Chuvas voltam a atingir as Regiões Sul e Sudeste ainda nesta semana; veja a tendência

Na quinta-feira, chuvas fortes e tempestades pontuais voltam a ser registradas em áreas do Sul e do Sudeste, e vão permanecer pelo menos até o fim de semana. Contudo, não há riscos de acumulados expressivos. Saiba mais aqui.

A partir do meio desta semana, chuvas localmente intensas e temporais isolados voltam a atingir as Regiões Sul e Sudeste do Brasil.

A primeira metade desta semana que se inicia será de tempo mais firme nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil; contudo, não se descartam pancadas de chuva irregulares com raios apenas na tarde desta terça-feira (3) em áreas do sul do Paraná, próximo à divisa com Santa Catarina, devido ao calor.

Mas é a partir da quinta-feira (5) que o padrão de chuvas muda nestas regiões através da formação de uma área alongada de baixa pressão (cavado) no centro-sul do país, trazendo chuvas pontualmente mais intensas e com tempestades isoladas. Estas condições permanecem, pelo menos, até o fim de semana.

É importante destacar aqui que apesar disso, não há risco de acumulados expressivos, mas sim de chuvas fortes e tempestades pontuais.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para a segunda metade desta semana nestas regiões.

Chuvas e trovoadas retornam ao Sul e Sudeste

A quinta-feira (5) começa com nebulosidade variável e momentos com aberturas de Sol em praticamente toda a Região Sul e Sudeste; o estado de São Paulo é que terá céu claro pela manhã, com exceção da faixa leste onde haverá céu com poucas nuvens pela umidade vinda do mar. E neste período da manhã, o tempo ainda fica firme em todos os estados do Sul e Sudeste, com exceção do extremo norte de Minas Gerais, onde podem ocorrer pancadas de chuva forte bem pontuais.

Ao longo da tarde da quinta-feira (5), as instabilidades começam a se intensificar e outras áreas também podem receber chuvas localmente intensas e tempestades isoladas, como é o caso do Espírito Santo, Triângulo Mineiro (além do norte mineiro), oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro, o leste de São Paulo e áreas litorâneas da Região Sul podem registrar chuvas fracas e isoladas devido à circulação marítima.

Durante a noite de quinta-feira (5), ainda há possibilidade de chuvas fracas a moderadas e isoladas em áreas do centro-norte de Minas Gerais, do Espírito Santo e do interior gaúcho.

Previsão de água precipitável (em mm) para sexta-feira (6) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, destacando as áreas com maior quantidade de vapor d'água na atmosfera disponível para se transformar em chuva (tons roxos).

Na manhã de sexta-feira (6), já chove de forma moderada no oeste gaúcho e em parte do norte de Minas Gerais. A partir da tarde, as chuvas aumentam e ocorrem de forma mais significativa em todo o estado mineiro, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com risco de tempestades pontuais. Há chance de chuvas fracas e mais isoladas no sul do Paraná, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Contudo, é no sábado (7) que a área de baixa pressão passa a afetar mais as Regiões Sul e Sudeste, trazendo maior potencial para chuvas localmente fortes e tempestades.

Previsão de precipitação (em mm) para o sábado (7) à tarde (18h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante a manhã (7) já ocorrem chuvas de até forte intensidade e com tempestades no sul, oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul. Ao longo da tarde, essas chuvas fortes se espalham por todo o estado gaúcho e também passam a atingir Santa Catarina e Paraná até o final da noite, e ainda com riscos de tempestades.

Os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo (com exceção da faixa leste) também estarão em alerta para chuvas localmente intensas e tempestades pontuais entre a tarde e a noite.

Previsão de densidade de raios para o sábado (7) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, destacando as áreas com chance de tempestades.

Mas vale ressaltar que não há riscos de volumes de chuva elevados nestas regiões, mas sim de chuvas pontualmente fortes e com trovoadas; e até rajadas de vento moderadas de até 60 km/h no sul gaúcho no sábado (7). E essas condições mais instáveis devem continuar pelo menos até o domingo (8).

Os acumulados entre hoje (2) e a noite do sábado (7) ficam abaixo dos 30 mm em praticamente todos os estados do Sul e Sudeste; podendo chegar em torno dos 60 mm apenas no norte mineiro.