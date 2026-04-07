Ciclone se forma nas próximas horas: alertas de tempestades e ventos intensos

À medida que o ciclone extratropical avança, diversos municípios ficam em alerta e mantém as atenções voltadas para fortes rajadas de vento e tempestades com potencial para transtornos. Veja também: Risco de tempestades aumenta com ciclone nesta terça, 7; estes são os estados em alerta

As instabilidades já se encontram sobre parte do Sul do Brasil, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Imagens de satélite mostram nuvens carregadas sobre o estado gaúcho, devido à formação de um ciclone extratropical, que deve se consolidar ainda hoje (7).

Nas últimas 9 horas, o acumulado de precipitação já superou os 50 mm em cidades como Santo Ângelo (RS), com 65 mm, Tupanciretã (RS), com 56 mm, e Cruz Alta (RS), com 51 mm, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Imagens de satélite do canal infravermelho (10.3 µm) desta manhã de terça-feira (7).

A seguir, trazemos mais informações da previsão do tempo para o restante desta terça-feira (7) e também para quarta-feira (8).

Terça-feira sob alerta de tempestades e rajadas de vento

A previsão para esta terça-feira (7) é de mais chuvas para o Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Uma área de baixa pressão atua sobre o estado gaúcho e sua frente fria também influencia a região, provocando chuvas intensas e aumentando os riscos de tempo severo no restante do dia.

Previsão de chuva, nebulosidade e pressão a nível médio do mar para a tarde de terça-feira (7).

Todo o estado gaúcho encontra-se sob alerta. As chuvas estão previstas para ocorrer durante a tarde e se estender pela noite. A capital Porto Alegre (RS) e a Região Metropolitana têm previsão de tempestades ao final da noite, com potencial para transtornos, como queda de granizo e pontos de alagamento.

Nos demais estados, as chuvas também estão previstas para Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, há previsão de chuvas intensas e tempestades pontuais durante a tarde de hoje (7). Mesmo ocorrendo de forma isolada, não estão descartados transtornos.

Mapa de densidade de raios para a tarde de terça-feira (7), mostram áreas com boas chances de tempestades, segundo o modelo ECMWF.

Ainda nesta terça-feira (7), as rajadas de vento devem se mostrar intensas sobre o oeste e o sul da Região Sul do Brasil. A previsão indica ventos superiores a 60 km/h em áreas pontuais, capazes de provocar queda de galhos e árvores e, como consequência, interdição de vias e até mesmo interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Alertas se prolongam para quarta-feira

O ciclone avança em direção ao oceano Atlântico, contudo, sua frente fria será capaz de provocar chuvas fortes, com riscos de tempestades e transtornos. Além disso, a circulação atmosférica favorece o aumento das rajadas de vento, afetando estados do Sul e do Sudeste do Brasil.

Desta vez, começamos pelas rajadas de vento, que permanecem intensas durante toda a madrugada, afetando o centro-sul do Rio Grande do Sul e já alcançando áreas do leste do estado. Em Santa Maria (RS) e Porto Alegre (RS), são esperadas rajadas de até 50 km/h, enquanto em Canguçu (RS) os ventos podem atingir 64 km/h.

Rajadas de vento prevista para o inicio da tarde de quarta-feira (8), os ventos podem superar 90 km/h sobre áreas da Serra Gaúcha e Catarinense.

As rajadas mais intensas ocorrem ao final da manhã, com previsão de até 75 km/h em Porto Alegre. Nos demais municípios da região leste, os ventos podem variar e alcançar 80 km/h. Santa Catarina também fica sob alerta para rajadas, especialmente nas áreas de Serra, onde os ventos podem chegar a 94 km/h.

Outros estados estão sob alerta para rajadas de vento devido à influência do ciclone, como todo o leste catarinense, além das regiões central e leste do Paraná e leste de São Paulo. Nessas áreas, os ventos devem se intensificar no início da tarde, com rajadas superiores a 60 km/h e potencial para transtornos.

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde de quarta-feira (8). O mapa mostra a frente fria atuando sobre parte do Sudeste e Centro-Oeste.

Em relação às chuvas nesta quarta-feira (8), na Região Sul a tendência é de diminuição da instabilidade, com tempo parcialmente nublado. As chuvas mais intensas ocorrem até o início da madrugada, e ao longo do dia a estabilidade ganha força.

A atenção se volta para o avanço da frente fria em direção às áreas do Sudeste e Centro-Oeste. A previsão indica chuvas intensas e tempestades para São Paulo, parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso ao longo da tarde. As chuvas virão de trovoadas, descargas elétricas e fortes ventos.

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As capitais São Paulo (SP), Campo Grande (MS) e Curitiba (PR) devem ficar atentas aos riscos de transtornos, como alagamentos e queda de árvores causando interdições de vias importantes.

Desta forma, é importante manter-se em local seguro e acompanhar a previsão do tempo, além de ficar atento aos alertas emitidos pelos órgãos competentes da sua cidade e do seu estado.