Ciclone pode ser mais intenso e trazer rajadas de mais de 100 km/h e agitação marítima; confira

Um ciclone e sua frente fria associada irão atuar sobre o país ao longo dos próximos dias, ocasionando tempestades com rajadas de vento de mais de 100 km/h e acumulados de chuva de até 100 mm, junto a raios e granizo. Mais informações: Contagem regressiva para o frio: queda de temperatura começa amanhã

Entre essa segunda-feira (6) e a terça-feira (7), um ciclone está se formando na América do Sul, com centro entre o Norte da Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Já nas próximas horas, o sistema e sua frente fria associada estarão ocasionando tempestades sobre o estado gaúcho.

Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos para grande parte da região Sul, exceto o leste do Paraná. Há risco de chuvas de até 100 mm/dia e não se descarta a possibilidade de queda de granizo.

Os avisos do INMET ainda ressaltam que existe risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, enchentes em rios, alagamentos e deslizamentos de terra entre a segunda-feira (6) e a quarta-feira (8).

Previsão de rajadas de vento na quarta-feira de manhã mostra que os ventos nas regiões litorâneas do Rio Grande do Sul podem chegar a até 125 km/h, causando transtornos no litoral.

Na quarta-feira (8), conforme o ciclone se afasta em direção ao oceano, o sistema pode ocasionar rajadas intensas de vento no interior do estado gaúcho. Mesmo em cidades mais distantes do litoral, os ventos podem chegar a até 90 km/h. Já nas regiões litorâneas em si, as rajadas podem chegar a até 125 km/h, como é possível observar na imagem acima.

Os ventos intensos também podem atingir o litoral de Santa Catarina. Graças à essa situação, o INMET também emitiu avisos para o litoral de ambos os estados, onde há risco de uma intensificação significativa dos ventos, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

Mapa de estado do mar no início da quinta-feira mostra condições de mar grosso a muito grosso na região ao leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, motivando alertas da Marinha.

Esse fenômeno também levou o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) a emitir diversos avisos para a região oceânica brasileira localizada ao leste da região Sul, em especial a área Alfa e área Sul Oceânica. Há avisos de vento forte, mar grosso / muito grosso e ressaca.

Mapa de acumulados totais de chuva até o final da sexta-feira mostra que os volumes de chuva podem chegar a 100 mm em diversos pontos do RS, SC e oeste do PR ao longo da semana.

Enquanto isso, em terra firme, as chuvas até o final da quarta-feira ocasionarão acumulados de 100 mm, como é possível observar na imagem acima. Destaque para o Rio Grande do Sul, o litoral de Santa Catarina e o oeste do Paraná, que serão as regiões mais afetadas pela chuva ao longo dos próximos dias.

O que fazer em caso de mau tempo?

Caso tempestades atinjam o seu município, sempre evite enfrentar o mau tempo e fique atento às recomendações para evitar enfrentar transtornos ainda maiores:

Em caso de rajadas de vento , não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos. Além disso, não estacione veículos em locais próximos a torres de transmissão e placas altas, pois também há risco de quedas.

, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos. Além disso, não estacione veículos em locais próximos a torres de transmissão e placas altas, pois também há risco de quedas. Durante uma tempestade com raios , evite abrigar-se em construções pequenas como celeiros, tendas, quiosques e locais próximos à árvores, linhas de telefone e energia elétrica. Todos estes locais atraem raios e podem se tornar fatais.

, evite abrigar-se em construções pequenas como celeiros, tendas, quiosques e locais próximos à árvores, linhas de telefone e energia elétrica. Todos estes locais atraem raios e podem se tornar fatais. Se você estiver em casa, tente não utilizar aparelhos conectados à rede elétrica, pois eles podem conduzir a eletricidade e te ferir caso um raio atinja a região. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

tente não utilizar aparelhos conectados à rede elétrica, pois eles podem conduzir a eletricidade e te ferir caso um raio atinja a região. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Não enfrente de maneira alguma a correnteza de água e áreas inundadas , pois até mesmo poucos centímetros de água são capazes de arrastar veículos dependendo da intensidade da correnteza.

de maneira alguma a e , pois até mesmo poucos centímetros de água são capazes de arrastar veículos dependendo da intensidade da correnteza. Fique atento à alterações em encostas e evite transitar em áreas de risco para não ser pego por deslizamentos de terra, a segunda maior causa de fatalidades após as enxurradas.

Por fim, não deixe de conferir as previsões do tempo específicas para a sua cidade, que estão disponíveis aqui no nosso portal. Assim você evita ser pego de surpresa pelo mau tempo.