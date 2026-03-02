A Terra arde em chamas: dias com incêndios simultâneos triplicaram devido ao aquecimento global

Um novo estudo revela que os dias com calor extremo, seca e vento, condições ideais para grandes incêndios, quase triplicaram desde o final da década de 1970.

O número de dias com condições ideais para o desenvolvimento de incêndios florestais triplicou em todo o mundo desde a década de 1970.

Durante décadas, falamos sobre incêndios florestais recordes na Califórnia, Austrália ou no Mediterrâneo como eventos isolados. Mas novas evidências revelam algo mais preocupante: não só há mais dias propícios ao fogo, como esses dias estão ocorrendo cada vez mais simultaneamente em diferentes regiões do mundo.

O número de dias com condições extremas de incêndio em diversas regiões do mundo quase triplicou globalmente desde 1979. No sul da América do Sul, o aumento é dramático: de cerca de 5 a 6 dias por ano para mais de 70 dias anualmente, com um pico de 118 dias em 2023.

O estudo em questão, liderado por Cong Yin e publicado na revista Science Advances, analisa o que denomina Synchronous Fire Weather (SFW), ou 'Clima propício a incêndios florestais', isto é, dias em que várias regiões do mundo experimentam simultaneamente condições climáticas extremas favoráveis a incêndios florestais. Globalmente, o número anual desses dias quase triplicou desde o final da década de 1970, passando de apenas duas ou três dezenas por ano para mais de 60 dias em 2023-2024, de acordo com o site Earth.org.

Relação entre o SWF, variabilidade climática e aquecimento global. Imagem: Science Advanced.

Nas Américas, o sinal é especialmente forte. Nos Estados Unidos continentais, os dias de SFW aumentaram de cerca de 7 a 8 por ano entre 1979 e 1988 para cerca de 38 dias por ano na última década. No sul da América do Sul, o aumento é ainda mais drástico: de cerca de 5 a 6 dias por ano para mais de 70 dias por ano, atingindo um pico de 118 dias em 2023.

Mais de 60% do aumento tem assinatura humana

Para entender se esse aumento se deve à variabilidade natural ou ao aquecimento global, os autores realizaram simulações “contra factuais”: modelos climáticos que recriam um mundo sem o aumento dos gases de efeito estufa provenientes de combustíveis fósseis. Em seguida, compararam esses cenários com as observações climáticas recentes, conforme explicado pelo site Phys.org.

FLORIDA EVERGLADES ON FIRE!

Take a look at this footage caught by Florida Storm Chaser Chase showing the wildfires burning through Big Cypress National Preserve last night! pic.twitter.com/uvmhhHB6NN — Florida Storm Chasers (@FLStormChasers_) February 24, 2026

A conclusão é contundente: mais de 60% do aumento global de dias com condições extremas propícias a incêndios florestais se deve às mudanças climáticas antropogênicas. Em outras palavras, a maior parte desse aumento não pode ser explicada sem a influência humana no sistema climático. O aquecimento intensifica a temporada de incêndios por meio de três mecanismos principais, amplamente documentados na literatura científica.

Primeiro, o aumento das temperaturas resseca a vegetação e prolonga as ondas de calor. Segundo, a umidade relativa e a umidade do solo diminuem, reduzindo o teor de umidade dos combustíveis finos. E terceiro, a circulação atmosférica e os padrões de vento se alteram, favorecendo episódios simultaneamente quentes, secos e ventosos em várias regiões, conforme explicado na própria pesquisa e resumido em trabalhos anteriores publicados no Egusphere (Copernicus).

Não é um fenômeno isolado: tem décadas de evidências

Este novo estudo não surgiu do nada. Pesquisas anteriores já haviam demonstrado que as mudanças climáticas alteram os regimes de incêndio e a biogeografia do fogo, especialmente em latitudes médias e altas, conforme analisado em publicações recentes na revista Nature Ecology & Evolution. Revisões publicadas também na revista Reviews of Geophysics resumiram como o aumento da temperatura e a diminuição da umidade modificam a relação entre clima, vegetação e área queimada.

Fração global da área queimada (BA) observada e modelada, e suas tendências, com resolução de 2,5°. Imagem: Reviews of Geophysics.

A novidade agora é a dimensão da sincronização temporal global. Se várias regiões estiverem queimando em condições extremas ao mesmo tempo, isso complica a gestão internacional dos recursos naturais. Como aponta o Phys.org, a simultaneidade reduz a capacidade de envio de ajuda entre países, pois todos enfrentam crises simultâneas.

Além disso, o impacto vai além das chamas. A Climate Central documentou que grandes incêndios florestais exacerbam os episódios de poluição por partículas finas (PM2,5), com efeitos mensuráveis na saúde: aumentos de até 7% nas hospitalizações por problemas respiratórios durante episódios intensos e picos de até 40-60% nas consultas por asma e problemas cardiovasculares. O planeta não está apenas mais quente. Ele está, meteorologicamente, mais inflamável.

Referência da notícia

Increasing synchronicity of global extreme fire weather. 18 de fevereiro, 2026. Yin, et al.