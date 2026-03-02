Chuvas intensas e volumosas deixam em alerta 17 estados nesta terça, 3; confira a previsão

A terça-feira tem previsão de chuvas intensas e volumosas. Vários estados vão ficar em alerta neste início de semana, há riscos para transtornos e outros problemas em 17 estados.

Água precipitável em grande quantidade sobre o Nordeste e Norte do Brasil ao longo da tarde desta terça (3).

Nesta terça-feira (3), a depressão subtropical continua atuando na costa do Brasil, assim como as chuvas intensas, volumosas e com potencial para transtornos em diversos estados brasileiros. A previsão indica que 17 estados permanecem sob alerta para ocorrências como alagamentos e transbordamento de rios. Confira a lista:

Bahia

Alagoas

Sergipe

Pernambuco

Paraíba

Rio Grande do Norte

Ceará

Piauí

Maranhão

Minas Gerais (extremo norte)

Tocantins

Pará (porção sul)

Amazonas

Acre

Rondônia

Mato Grosso (centro-norte)

Goiás (extremo norte)

Acompanhe a seguir a previsão do tempo para esta terça-feira (3).

EFI indica chances de eventos incomuns no Nordeste

De acordo com o Índice de Previsão Extrema (Extreme Forecast Index – EFI), as chuvas previstas para esta terça-feira (3) serão incomuns em grande parte do Nordeste Brasileiro, com áreas indicando condições muito incomuns. Vale lembrar que:

Valores de EFI entre 0,5 e 0,8 indicam probabilidade de clima incomum ;

indicam probabilidade de ; Valores acima de 0,8 apontam para condições muito incomuns ou extremas, independentemente do sinal.

O mapa de EFI para esta terça-feira (3) reforça esse cenário. No Nordeste do Brasil, há previsão de acumulados acima do padrão climatológico, caracterizando um evento incomum para a região.

EFI para esta terça-feira (3). Áreas em tons quentes representam riscos de eventos muito incomuns sobre o Nordeste do Brasil.

Em áreas com tonalidades mais intensas, especialmente no norte da Bahia, os valores elevados do índice indicam risco de precipitação extrema, o que aumenta o potencial para transtornos como alagamentos e elevação rápida dos níveis dos rios.

Riscos de transtornos devido a chuvas intensas e volumosas

As chuvas não dão trégua, principalmente no Nordeste, nem mesmo durante a madrugada desta terça-feira (3).Há previsão de pancadas espalhadas pelo interior da região, com intensidade entre moderada e forte, atingindo áreas próximas a Salvador (BA) até o sul do Pará.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde desta terça-feira (3).

O tempo fica parcialmente nublado em áreas do Acre, Mato Grosso, norte de Goiás e Minas Gerais. Contudo, durante a tarde, novas instabilidades se formam, elevando o risco de chuvas intensas com potencial para transtornos como alagamentos e formação de enxurradas.

Ao longo da tarde, a Bahia volta a registrar volumes elevados, com destaque para áreas próximas ao Rio São Francisco. O nível do rio já se encontra acima da média e, com a previsão de mais chuva, há risco de transbordamento do “Velho Chico”, afetando municípios próximos a sua margem.

Previsão de probabilidade de chuva para a tarde desta terça-feira (3).

Em Pernambuco, transtornos já foram registrados, e há previsão de mais chuva. Também há alertas para precipitações fortes no interior do Rio Grande do Norte e do Ceará. No Maranhão e Piauí, as chuvas intensas se concentram no litoral, onde a convergência de umidade favorece a formação de nuvens carregadas.

Na Região Norte e no Centro-Oeste, as chuvas previstas também possuem forte intensidade. Em Goiás e no centro-norte do Mato Grosso, há previsão de pancadas acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, o que pode atrasar a colheita nessas regiões.

Chuva acumulada entre segunda (2) e terça-feira (3), de acordo com o modelo ECMWF.

Na Região Norte, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Tocantins seguem com pancadas frequentes, principalmente no final do dia. No sul do Pará e interior do Tocantins, os acumulados tendem a ser mais elevados.

Por fim, no sul e sudeste da Bahia, os acumulados de chuva podem variar entre 40 e 90 mm, enquanto áreas próximas à divisa com o Piauí podem registrar volumes próximos de 60 mm, mantendo o cenário de atenção.