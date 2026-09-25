Reciclar 97% do lixo: a lição da Coreia do Sul que Nova York tenta copiar

A Coreia do Sul conseguiu transformar um grave problema de resíduos alimentares em um modelo de economia circular. Agora, Nova York tenta seguir seus passos com a separação obrigatória de restos de comida, compostagem e sistemas que buscam reduzir o desperdício.

Lixo nas ruas de Nova York.

A Coreia do Sul conseguiu transformar radicalmente a gestão de resíduos alimentares. Em apenas três décadas, o país passou de enviar a imensa maioria de suas sobras de comida para aterros sanitários a reciclar quase 97%. Nova York agora observa esse modelo enquanto tenta mudar a forma como seus milhões de habitantes lidam com o lixo orgânico.

A transformação sul-coreana não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de uma combinação de proibições, coleta seletiva, tarifas vinculadas à quantidade de resíduos e grandes investimentos em infraestrutura de tratamento. Assim foi a trajetória do país rumo à reciclagem de quase a totalidade dos resíduos alimentares.

Como a Coreia do Sul conseguiu mudar sua gestão de resíduos

O ponto de partida foi a crise dos aterros sanitários que o país sofreu durante as últimas décadas do século XX. O rápido crescimento urbano aumentou drasticamente a geração de resíduos e pressionou as instalações disponíveis.

Contêiner de separação de resíduos para reciclagem na cidade de Seul, capital da Coreia do Sul.

Em 1995, o governo introduziu um sistema de pagamento por uso baseado no volume de resíduos. Dois anos depois, a separação de resíduos alimentares tornou-se obrigatória e, em 2005, a Coreia do Sul proibiu o descarte direto de restos de comida em aterros sanitários. Posteriormente, as regulamentações sobre o tratamento de líquidos gerados por esses resíduos também foram reforçadas.

O resultado é significativo. A taxa de reciclagem de resíduos alimentares subiu de 2,6% em 1996 para quase 97% em 2023, de acordo com dados compilados pela BBC Future. Os alimentos coletados separadamente são transformados em composto, ração animal, biogás e outros produtos, evitando que uma parcela significativa da matéria orgânica acabe enterrada e gere metano durante a decomposição.

O papel dos contêineres inteligentes

Um dos elementos mais marcantes do sistema sul-coreano são os contêineres inteligentes com tecnologia RFID. O usuário deposita seu lixo, o sistema o pesa e a quantidade é vinculada à sua residência.

️ El contenedor marrón es muy importante para la recogida selectiva. Aquí, información sobre él #sostenibilidad #medioambiente pic.twitter.com/bBRjAlem9b — Concejalía de Sostenibilidad y Agenda 2030 CR (@MedioAmbienteCR) November 12, 2021

Este sistema introduz um princípio simples: quem gera mais lixo paga mais. A possibilidade de ver o peso e o custo do lixo também pode mudar os hábitos domésticos.

Em 2025, havia mais de 151 mil lixeiras inteligentes na Coreia do Sul, atendendo a mais de 8,6 milhões de residências. No entanto, a redução do desperdício de alimentos não depende apenas da tecnologia. O modelo sul-coreano se baseia há anos em uma infraestrutura e regulamentações específicas que tornaram a separação de restos de comida uma rotina diária.

Nova York espera repetir a fórmula

Seguindo o modelo da Coreia do Sul, a cidade de Nova York começou a implementar sua própria revolução no gerenciamento de resíduos orgânicos. A coleta seletiva para compostagem agora está disponível para todos os moradores da cidade, e a separação de restos de comida, papel usado e resíduos vegetais é obrigatória.

A meta é especialmente ambiciosa porque a cidade gera quantidades enormes de lixo, dos quais aproximadamente 36% são resíduos orgânicos.

A cidade de Nova York está trabalhando para tornar a separação de resíduos orgânicos um hábito nas residências.

Até o momento, o programa já começou a produzir resultados visíveis. Em 2025, o Departamento de Saneamento gerenciou cerca de 140 mil toneladas de resíduos orgânicos residenciais, aproximadamente 9% das 1,5 milhão de toneladas geradas anualmente pelas residências, segundo dados coletados pela BBC Future.

Os resíduos coletados são enviados para instalações onde podem ser transformados em composto ou energia renovável. Em alguns casos, os resíduos são processados juntamente com lodo de esgoto para a produção de biogás. A cidade também conta com centenas de contêineres inteligentes para facilitar a coleta de resíduos orgânicos 24 horas por dia.

O maior desafio: mudar os hábitos

Por enquanto,. A participação e o cumprimento das normas continuam sendo alguns dos principais desafios, demonstrando que a reciclagem de resíduos alimentares em larga escala exige muito mais do que simplesmente colocar lixeiras nas ruas:

De qualquer forma, o fato animador é que os restos de comida gerados nas grandes cidades não precisam acabar em aterros sanitários se forem devidamente separados em casa e houver um sistema para coletá-los e processá-los.