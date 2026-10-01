A pequena cidade do Tocantins com dunas no Cerrado e piscinas naturais onde é impossível afundar

Este município no estado do Tocantins reúne paisagens famosas no país, com piscinas naturais onde você não afunda, dunas douradas e cachoeiras em meio ao Cerrado. Descubra onde fica.

O Parque Estadual do Jalapão é uma grande reserva da vida do bioma Cerrado, além de ser o destino mais visitado do Tocantins por turistas vindos de todos os cantos do Brasil e também do exterior. Crédito: Divulgação.

Esta pequena cidade no sudeste do estado do Tocantins, com menos de 3 mil habitantes e a cerca de 300 km da capital Palmas, fica no coração do Parque Estadual do Jalapão e é cercada por atrativos como fervedouros, cachoeiras, dunas e cachoeiras.

Bem, só de falar em Jalapão, muitos já sabem do que se trata. O parque é um famoso destino turístico do Brasil que oferece aos turistas rios com água límpida, quedas d'água cristalinas e piscinas naturais de águas aquecidas, conhecidas como fervedouros, onde você consegue ficar boiando e não afunda.

Tudo isso fica no município de Mateiros, a principal base para explorar os atrativos naturais mais impressionantes do Cerrado brasileiro. Acompanhe abaixo quais os principais atrativos de Mateiros, que aliás ficam dentro do Jalapão.

Os atrativos naturais de Mateiros/Jalapão

Mateiros concentra integralmente o Parque Estadual do Jalapão, reunindo cenários deslumbrantes que encantam viajantes do mundo inteiro.

O Jalapão tem paisagens incríveis em meio à imensidão de 34 mil quilômetros quadrados de área preservada, tudo rodeado por veredas, chapadões e muita água.

Por lá, os mais famosos são os fervedouros, poços naturais de águas aquecidas que brotam sob forte pressão pelas camadas profundas de areia fina. Esse fenômeno hidrográfico de ressurgência impede que as pessoas afundem, proporcionando uma experiência divertida de flutuação.

O Fervedouro Bela Vista é considerado por muitos o mais belo do Jalapão, com um grande poço redondo de 15 metros de diâmetro e águas extremamente claras e azul esverdeado. Crédito: Divulgação.

Os poços mais famosos são o Fervedouro do Ceiça, que se destaca pela água extremamente cristalina, em tons azulados, cercada pelo verde da vegetação e das bananeiras; o Fervedouro Bela Vista, com cerca de 15 metros de diâmetro e é cercado pela vegetação do Cerrado, contando com uma estrutura de visitação que inclui deck de madeira, restaurante e áreas de apoio; e o Fervedouro Buritis, também com águas cristalinas, podendo apresentar tons de azul ou verde, e tem grandes buritizeiros que cercam a nascente.

A bela Cachoeira da Formiga fica em uma propriedade particular, pertencente aos quilombolas. Por isso, a visita à atração é paga. Crédito: Divulgação.

Além disso, também há deliciosas quedas d’água, como a Cachoeira da Velha, onde é possível fazer rafting; a Cachoeira do Formiga, com águas verde-esmeralda e piscina natural para mergulho; e a Cachoeira do Poço Encantado, formada por duas quedas, que somam cerca de 38 metros de altura, enquanto o grande poço natural chega a aproximadamente 50 metros de diâmetro.

Um conjunto de dunas, perfeitas para assistir o pôr do sol, também encanta os visitantes. São formações naturais únicas em meio ao cerrado brasileiro, que foram formadas por areias oriundas da erosão das rochas de arenito da Serra do Espírito Santo, o que dá à paisagem uma coloração dourada espetacular.

As dunas do Jalapão são montes de areia dourada que podem chegar a até 40 metros de altura. Crédito: Divulgação.

Falando nela, a Serra do Espírito Santo, a mais famosa da região, oferece uma trilha até o mirante, de onde se tem uma ampla vista e bonita do Cerrado, das dunas e das formações rochosas do seu entorno. Porém, a subida é íngreme e desafiadora, com cerca de 800 metros de subida, exigindo esforço físico. Depois, o restante do trajeto é plano.

Qual a melhor época para ir ao Jalapão?

O Jalapão pode ser visitado durante todo o ano, mas é importante ficar atento aos períodos de chuva e de seca na região. A estação seca vai de maio a setembro, e praticamente não tem chuvas; e quanto mais perto do mês de setembro, mais seco estará o ar.

Já a estação chuvosa vai de outubro a abril, e neste período as cachoeiras estão com mais água, porém o tempo chuvoso pode atrapalhar os seus passeios, a subida na trilha da Serra do Espírito Santo e o espetáculo do pôr do sol nas dunas.