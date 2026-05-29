Frente fria muda o tempo em SP e RJ e frio ganha novo reforço no início de junho

Nova frente fria avança de forma costeira no início da próxima semana, ajudando na formação de chuvas em São Paulo e no Rio de Janeiro. E o frio ganhará um impulso, mantendo as temperaturas baixas na região.

Frente fria costeira vai avançar e favorecer a formação de chuvas no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro nos primeiros dias de junho.

Após uma breve trégua das instabilidades na Região Sudeste do Brasil neste fim de semana, especificamente no domingo (31), a próxima semana vai começar com uma nova frente fria avançando de forma costeira pela região.

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O sistema meteorológico não será intenso sobre o continente, mas vai contribuir para a formação de chuvas no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro nos primeiros dias de junho. E a previsão não indica, até o momento, riscos de tempestades e de transtornos na região.

Além disso, o frio ganhará um impulso na próxima semana, mantendo as temperaturas baixas pela manhã e mais amenas durante as tardes em áreas dos dois estados.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Junho começa com chuva em SP e no RJ

A segunda-feira (1º de junho) começa sem chuvas e com bastante nebulosidade no leste de São Paulo e na porção sul do Rio de Janeiro. Mas a partir da tarde, a nebulosidade diminui e o sol aparece entre poucas nuvens nos dois estados.

A frente fria já avança neste início da semana provocando chuvas fracas e mais pontuais durante a tarde em áreas do centro e da faixa litorânea de São Paulo e no Rio de Janeiro.

A próxima semana começa com chuvas fracas a moderadas no leste de SP e no RJ. Não há, até o momento, previsão de tempestades ou transtornos significativos nas regiões.

A capital paulista terá algumas nuvens o dia todo, com aberturas de sol e baixo potencial para chuva. A capital fluminense terá chuva fraca mais pro fim do dia, com céu parcialmente nublado.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para terça-feira (2) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na terça-feira (2) o sistema meteorológico aumenta mais ainda as condições para chuvas. As instabilidades já ocorrem desde o período da manhã no litoral sul de São Paulo e ao longo do dia se espalham para todo o leste paulista e em todo o Rio de Janeiro.

Essas chuvas ocorrem com intensidade fraca a moderada, mas em alguns momentos do dia elas podem vir em forma de pancadas pontuais mais fortes.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quarta-feira (3) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, a terça-feira (2) terá sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme. A capital fluminense terá céu com algumas nuvens e chuva fraca durante a tarde e à noite.

Na quarta-feira (3) a tendência mostra que a frente fria já estará mais afastada do continente, mas a circulação dos ventos favorece a entrada de umidade do mar e a formação de nebulosidade, e consequentemente a ocorrência de chuvas fracas a moderadas na faixa leste e áreas litorâneas de São Paulo e no Rio de Janeiro.

Frio ganha impulso na próxima semana em SP e RJ

Além das chuvas, a partir da próxima terça-feira (2) a circulação dos ventos do quadrante sul/sudeste traz também um ar mais frio para o leste do Sudeste, o que vai novamente manter as temperaturas baixas em parte da região.

As manhãs terão temperaturas baixas e até sensação de leve friozinho em algumas localidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, enquanto as tardes terão temperaturas mais amenas.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para a manhã de quarta-feira (3), segundo o modelo europeu ECMWF.

As temperaturas mínimas entre a terça (2) e a quarta-feira (3) não passam dos 16°C em São Paulo e dos 20°C no Rio de Janeiro, e ficam em torno do mínimo de 9°C no sul paulista e na Região Serrana do Rio.

O início da próxima semana terá mínimas de 9°C/10°C no sul de SP e na Região Serrana do RJ e máximas abaixo dos 21 °C no leste de SP e no centro-sul do RJ.

Já as temperaturas máximas não sobem muito e ficam mais amenas na faixa leste de São Paulo e em áreas do sul e centro do Rio de Janeiro, onde não passam dos 21°C.

Várias localidades podem registrar entre 13°C e 16°C (tons verdes no mapa abaixo), e chegando aos 10°C nas áreas mais elevadas da Região Serrana do Rio.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a tarde de quarta-feira (3), segundo o modelo europeu ECMWF.

Nas capitais, as temperaturas mínimas e máximas no início da próxima ficam, respectivamente, em torno de 13°C/20°C em São Paulo e de 19°C/23°C no Rio de Janeiro.