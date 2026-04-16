Ciclone e frente fria trazem mudança do tempo discreta até o fim de semana

Leve mudança no tempo será sentida em algumas regiões do Brasil até o final de semana. Isto por conta da passagem de uma frente fria que está associada a um ciclone. Veja também: Período seco começou no Sudeste, com temperaturas atípicas e amplitude de mais de 10°C; veja a previsão

Até o final de semana, algumas mudanças sutis no tempo serão sentidas em diversas localidades do Brasil. Isso ocorre devido ao avanço de uma frente fria fraca pelo país, que provoca o aumento de nebulosidade e até mesmo pancadas de chuva em algumas regiões.

Contudo, o que se espera é que haja alívio do calor, certo? Errado! Mesmo com a mudança no tempo, a previsão indica que o calor vai persistir pelo Brasil, dando início a uma possível onda de calor nos próximos dias, que pode se estender até o final do mês de abril.

A seguir, confira mais informações e detalhes da previsão do tempo para os próximos dias.

Frente fria avança e provoca mudança discreta no tempo

Até o final de semana, o tempo deve apresentar mudanças pontuais em algumas regiões do Brasil, principalmente no Sudeste. No entanto, não são esperadas mudanças intensas. O cenário inclui o surgimento de nuvens e aumento nas chances de chuva em áreas da região.

Neste momento, uma frente fria avança pelo Sul do Brasil. O sistema, que está associado a um ciclone, provoca pancadas de chuva no Paraná ao longo da tarde desta quinta-feira (16). Já na sexta-feira (17), a frente fria continua avançando, e as mudanças começam a ser sentidas em São Paulo, principalmente na porção leste.

Precipitação e nebulosidade prevista para este sábado (18).

Mas é no sábado (18) que os modelos de previsão da Meteored | Tempo.com indicam maiores chances de precipitação, devido à atuação mais evidente da frente fria.

As chuvas devem se concentrar sobre o estado de São Paulo, com pancadas de intensidade moderada a forte, afetando cidades da Região Metropolitana de São Paulo, a capital paulista e áreas próximas à Serra da Mantiqueira. Já no oeste paulista, nas proximidades da divisa com Minas Gerais, as chuvas tendem a ser fracas.

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Em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, as mudanças também serão discretas, com aumento da nebulosidade e das chances de chuva. Caso ocorram, as precipitações serão de baixo volume, rápidas e isoladas, afetando principalmente o sul de Minas, o Triângulo Mineiro, além de boa parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, as mudanças começam a ser percebidas a partir do sábado (18). Já no domingo (19), há previsão de chuva leve, com pontos isolados de maior intensidade.

Chuva acumulada até o final da noite de domingo (19).

Como o avanço da frente fria ocorre de forma rápida e o sistema já se encontra enfraquecido, os volumes de chuva serão baixos, desde a Região Sul até o leste do Sudeste, onde o sistema deverá encerrar seu ciclo de vida. Os maiores acumulados ocorrem no leste da região, com valores de até 16 mm.

Frente fria avança, mas o calor permanece

Mesmo com o avanço da frente fria e o aumento da nebulosidade, que deixa o céu encoberto em parte do centro-leste do Brasil, as temperaturas seguem elevadas nos próximos dias.

Anomalia de temperatura em 850 hPa para a tarde de sábado (18) mostra a presença de uma massa de ar quente no Sudeste do Brasil.

Ao longo da semana, o modelo de previsão do tempo de confiança da Meteored | Tempo.com indica a presença de uma bolha de calor sobre áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Dessa forma, esses estados devem registrar temperaturas altas, com valores acima dos 30°C em muitos municípios.

O noroeste do Paraná será uma das regiões mais afetadas no Sul do Brasil, com temperaturas entre 29°C e 33°C entre sexta-feira (17) e domingo (19). O mesmo cenário é esperado para o oeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, áreas que não terão alívio do calor no curto prazo.

Temperatura máxima prevista para a tarde de sábado (18), mostra temperaturas que superam os 30°C no Brasil Central.

No Centro-Oeste, a situação é ainda mais intensa. A massa de ar quente atua com força sobre a região, fazendo com que as temperaturas disparem durante a tarde, com pontos no Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso alcançando até 38°C neste sábado (18).