Chuvas superiores a 200 mm e onda de tempestades deixam o RS sob alerta; saiba o que esperar

Uma onda de tempestades relacionada à formação de um ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai deixa o estado gaúcho em alerta para chuvas extremas a partir de domingo (27).

Previsão de formação de ciclone (representado pela letra L) na fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai nesta terça-feira (29) com suporte de rio atmosférico (escala de cores), segundo o ECMWF.

O Rio Grande do Sul está em alerta para elevados volumes de chuva entre domingo (27) e terça-feira (30). Segundo o modelo ECMWF, de confiança da Meteored os acumulados podem ultrapassar 200 mm em algumas áreas.

A atuação do jato de baixos níveis (JBN) irá transportar muito calor e umidade da região Amazônica em direção ao Sul do Brasil, alimentando tempestades intensas com chuvas potencialmente extremas. Embora o ciclone esteja previsto se consolidar na terça-feira (30), as tempestades iniciam ainda antes, durante seu processo de formação. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades intensas

Embora o mês de setembro tenha sido de chuvas abaixo da média sobre grande parte do Rio Grande do Sul até agora, a reta final do mês será de transtornos relacionados tanto às tempestades severas quanto às chuvas volumosas.

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Um cavado (área alongada de baixa pressão atmosférica) em superfície deverá se estender do norte da Argentina ao Rio Grande do Sul durante o fim de semana, favorecendo o transporte de ar quente e úmido para o estado. O sistema pode representar o estágio inicial da frente quente associada ao ciclone extratropical que está previsto se consolidar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai na terça-feira (29).

Tempestades intensas devem ocorrer desde o sábado (27) na metade oeste do estado, mas se intensificam entre domingo (28) e terça-feira (30) em todo o território gaúcho. As tempestades podem ser organizadas na forma de supercélulas, com potencial para granizo e extremos de vento (como microexplosões, downbursts e tornados isolados).

Previsão de tempestades para sábado (26, esquerda) e domingo (27, direita), segundo o ECMWF.

No sábado (26) os sistemas devem ficar mais restritos à metade oeste do estado, enquanto no domingo (27), condições favoráveis à formação de tempestades ao longo de todo o dia estarão presentes em toda a metade sul do estado, mas também no Oeste e Noroeste.

Previsão de tempestades para segunda-feira (28, esquerda) e terça-feira (29, direita), segundo o ECMWF.

Na segunda-feira (28) as tempestades se intensificam e estão previstas ocorrer sobre todo o território gaúcho, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Na terça-feira (29), quando o ciclone e a frente fria se consolidarem, novas tempestades vão cruzar o estado de sul para norte. As tempestades têm elevado potencial de severidade, devendo ocorrer na forma de vendavais com granizo, causando transtornos e riscos à população.

Alerta de chuvas extremas

Diversos modelos meteorológicos estão convergindo para um cenário de chuvas extremas sobre o Rio Grande do Sul durante o evento discutido acima. O ECMWF, de confiança da Meteored, alerta para chuvas ‘incomuns a extremas’ para três dias seguidos sobre o estado a partir de domingo (27).

Isso pode ser visto através do índice de previsão extrema (EFI) abaixo, que ressalta áreas onde a chuva diária provavelmente vai ultrapassar o limiar estatístico considerado extremo (quantil 99).

EFI do ECMWF para precipitação neste domingo (27, esquerda), segunda (28, centro) e terça-feira (29, direita). Créditos: Meteored/ECMWF.

No Rio Grande do Sul, os limiares extremos estão entre 60 e 80 mm por dia nesta época. De fato, a previsão indica que os acumulados diários podem ultrapassar 100 mm em 24 horas em uma ampla área na metade sul do estado, mas principalmente na fronteira com o Uruguai, tanto no domingo quanto na segunda-feira.

Previsão de chuva acumulada até o final da terça-feira (29), segundo o ECMWF.

Os maiores acumulados previstos pelo ECMWF até o final de terça-feira (29) podem ultrapassar 200 mm na região da Campanha Gaúcha, podendo se estender também em áreas do Oeste e Centro do estado, sendo que uma ampla área do Rio Grande do Sul está sob alerta para volumes entre 100 e 160 mm.

É importante ressaltar que eventos extremos são desafiadores para os modelos meteorológicos. Existe um conjunto de modelos convergindo para o cenário de chuvas extremas sobre o estado gaúcho, mas tanto o acumulado final quanto a posição dos máximos apresentada aqui pode varias.

É necessário continuar monitorando a evolução da previsão nos próximos dias, enquanto o Estado e a população devem estar em alerta para agir em situações de emergência. É fundamental evitar áreas abertas durante as tempestades e jamais atravessar áreas alagadas, a pé ou de carro, além de acompanhar os avisos da Defesa Civil. Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).