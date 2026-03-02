Bolha de ar quente de 43°C no centro da América do Sul vai afetar 7 estados do Brasil; saiba o que esperar

Uma bolha de ar quente que, neste momento, atua sobre a Argentina e o Paraguai avançará em direção ao Brasil ao longo desta semana, trazendo temperaturas muito altas para estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Previsão de temperaturas máximas nesta segunda-feira mostra valores de até 43°C sobre o norte da Argentina e o Paraguai. A bolha de calor também fará temperaturas subirem no Brasil.

Neste momento, uma massa de ar muito quente está atuando sobre o norte da Argentina e sobre o Paraguai. Nesta segunda-feira (2), as temperaturas já podem chegar a até 43°C durante a tarde em ambos os países, e o calor pode atingir também parte do Brasil ao longo dos próximos dias.

Ao longo desta semana, as temperaturas no centro-sul do Brasil aumentarão gradualmente, chegando a até 40°C em diversos estados do país.

Ao longo da semana, a bolha de calor se deslocará em direção leste, começando a atuar menos sobre a Argentina e passando a atuar mais sobre o Brasil. Isso fará as temperaturas subirem em ao menos sete estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, oeste de São Paulo e de Minas Gerais (na região do alto Paranaíba).

Previsão de temperaturas máximas na quinta-feira mostra que as temperaturas chegam a até 40°C (cores acinzentadas) em diversos estados do Brasil, incluindo RS, PR, SP, MS, MT e MG.

As temperaturas vão subir gradualmente nestes estados, com o ápice desta onda de calor previsto para a quinta-feira (5) - quando as temperaturas chegam a até 40°C nas regiões mencionadas, como pode ser observado na imagem acima.

Onda de calor se forma no Brasil esta semana

Ao longo desta semana, o avanço desta bolha de calor ocasionará pelo menos cinco dias de calor acima da média entre as regiões Sul, Sudeste e especialmente Centro-Oeste do país. Previsões indicam que as anomalias de temperatura podem ficar 3°C ou mais acima da média entre os dias 2 e 9 de março.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 2 e 9 de março mostra uma onda de calor intensa sobre a região centro-sul do país, com anomalias de até 3°C acima da média esta semana.

Na imagem acima, é possível notar que os estados que serão mais afetados pelo calor são o Mato Grosso do Sul, o Paraná (especialmente noroeste do estado) e São Paulo (extremo oeste do estado, na região de Presidente Prudente).

Na sexta-feira (6), no entanto, uma massa de ar frio começará a avançar pelo Brasil, fazendo as temperaturas voltarem a cair no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Ainda assim, os termômetros ainda podem continuar registrando valores altos em outros estados, permanecendo em patamares por volta dos 40°C especialmente no Mato Grosso do Sul.

Previsão de anomalias de temperatura no sábado de noite mostra uma massa de ar frio avançando pelo país. O sistema ocasionará uma queda nas temperaturas, aliviando a onda de calor.

Essa situação também continua ao longo do sábado (7), mas no domingo (8) esta massa de ar frio avançará ainda mais pelo Brasil, ocasionando uma queda mais abrangente das temperaturas. O resultado será que as máximas retornarão para patamares bem inferiores aos 40°C, trazendo um fim para a onda de calor sobre o país.