Estrada cercada por bambus cria paisagem surpreendente em SP; confira como visitar

Túnel natural de bambu na entrada de cidade no interior de São Paulo chama a atenção de todos que passam pela região e se tornou um ponto de parada para fotos. Descubra aqui que lugar é este.

O famoso (e bonito) Túnel de Bambu em cidade do interior de São Paulo chama a atenção de quem passa pela região. Crédito: Divulgação.

Um município charmoso no interior do estado de São Paulo, localizado a cerca de 110 km da capital paulista e 43 km de Campinas, oferece um clima tranquilo, belezas naturais, turismo rural e boas opções gastronômicas.

Mas além disso, ele se destaca por um atrativo que chama a atenção de todos que passam pela região: uma estrada cercada por bambus curvados, formando um belo túnel verde.

Estamos falando de Morungaba. O túnel de bambus fica na entrada da cidade e acabou se tornando um dos principais cartões-postais do município, reforçando a vocação para o turismo ligado à natureza.

O Túnel de Bambu iluminado à noite. Crédito: Divulgação.

O bambuzal que cobre a estrada impressiona pela densidade da vegetação. Os bambus se curvam sobre a rodovia, formando um arco natural que oferece sombra agradável e sensação de frescor, especialmente em dias mais quentes.

Ah, vale destacar que o bambuzal formou-se de maneira espontânea pela vegetação local. E o local acabou virando um ponto frequente para fotos.

E como chegar a Morungaba? De carro a melhor opção é pela Rodovia Dom Pedro I (SP-065) ou pela Rodovia Constâncio Cintra (SP-360) a partir de Campinas/Itatiba. Já de ônibus, é possível chegar a cidades vizinhas maiores (como Itatiba) e pegar transporte local até Morungaba.

Outros atrativos de Morungaba

Entre os principais atrativos estão as trilhas ecológicas da Serra das Cabras, ideais para caminhadas, observação de aves e passeios em meio à mata nativa. Além disso, mirantes naturais oferecem vistas amplas da região.

Neste sentido, o Parque Ecológico Pedro Mineiro é a principal atração, com uma área verde com lago, quedas d'água e trilhas. Fica a cerca de 800 metros do centro da cidade e tem entrada gratuita.

O Parque ecológico Pedro Mineiro, em Morungaba (SP). Crédito: Divulgação/Prefeitura de Morungaba.

A cidade também tem rotas voltadas para o cicloturismo, que atravessam morros, propriedades rurais e áreas naturais, atraindo ciclistas de várias cidades, como Campinas. Algumas competições de mountain bike ocorrem por lá também.

O Cruzeiro é outro destaque, um mirante localizado em uma área elevada do município, a cerca de cinco metros de altura. O local proporciona uma vista ampla da serra e do vale ao redor.

Outros dois pontos turísticos da cidade são a Praça dos Italianos, que fica no centro e é ideal para caminhadas e fotos; e a Igreja Matriz da Imaculada Conceição.

A gastronomia também não fica para trás. A cidade é famosa pela produção de diversas frutas e de doces artesanais.

Referências da notícia

Túnel de bambu chama a atenção de turistas no interior de São Paulo. 17 de abril, 2026. Marcos Ferreira.

Cidade do interior de São Paulo une contato com natureza e fé. 20 de janeiro, 2025. Adriano Assis.