O sobrevivente do tamanho de um hamster que resistiu à extinção mais mortífera da Terra

Os cientistas identificaram uma espécie de mamífero recém-descoberta, do tamanho de um hamster, que viveu há 75 milhões de anos e que oferece pistas invulgares sobre como antepassados pequenos e adaptáveis poderão ter sobrevivido à extinção que dizimou os dinossauros.

Ilustração de um Cimolodon desosai numa árvore, com um fruto na boca. Crédito: Andrey Atuchin.

Hattie Russell Meteored Reino Unido 29/05/2026 09:12 4 min

Um novo estudo publicado na revista Journal of Vertebrate Palaeontology, conduzido por uma equipa de investigação da Universidade de Washington, revela uma nova espécie do género Cimolodon descoberta na Baixa Califórnia.

Cimolodon desosai terá vivido há cerca de 75 milhões de anos e terá tido o tamanho de um hamster dourado, correndo pelo solo e pelas árvores para se alimentar de insetos e frutos.

O que nos podem revelar os fósseis de Cimolodon desosai?

Os mamíferos e os dinossauros coexistiram na Terra até que o asteroide colidiu com o planeta há 66 milhões de anos, causando a extinção de 75% da vida. Apesar disso, alguns animais sobreviveram, incluindo os mamíferos do género Cimolodon. Estes pertencem aos multituberculados, um grupo que surgiu durante o Jurássico e sobreviveu durante mais de 100 milhões de anos. Ao estudar estes animais, os investigadores podem compreender como os mamíferos sobreviveram às extinções em massa e se diversificaram até se tornarem os mamíferos que conhecemos hoje.

"O género Cimolodon foi um mamífero bastante comum durante o Cretáceo Superior, a última época da Era dos Dinossauros. Foram encontrados fósseis de Cimolodon em todo o oeste da América do Norte, desde o oeste do Canadá até ao México", afirmou o autor principal, Gregory Wilson Mantilla, professor de biologia da Universidade de Washington e conservador de paleontologia de vertebrados no Museu Burke. "Esta nova espécie, Cimolodon desosai, foi a antecessora das espécies que sobreviveram à extinção. Tanto esta como os seus descendentes eram relativamente pequenos e omnívoros, duas características que se revelaram vantajosas para a sua sobrevivência."

Quando descobriram o fóssil em 2009, encontraram um crânio, uma mandíbula, dentes, um fémur e um cúbito.

"É muito difícil encontrar fósseis neste sítio arqueológico, em comparação com outras zonas", disse Wilson Mantilla. "No início, o meu assistente de campo só encontrou um pequeno dente que sobressaía. Se ele tivesse encontrado apenas isso, eu teria ficado muito feliz. Mas depois, quando olhámos para dentro da fenda na rocha, pudemos ver que havia mais osso".

Ao descobrir mais do que apenas dentes no C. desosai, a equipa conseguiu compreender melhor o tamanho e a forma do animal, bem como a sua forma de se mover. Isto também ajuda a reconstruir uma imagem deste género e do ambiente em que vivia.

A equipa utilizou imagens digitais e microtomografia computadorizada para obter imagens de alta resolução do fóssil. Em seguida, compararam os dentes com os de outros membros do género Cimolodon para determinar se se tratava de uma nova espécie.

"Naquela época, tudo recebia o seu nome com base nas características dos dentes", explicou Wilson Mantilla. "Se encontrarmos um esqueleto a que faltam dentes, por vezes é difícil dar-lhe um nome."

Dar um nome ao fóssil

A equipa batizou a espécie em homenagem a Michael de Sosa VI, um assistente de campo que descobriu o fóssil e que, infelizmente, faleceu durante o estudo dos fósseis.

"Era um excelente assistente de campo e era como um irmão mais novo para mim", disse Wilson Mantilla. "É uma grande honra estar associado a ele".

Referência da notícia

Cranial and postcranial remains of a new species of Cimolodon (Mammalia, Multituberculata, Cimolodontidae) from the Upper Cretaceous (Campanian) El Gallo Formation of Baja California, México: Journal of Vertebrate Paleontology: Vol 0, No 0 - Get Access. Mantilla, G.P.W., Newbins, I.R., Fastovsky, D.E., Zhang, Y., Montellano-Ballesteros, M., Alcántara, D.G. and Chen, M. 22nd April 2026.