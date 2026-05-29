Maio termina com previsão de chuva em 21 estados

Chuvas com acumulados que se aproximam de 70 mm marcam os últimos dias do mês de maio. Circulação atmosférica contribui para aumento de umidade e nuvens carregadas sobre algumas áreas. Veja também: Sinal da Antártica vai reduzir as chuvas no Centro-Sul por vários dias; entenda o fenômeno

O último final de semana de maio será marcado por chuvas em 21 estados, a exceção fica por conta de Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso e o Distrito Federal. Mesmo com a ausência de sistemas meteorológicos atuando sobre o centro-sul, as chuvas ocorrem devido ao aumento de umidade, trazida pela circulação atmosférica.

Diferentemente do que ocorre no Norte do Brasil, em que tem-se a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Fenômeno que também faz o papel de transportar umidade para áreas do Norte e Nordeste do país, afetando diretamente no ciclo das chuvas das regiões.

Região Sul: pancadas de chuva afetam os 3 estados

O alongamento de uma área de baixa pressão proporciona a formação de nuvens mais carregadas sobre o Sul do Brasil já na tarde desta sexta-feira (29). O modelo de confiança da Meteored | tempo.com nos mostra pancadas de chuva com leve intensidade sobre áreas do centro, norte, noroeste e oeste do Rio Grande do Sul, além do oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Mapa de precipitação sobre a Região Sul do Brasil, na início da noite de hoje (29).

Com o passar das horas e a chegada do sábado (30), as chuvas diminuem de intensidade, mas avançam para outras áreas da Região, atingindo a capital Porto Alegre/RS. Também está previsto que as chuvas alcancem Florianópolis/SC e Curitiba/PR, durante a manhã deste sábado (30).

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A partir da tarde de sábado (30), as chuvas diminuem e vão ocorrer de forma pontual sobre a Região Sul e em fraca intensidade. O domingo (31) será de tempo mais estável sem a previsão de chuvas, mas com bastante nuvens o que deixa o tempo parcialmente nublado.

Região Nordeste: faixa litorânea com chuvas

Os ventos também transportam umidade para o litoral nordestino. Nesta sexta-feira (29) pancadas de chuva estão previstas para o litoral baiano, contudo em fraca intensidade. Outras áreas do Nordeste registram chuva, caso do litoral do Maranhão, Piauí e Ceará.

Mapa de probabilidade de precipitação sobre o Nordeste na tarde deste sábado (30).

O sábado (30) será de chuva na Bahia, em municípios próximos à capital Salvador/BA. A previsão é de que os ventos fiquem mais fortes e o transporte de umidade aumente e, com isso, terá maior presença de nuvens carregadas e riscos de chuvas fortes na capital baiana.

Durante a tarde, chuvas estão previstas para outras áreas da Região abrangendo os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, contudo os volumes previstos são baixos. No litoral norte do Nordeste, a previsão é de chuvas mais fortes, afetando áreas próximas a Mossoró/RN, Fortaleza/CE, Parnaíba/PI e São Luís/MA.

Mapa de precipitação acumulada até o domingo (31) no Nordeste do Brasil.

No domingo (31), as chuvas diminuem no leste do Nordeste, deixando o tempo mais estável. Por outro lado, o norte da Região permanece sob os riscos de chuvas fortes, porém com menor intensidade em relação ao sábado (30). O acumulado até domingo (31) em Salvador/BA chega aos 58 mm, 40 mm em São Luís/MA e 30 mm em Fortaleza/CE. Nas demais áreas, os volumes variam entre 5 e 25 mm.

Região Norte: ZCIT segue promovendo chuvas volumosas

No Norte do Brasil, as chuvas permanecem volumosas, principalmente na porção norte do Amazonas e Pará e em todo o estado do Amapá e Roraima. As chuvas previstas para estas áreas serão intensas e fortes, podendo ser acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas. Enquanto que no Acre, há previsão de chuva leve e pontual.

Chuva e nebulosidade prevista para a tarde deste domingo (31) sobre a Região Norte.

As capitais, Belém/PA, Manaus/AM, Macapá/AP e Boa Vista/RR devem ficar em atenção por conta da força das chuvas. As cidades mais ao sul da Região, terão tempo mais firme, com a presença de nuvens, mas com baixas chances de precipitação.

Mapa de precipitação acumulada para a Região Norte até o final de mês.

Boa Vista/RR, será a capital mais úmida deste final de semana, com volumes previstos em 80 mm até este domingo (31). A porção norte dos estados citados tem acumulado previsto superiores a 50 mm, caso também de Macapá/AP com 57 mm. Manaus/AM tem acumulado previsto de até 30 mm e de 20 mm em Belém/PA.

Região Sudeste e Centro-Oeste: sábado com instabilidades

No sábado (30) as instabilidades aumentam por conta da circulação atmosférica que transporta umidade nas áreas citadas.

No Mato Grosso do Sul, as chuvas afetam o estado entre a noite de hoje (29) e a madrugada deste sábado (30). Contudo, o restante do dia e do final de semana será de tempo mais firme com diminuição na presença de nuvens e sem previsão de chuvas intensas.

Mapa de nebulosidade e precipitação para este sábado (30).

No Sudeste o cenário é diferente. A umidade vinda do oceano ao encontrar-se com o ar quente proporciona a formação de nuvens com potencial para provocar chuvas. E isto está previsto para ocorrer a partir do início da tarde de sábado (30) em áreas do Sul de Minas Gerais e Vale do Paraíba. As chuvas serão de fraca intensidade, com isso os acumulados não devem superar os 10 mm.