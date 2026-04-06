Ciclone pode ser mais intenso e trazer rajadas de mais de 100 km/h e agitação marítima; confira
Um ciclone e sua frente fria associada irão atuar sobre o país ao longo dos próximos dias, ocasionando tempestades com rajadas de vento de mais de 100 km/h e acumulados de chuva de até 100 mm, junto a raios e granizo.
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Entre essa segunda-feira (6) e a terça-feira (7), um ciclone está se formando na América do Sul, com centro entre o Norte da Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Já nas próximas horas, o sistema e sua frente fria associada estarão ocasionando tempestades sobre o estado gaúcho.
Os avisos do INMET ainda ressaltam que existe risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, enchentes em rios, alagamentos e deslizamentos de terra entre a segunda-feira (6) e a quarta-feira (8).
Na quarta-feira (8), conforme o ciclone se afasta em direção ao oceano, o sistema pode ocasionar rajadas intensas de vento no interior do estado gaúcho. Mesmo em cidades mais distantes do litoral, os ventos podem chegar a até 90 km/h. Já nas regiões litorâneas em si, as rajadas podem chegar a até 125 km/h, como é possível observar na imagem acima.
Os ventos intensos também podem atingir o litoral de Santa Catarina. Graças à essa situação, o INMET também emitiu avisos para o litoral de ambos os estados, onde há risco de uma intensificação significativa dos ventos, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.
Esse fenômeno também levou o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) a emitir diversos avisos para a região oceânica brasileira localizada ao leste da região Sul, em especial a área Alfa e área Sul Oceânica. Há avisos de vento forte, mar grosso / muito grosso e ressaca.
Enquanto isso, em terra firme, as chuvas até o final da quarta-feira ocasionarão acumulados de 100 mm, como é possível observar na imagem acima. Destaque para o Rio Grande do Sul, o litoral de Santa Catarina e o oeste do Paraná, que serão as regiões mais afetadas pela chuva ao longo dos próximos dias.
O que fazer em caso de mau tempo?
Caso tempestades atinjam o seu município, sempre evite enfrentar o mau tempo e fique atento às recomendações para evitar enfrentar transtornos ainda maiores:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos. Além disso, não estacione veículos em locais próximos a torres de transmissão e placas altas, pois também há risco de quedas.
- Durante uma tempestade com raios, evite abrigar-se em construções pequenas como celeiros, tendas, quiosques e locais próximos à árvores, linhas de telefone e energia elétrica. Todos estes locais atraem raios e podem se tornar fatais.
- Se você estiver em casa, tente não utilizar aparelhos conectados à rede elétrica, pois eles podem conduzir a eletricidade e te ferir caso um raio atinja a região. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
- Não enfrente de maneira alguma a correnteza de água e áreas inundadas, pois até mesmo poucos centímetros de água são capazes de arrastar veículos dependendo da intensidade da correnteza.
- Fique atento à alterações em encostas e evite transitar em áreas de risco para não ser pego por deslizamentos de terra, a segunda maior causa de fatalidades após as enxurradas.
Por fim, não deixe de conferir as previsões do tempo específicas para a sua cidade, que estão disponíveis aqui no nosso portal. Assim você evita ser pego de surpresa pelo mau tempo.
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