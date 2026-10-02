Depois da Lua, dois astronautas da missão Artemis II dão início a um novo capítulo da NASA, moldando as futuras missões

Depois de terem orbitado a Lua na missão Artemis II, Victor Glover e Reid Wiseman assumem agora funções eméritas na NASA, aproveitando a sua experiência e liderança para ajudar a orientar a próxima fase dos voos espaciais tripulados.

Os astronautas da NASA Victor Glover e Reid Wiseman ajudaram a liderar a Artemis II, a primeira missão tripulada a orbitar a Lua em mais de 50 anos.

Khiana McQuade Meteored Estados Unidos 02/10/2026 05:35 4 min

Victor Glover e Reid Wiseman alcançaram um marco histórico ao tornarem-se a primeira tripulação a ser lançada no SLS (Space Launch System) da NASA. A missão, que os levou a contornar a Lua, marcou uma nova fase nos voos espaciais tripulados, ao enviar astronautas de volta à região lunar pela primeira vez em mais de 50 anos. A experiência adquirida nesse voo continuará a influenciar as futuras ações da NASA no que diz respeito à Lua.

Um novo cargo após uma missão histórica

Os astronautas da NASA Victor Glover e Reid Wiseman passam a ter o estatuto de eméritos no Centro Espacial Johnson da agência, em Houston. Esta função permite que o pessoal experiente da NASA se mantenha ligado à agência, partilhando simultaneamente os seus conhecimentos.

Neste novo capítulo, Glover e Wiseman irão utilizar a sua experiência para orientar astronautas e aconselhar as equipas da NASA que se preparam para o que se segue. A sua experiência ajudará astronautas, engenheiros, controladores de voo e equipas de missão a prepararem-se para as próximas missões Artemis.

Following their landmark Artemis II mission earlier this year, distinguished NASA astronauts Victor Glover and Reid Wiseman are transitioning in September to emeritus status at the agencys Johnson Space Center in Houston. https://t.co/FDj3jA9fCS pic.twitter.com/xLdMSIKcQj — Avid Space (@LabPadre) September 9, 2026

Ambos os astronautas desempenharam papéis fundamentais na missão Artemis II, no início deste ano. Wiseman comandou a missão, enquanto Glover desempenhou as funções de piloto durante o voo tripulado à volta da Lua.

A sua experiência poderá ajudar futuras missões lunares

A importância do momento não deve ser subestimada, à medida que a NASA avança com a Artemis III e futuras missões à Lua. Dado o seu conhecimento da nave espacial Orion e dos seus sistemas, Glover poderá revelar-se especialmente útil à medida que as equipas levam a cabo os seus preparativos para as próximas fases das viagens ao espaço profundo.

"À medida que me adapto a esta nova função, a NASA e os voos espaciais continuam a ser uma parte significativa da minha trajetória de serviço", afirmou Glover.

Wiseman traz também anos de experiência em liderança, incluindo o seu trabalho a bordo da Estação Espacial Internacional e o seu período como astronauta-chefe. Os responsáveis da NASA afirmaram que ambos deixam um forte legado de tomada de decisões serena, dedicação ao serviço e competência operacional.

A Artemis II contribuiu para dar início à próxima fase

Glover e Wiseman voaram na missão Artemis II juntamente com a astronauta da NASA Christina Koch e o astronauta da Agência Espacial Canadiana Jeremy Hansen. A missão levou os astronautas a contornar a Lua pela primeira vez em mais de 50 anos e contribuiu para testar a nave espacial Orion da NASA e o foguetão Space Launch System com tripulação a bordo.

A tripulação regressou em segurança após a missão de 10 dias, trazendo consigo lições que irão moldar os voos futuros. A NASA afirma que esse conhecimento irá apoiar a campanha Artemis em geral, à medida que a agência trabalha no sentido de enviar astronautas de volta à superfície lunar.