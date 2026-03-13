Ciclone organiza canal de umidade sobre o Brasil neste fim de semana; veja como fica o tempo

A presença de um ciclone próximo à costa Sudeste do Brasil ajuda a organizar um corredor de umidade sobre o país onde deixa o tempo fechado e aumenta as chances de chuvas fortes. Veja também: Temporal no litoral paulista desaloja moradores de Peruíbe e coloca os morros de Santos em alerta máximo

O final de semana será marcado pela presença de um ciclone próximo à costa brasileira. A área de baixa pressão dará suporte e ajudará a manter organizado o corredor de umidade que atua sobre o país há vários dias.

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Os modelos indicam riscos de chuvas fortes e volumosas, com potencial para provocar transtornos em diversos estados, inclusive na Região Norte. Algumas áreas devem permanecer em atenção neste final de semana, confira a lista:

Minas Gerais

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Mato Grosso

Goiás

Amazonas

Rondônia

A seguir, veja a previsão do tempo para este final de semana, com mais detalhes para cada região.

Sábado: ciclone mantém corredor de umidade organizado

As imagens de satélite mostram a atuação do corredor de umidade sobre o país. Essa faixa se estende desde o Norte do Brasil até áreas do Sudeste, onde, além da grande presença de vapor d’água, há também convergência de ventos nos níveis mais baixos da atmosfera. Esse processo faz com que o ar úmido suba e se condense, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

Imagem de satélite do canal 13 (10.3 µ) do GOES-19 às 21 horas de quinta-feira (12) mostra a banda de nebulosidade ativa sobre boa parte do Brasil.

A presença do ciclone na costa brasileira durante o final de semana ajuda a manter o corredor de umidade organizado, aumentando as chances de chuvas fortes e volumosas principalmente em áreas do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Nos demais estados afetados, os volumes tendem a ser menores, mas ainda com potencial para transtornos.

Durante a manhã pancadas de chuva ocorrem de forma irregular no interior de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, enquanto no Norte do Brasil, especialmente no oeste do Amazonas, há previsão de chuvas moderadas a fortes.

Previsão de chuva para a tarde de sábado (14).

Durante a tarde, as instabilidades se espalham pelos estados do Sudeste, Centro-Oeste (exceto Mato Grosso do Sul) e por parte da Região Norte, incluindo Rondônia e Amazonas.

O modelo de confiança da Meteored | Tempo.com indica as chuvas mais intensas sobre o leste de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e na divisa com o Espírito Santo. Já o noroeste e o sul do Mato Grosso também apresentam risco de precipitações intensas.

Domingo: chuvas fortes continuam no Centro-Oeste e Sudeste

No domingo (15), o ciclone tende a se afastar gradualmente em direção ao interior do Atlântico. Mesmo assim, o corredor de umidade permanece ativo, mas com um leve deslocamento. A faixa que antes atuava sobre o Sul de Minas e São Paulo passa a influenciar mais a região central de Minas Gerais, o Vale do Aço, o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

Previsão de chuva para a tarde de domingo (15).

No Centro-Oeste, as chuvas voltam a atingir o Mato Grosso do Sul, principalmente nas áreas próximas à divisa com Mato Grosso e Goiás. Nos demais estados da região, a previsão indica chuvas de intensidade moderada, mas não se descartam pancadas mais intensas e localizadas, com atenção especial para o norte do Mato Grosso.

Neste final de semana, os maiores acumulados de chuva devem ocorrer no leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e na região central do Mato Grosso. Veja alguns exemplos de cidades com volumes previstos:

Alegre/ES — 60 mm

Belo Horizonte/MG — 52 mm

Barra dos Garças/MT — 88 mm

Cuiabá/MT — 40 mm

De forma geral, o final de semana será marcado pela atuação do ciclone próximo à costa brasileira, sistema que continuará mantendo o corredor de umidade ativo sobre o país. Com a grande disponibilidade de umidade na atmosfera, o tempo segue instável, com previsão de acumulados que podem se aproximar de 90 mm em áreas pontuais de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

Precipitação acumulada prevista entre sábado (14) e domingo (15).

Em caso de condições adversas, procure locais seguros, evite permanecer próximo a encostas e margens de rios, e fique atento aos alertas da Defesa Civil. Pancadas de chuva intensas em curtos períodos podem provocar alagamentos e transbordamentos de rios.