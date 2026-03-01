Semana começa com contraste de 30°C no Centro-Sul: madrugadas abaixo dos 10°C e tardes de 40°C

A presença de uma massa de frio mais oceânica traz um incrível contraste térmico neste início de primeira semana de março no centro-sul do Brasil. Madrugada gelada e calor ao longo do dia que pode ficar próximo aos 40°C. Mais informações: Março começa com padrão climático dividido e chuvas intensas atingem metade do Brasil

Uma massa de ar mais frio, de fraca intensidade, vem atuando e afetando parte do centro-sul do Brasil, o que trouxe refresco ao calorão e, até mesmo, sensação de frio na metade leste da Região Sul, nas áreas mais elevadas, e no leste do Sudeste.

Esse padrão se mantém até terça-feira (3) nas regiões Sul e Sudeste. No entanto, o afastamento da massa de ar frio, faz com que as temperaturas mais do interior dessas regiões passem a aumentar bastante ao longo do dia, gerando um contraste térmico intenso de até 30°C: nas áreas mais elevadas das duas regiões, as mínimas, que acontecem entre o fim da madrugada e o início da manhã, podem atingir valores de 6 a 8°C; as máximas podem chegar a quase 40°C no oeste da Região Sul.

Contraste térmico de até 30°C no centro-sul e mapas de previsão

Um clima de outono e de transição de estação será bem claro no início desta semana. Como comentado acima, a presença e o afastamento de uma massa de ar frio traz essa condição de manutenção do frio em período do dia em parte das regiões Sul e Sudeste, ao mesmo tempo que contribui para o aumento das temperaturas e para o calor em outras áreas. Além disso, o que se observa também é o aumento da umidade e do potencial de chuvas sobre o Sul do Brasil.

O contraste térmico no centro-sul do Brasil, considerando as menores mínimas que pode ser registradas de 4°C e o calor de 40°C, podemos ter uma diferença entre latitudes próximas de 36°C.

Nesta segunda-feira (2), as temperaturas mínimas ficam abaixo dos 15°C em boa parte do centro-sul do Brasil, desde o sul de Goiás e o centro-sul de Minas Gerais até o estado do Rio Grande do Sul. As áreas mais frias do Sul do Brasil, Serra Catarinense e Gaúcha podem registrar temperaturas abaixo dos 10°C que, segundo os modelos, é de 8°C. No entanto, no pico na Serra de Santa Catarina, �� possível efetuar uma correção de até 4°C. Assim, há a possibilidade de temperaturas de até 4°C e ocorrência de geada na região.

Temperaturas mínimas para esta segunda-feira, 2 de março.

No Sudeste, a região entre o sul de Minas Gerais, o leste de São Paulo e o oeste do Rio de Janeiro, principalmente na divisa desses estados e, mais ainda, entre o território mineiro e o fluminense. Nessa região, as temperaturas variam de 6°C a 13°C.

No decorrer do dia, as temperaturas sobem bastante, principalmente no interior dessas regiões e, principalmente na Região Sul. O calor será sentido em boa parte do Paraná, do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. As temperaturas máximas podem chegar aos 39°C no Oeste e Missões do Rio Grande do Sul, mas com possibilidade de superar os 40°C pontualmente. No Paraná, as temperaturas máximas mais elevadas ocorrem no norte, oeste e noroeste do estado, com previsão de 37°C.

Temperaturas máximas nesta segunda-feira, 2 de março.

No Sudeste, faz calor em boa parte, com temperaturas amenas somente nas áreas elevadas, no entanto, não há potencial de calor extremo. O destaque das máximas fica para a porção central e oeste de São Paulo e para a região do Triângulo Mineiro, onde as máximas podem chegar aos 35°C. No entanto, na maioria das localidades, não passa dos 32°C.

Em resumo, nesta segunda-feira (2), o contraste térmico no centro-sul do Brasil pode superar os 30°C. Essa condição não é comumente vista durante as estações mais “bem definidas” no Brasil, como no verão e no inverno. Já durante o outono e a primavera, é mais comum haver esse contraste em latitudes próximas.

Na terça-feira (3), o elevado contraste continua, mas com menor intensidade. Mesmo assim, a diferença é considerável e próxima dos 30°C. Na maioria das localidades, as temperaturas mínimas aumentam em média 2 a 3°C, com menor acréscimo nas áreas mais elevadas. No leste paulista, há a possibilidade de redução em 1°C nas mínimas. As temperaturas máximas continuam elevadas e podendo superar os 40°C com maior facilidade, principalmente no Rio Grande do Sul e, agora, no extremo oeste do Paraná.

Temperaturas máximas nesta terça-feira, 3 de março.

Para o restante da semana, a tendência é de aumento das mínimas e da manutenção das máximas mais elevadas, com possibilidade de variação de 3°C, mas que mantém o calor ao longo da semana durante os dias em boa parte do Sul e no interior do Sudeste, principalmente no estado de São Paulo.