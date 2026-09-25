Chuvas superiores a 200 mm e onda de tempestades deixam o RS sob alerta; saiba o que esperar
Uma onda de tempestades relacionada à formação de um ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai deixa o estado gaúcho em alerta para chuvas extremas a partir de domingo (27).
O Rio Grande do Sul está em alerta para elevados volumes de chuva entre domingo (27) e terça-feira (30). Segundo o modelo ECMWF, de confiança da Meteored os acumulados podem ultrapassar 200 mm em algumas áreas.
A atuação do jato de baixos níveis (JBN) irá transportar muito calor e umidade da região Amazônica em direção ao Sul do Brasil, alimentando tempestades intensas com chuvas potencialmente extremas. Embora o ciclone esteja previsto se consolidar na terça-feira (30), as tempestades iniciam ainda antes, durante seu processo de formação. Confira os detalhes.
Alerta de tempestades intensas
Embora o mês de setembro tenha sido de chuvas abaixo da média sobre grande parte do Rio Grande do Sul até agora, a reta final do mês será de transtornos relacionados tanto às tempestades severas quanto às chuvas volumosas.
Um cavado (área alongada de baixa pressão atmosférica) em superfície deverá se estender do norte da Argentina ao Rio Grande do Sul durante o fim de semana, favorecendo o transporte de ar quente e úmido para o estado. O sistema pode representar o estágio inicial da frente quente associada ao ciclone extratropical que está previsto se consolidar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai na terça-feira (29).
Tempestades intensas devem ocorrer desde o sábado (27) na metade oeste do estado, mas se intensificam entre domingo (28) e terça-feira (30) em todo o território gaúcho. As tempestades podem ser organizadas na forma de supercélulas, com potencial para granizo e extremos de vento (como microexplosões, downbursts e tornados isolados).
No sábado (26) os sistemas devem ficar mais restritos à metade oeste do estado, enquanto no domingo (27), condições favoráveis à formação de tempestades ao longo de todo o dia estarão presentes em toda a metade sul do estado, mas também no Oeste e Noroeste.
Na segunda-feira (28) as tempestades se intensificam e estão previstas ocorrer sobre todo o território gaúcho, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre.
Na terça-feira (29), quando o ciclone e a frente fria se consolidarem, novas tempestades vão cruzar o estado de sul para norte. As tempestades têm elevado potencial de severidade, devendo ocorrer na forma de vendavais com granizo, causando transtornos e riscos à população.
Alerta de chuvas extremas
Diversos modelos meteorológicos estão convergindo para um cenário de chuvas extremas sobre o Rio Grande do Sul durante o evento discutido acima. O ECMWF, de confiança da Meteored, alerta para chuvas ‘incomuns a extremas’ para três dias seguidos sobre o estado a partir de domingo (27).
Isso pode ser visto através do índice de previsão extrema (EFI) abaixo, que ressalta áreas onde a chuva diária provavelmente vai ultrapassar o limiar estatístico considerado extremo (quantil 99).
No Rio Grande do Sul, os limiares extremos estão entre 60 e 80 mm por dia nesta época. De fato, a previsão indica que os acumulados diários podem ultrapassar 100 mm em 24 horas em uma ampla área na metade sul do estado, mas principalmente na fronteira com o Uruguai, tanto no domingo quanto na segunda-feira.
Os maiores acumulados previstos pelo ECMWF até o final de terça-feira (29) podem ultrapassar 200 mm na região da Campanha Gaúcha, podendo se estender também em áreas do Oeste e Centro do estado, sendo que uma ampla área do Rio Grande do Sul está sob alerta para volumes entre 100 e 160 mm.
É necessário continuar monitorando a evolução da previsão nos próximos dias, enquanto o Estado e a população devem estar em alerta para agir em situações de emergência. É fundamental evitar áreas abertas durante as tempestades e jamais atravessar áreas alagadas, a pé ou de carro, além de acompanhar os avisos da Defesa Civil. Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).