Santa Catarina. Na sexta-feira (17) a chance de chuva diminui em toda a região Sul, mas ainda pode chover fraco no Norte/Noroeste do Paraná.

Previsão de chuva acumulada até o final de sexta-feira (17), de acordo com o ECMWF.

A rodada atual do modelo ECMWF indica que os acumulados até o final de sexta-feira (17) podem se aproximar ou ultrapassar 80 mm no Noroeste e extremo Oeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, as precipitações devem ser abaixo de 50 mm.

Embora os valores não pareçam muito expressivos ao longo de uma semana, a forma que eles devem se distribuir importa, uma vez que os acumulados de 80 mm previstos para o Noroeste gaúcho e também os 50 mm na região de Florianópolis (SC), estão previstos ocorrer em períodos de 24 horas, indicando chuvas intensas e com risco de transtornos, principalmente em centros urbanos. Nestas regiões, fica o alerta para tempestades intensas.

Gangorra térmica: diferença de 15°C entre os estados

A exemplo de segunda-feira (13), que amanheceu abaixo de 10°C na Serra Catarinense e acima de 20°C no Oeste do Rio Grande do Sul, as temperaturas devem variar muito sobre a Região Sul nesta semana. A sensação de frio deve predominar ao longo da manhã, enquanto à tarde as temperaturas se aproximam ou ultrapassam 30°C principalmente sobre o Rio Grande do Sul e Noroeste do Paraná.

Entre quarta (15) e quinta-feira (16) a sensação de frio durante a manhã fica mais restrita na faixa leste, desde a Serra Gaúcha até a faixa leste da Região Sudeste, enquanto nas demais áreas as mínimas sobem.

Previsão de temperatura mínima quinta-feira (16), de acordo com o ECMWF.

A variação das temperaturas máximas na tarde de quinta-feira (16) será uma ‘gangorra’ entre os estados: enquanto o centro-leste de Santa Catarina e faixa leste do Rio Grande do Sul terão máximas entre 19°C e 23°C, o Noroeste do Paraná pode registrar 34°C - uma diferença de 15°C entre os estados.

Previsão de temperatura máxima nesta quinta-feira (16), de acordo com o ECMWF.

Na sexta-feira (17) o frio continua nas áreas serranas, e temperaturas abaixo de 20°C voltam a predominar sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade leste do Paraná. As temperaturas máximas devem diminuir na maior parte da região Sul, ficando abaixo de 30°C, mas algumas áreas ainda podem registrar temperaturas próximas ou acima de 30°C, como a fronteira oeste, faixa leste entre Santa Catarina e Paraná e norte do Paraná.