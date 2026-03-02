Tardígrados ajudam a testar se o solo marciano bloqueia vida terrestre

Estudo avaliou a atividade de tardígrados em regolito simulado semelhante ao solo marciano analisado pelo Curiosity. Crédito: Space Resource Technologies

Marte é um dos planetas mais próximos da Terra e por causa disso ele se tornou um dos principais alvos da Astrobiologia devido à possibilidade de ter abrigado condições habitáveis no passado. A composição química e mineralógica do solo marciano é são alguns dos focos para avaliar o potencial de sustentar vida microbiana. A ideia é compreender se o solo pode ser tratado ou modificado para cultivo já que futuras missões podem usar o solo para produzir alimentos.

Um dos pontos chaves desse estudo são os tardígrados que são animais microscópicos conhecidos por sua capacidade de sobreviver em ambientes extremos. Eles são conhecidos por conseguirem sobreviver à radiação intensa, desidratação prolongada, temperaturas extremas e vácuo. Por causa dessa resistência, esses animais são utilizados como organismos modelo para testar a habitabilidade de ambientes análogos a outros planetas.

Um estudo recente avaliou a atividade de tardígrados expostos a um regolito marciano simulado em laboratório. Os resultados mostraram que há uma redução na atividade biológica desses animais quando os organismos foram colocados diretamente no material não tratado. No entanto, após lavagem prévia do regolito com água, parte do efeito tóxico foi removida, indicando que compostos solúveis são responsáveis por limitar a viabilidade biológica em condições iguais às de Marte.

Tardígrados

Os tardígrados são microinvertebrados com tamanho típico inferior a 1 milímetro e corpo segmentado com quatro pares de patas. Eles possuem metabolismo capaz de entrar em estado onde praticamente suspendem suas funções vitais diante de condições adversas. Essa condição acontece quando esses animais alcançam um estado extremo de desidratação. Essa capacidade permite que sobrevivam à radiação, temperaturas próximas ao zero absoluto ou superiores a 100 °C.

Tardígrados já foram registrados em ambientes como o fundo oceânico abissal, regiões polares, desertos áridos e até expostos diretamente ao vácuo em experimentos orbitais.

Devido a essa resistência, tardígrados são utilizados como organismos modelo em estudos de astrobiologia e habitabilidade planetária. Experimentos permitem avaliar a atividade metabólica desses animais e a capacidade de recuperação após exposição a condições semelhantes às de outros corpos celestes. A análise de sua sobrevivência e nível de atividade fornece indicadores quantitativos sobre o potencial do tipo de ambiente em sustentar formas de vida ou ser adaptado.

Solo marciano

Um dos pontos principais de estudo da possibilidade de colonizar outro planeta é como a introdução de vida pode alterar suas propriedades físico-químicas ao longo do tempo e como as propriedades do próprio ambiente podem afetar a vida. Microrganismos e outros organismos poderiam modificar o pH e transformar minerais por meio de metabolismo ativo. Esses processos poderiam tornar o regolito mais adequado ao cultivo de plantas, contribuindo para a formação de um ambiente biologicamente ativo.

Por outro lado, é necessário avaliar como o ambiente afeta os organismos. O ambiente marciano pode conter mecanismos naturais que dificultem a sobrevivência de formas de vida terrestres, funcionando como uma barreira contra contaminação biológica. Caso esse efeito defensivo seja intenso, ele pode inviabilizar a adaptação do solo para produção de alimentos e até representar risco direto para humanos. Estudos com ambiente simulado permitem isolar esses efeitos e compreender tanto o potencial de modificação biológica do solo quanto suas limitações.

É possível a manutenção de vida em Marte?

A possibilidade de manutenção de vida no solo marciano depende diretamente de sua composição. Para investigar esse potencial, pesquisadores utilizaram dois regolitos simulados baseados em amostras analisadas pela missão Curiosity. Tardígrados ativos foram misturados a esses materiais e monitorados microscopicamente ao longo de vários dias para avaliar seus níveis de atividade biológica. Os resultados mostraram que um dos experimentos indicou condições adversas à manutenção de atividade metabólica.

A pesquisa comparou o comportamento dos tardígrados antes e depois da adição de água ao regolito, verificando se a lavagem poderia remover compostos tóxicos. Crédito: Bakermans et al. 2025

Já o outro experimento que representa uma região maior do solo marciano apresentou efeito inibitório mas com intensidade menor. Isso sugere que variações regionais na composição do regolito podem influenciar a habitabilidade. Tardígrados possuem dois estados fisiológicos: ativo e dormente, no estado ativo tornam-se mais sensíveis, o que explica a rápida perda de atividade observada. Esses resultados indicam que a manutenção de vida ativa no solo marciano pode ser limitada por fatores químicos, exigindo tratamento.

Lavando as rochas

A lavagem dos regolitos com água resultou em melhora na atividade dos tardígrados que foram previamente inibidos pelo material não tratado. Os pesquisadores assumiram que o efeito tóxico observado estava associado a compostos solúveis. Após a remoção desses componentes por dissolução em água, os tardígrados recém-introduzidos apresentaram níveis de atividade praticamente normais. Esse resultado indica que sais ou outras substâncias reativas podem ser responsáveis pelo estresse fisiológico observado.

A capacidade de mitigar o efeito inibitório por meio de lavagem sugere que parte do mecanismo de defesa do regolito pode ser neutralizada de forma simples. Isso tem implicações diretas tanto para proteção planetária quanto para o uso do solo marciano em cultivo de plantas ou suporte à presença humana. Embora a disponibilidade de água em Marte seja limitada, o entendimento de que o componente nocivo é solúvel fornece base para estratégias de processamento do regolito.

Referência da notícia

Bakermans et al. 2025 Short-term survival of tardigrades (Ramazzottius cf. varieornatus and Hypsibius exemplaris) in martian regolith simulants (MGS-1 and OUCM-1) International Journal of Astrobiology