Calor de 47°C e temporais marcam o último fim de semana de setembro; veja a previsão

O Brasil irá enfrentar dias com temperaturas muito altas após um período em que o ar frio atuou em boa parte do país. Há alertas para calor de 47°C, além de riscos de tempestades em áreas pontuais.

O último final de semana de setembro será marcado por temperaturas extremamente elevadas em grande parte do país. Em áreas do Brasil Central, a expectativa é de que a temperatura máxima supere com facilidade os 44°C. Por outro lado, o retorno de instabilidades traz a ameaça de temporais, acendendo o sinal de alerta em estados que vinham registrando tempo firme.

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Confira a seguir como fica o tempo em todas as regiões do Brasil neste final de mês e saiba quais áreas estão sob risco de tempestades e calor extremo.

Região Sul: Alerta de temporais e calor de até 34°C

Uma virada no tempo é esperada em áreas da Região Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Após dias de tempo seco e estável, a nebulosidade aumenta no decorrer da manhã de sábado (26), com chance das primeiras pancadas de chuva de fraca intensidade no final do período.

Previsão de precipitação e densidade de raios mostrando áreas com maiores chances de temporais neste domingo (27).

Durante a tarde, as chuvas ganham força sobre o sudoeste gaúcho e se intensificam à noite. A precipitação forte persiste até o final do domingo (27), com alto risco de temporais acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo. Os alertas concentram-se na Campanha Gaúcha, além de setores da Região Central e leste do estado.

No Paraná e em Santa Catarina, o cenário é oposto ao gaúcho. Haverá variação de nuvens sem previsão de chuvas significativas, exceto por garoa pontual no litoral catarinense. O destaque nesses dois estados serão as temperaturas muito acima da média: na tarde de sábado (26), os registros ficam até 10°C acima do padrão, com máximas entre 28°C e 32°C.

Temperatura máxima prevista para o Sul do Brasil neste sábado (26).

No domingo (27), o calor ameniza no leste catarinense e paranaense, mas segue intenso na faixa que vai do noroeste do Rio Grande do Sul ao noroeste do Paraná, com termômetros variando entre 29°C e 34°C.

Região Sudeste: Máximas de 40°C marcam o fim de semana

O final de semana contará com calor excepcional sobre o oeste da Região Sudeste. O acúmulo de ar quente na região faz os termômetros dispararem. Neste sábado (26), o leste de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo registram máximas entre 27°C e 34°C.

Anomalia de temperatura mostra temperaturas superiores aos 5°C acima da média climatológica.

No domingo (27), o calor ganha força e a temperatura fica mais de 5°C acima da média em praticamente todo o Sudeste, superando os 30°C na maioria dos municípios.

O grande destaque do final de semana fica concentrado no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e noroeste de São Paulo. Nessas áreas, o calor será intenso, com máximas girando entre 36°C e 40°C tanto no sábado (26) quanto no domingo (27), situação que aciona alertas para riscos à saúde.

Região Centro-Oeste: Máxima dispara e pode chegar aos 47°C

O Centro-Oeste registrará temperaturas excepcionalmente altas. Neste final de semana, a previsão indica que os termômetros sobem de forma acentuada nos três estados da região, com destaque para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Neste sábado (26), as máximas ficam entre 36°C e 40°C em todo o Centro-Oeste. Contudo, no sul de Mato Grosso e no noroeste e oeste de Mato Grosso do Sul, as temperaturas ultrapassam os 40°C, podendo atingir 45°C em Corumbá (MS) e Cáceres (MT), marcas mais de 10°C acima da média histórica.

O sábado (26) terá temperaturas na casa dos 45°C, mas a previsão de domingo (27) indica que os termômetros podem marcar os 47°C no MS e MT.

No domingo (27), o cenário se intensifica. Em Goiás, os termômetros variam entre 37°C e 41°C. No Mato Grosso, a máxima supera os 40°C em quase todo o território, alcançando 46°C na porção sul. Em Mato Grosso do Sul, o calor será extremo, com a máxima em Corumbá (MS) e arredores podendo atingir incríveis 47°C.

Região Norte: Calor de 43°C e pancadas de chuva

O calor é generalizado no Norte do Brasil neste sábado (26) e domingo (27). As máximas chegam aos 42°C em Rondônia e 40°C no Acre e no Amazonas. No Pará, os valores variam entre 38°C e 41°C, enquanto a região central do Tocantins pode registrar 43°C.

Em paralelo ao calor, há previsão de pancadas de chuva isoladas. As áreas afetadas por chuva moderada a forte variam pouco ao longo do final de semana: o noroeste do Amazonas será o setor mais atingido. Municípios do Pará, Rondônia e Acre também têm previsão de precipitação, mas em baixos volumes.

Região Nordeste: Chuva leve no litoral e calor no interior

O Nordeste registrará pancadas de chuva de fraca intensidade em pontos do litoral, principalmente entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte, além de volumes acumulados entre 20 e 30 mm em áreas pontuais do sul do Maranhão até o final de domingo (27).

Temperatura prevista para a tarde de domingo (27, esquerda) e chuva acumulada esperada até o final da noite de domingo (27, direita).

Já no interior nordestino, o calor intenso é o principal destaque. No Maranhão, os termômetros superam os 38°C, podendo alcançar 42°C em Caxias (MA). As máximas ficam próximas de 40°C no oeste da Bahia, enquanto nas demais áreas do interior variam entre 36°C e 38°C. O único alívio térmico ocorre na faixa litorânea, onde as máximas ficam entre 28°C e 31°C.