Depois da Lua, dois astronautas da missão Artemis II dão início a um novo capítulo da NASA, moldando as futuras missões
Depois de terem orbitado a Lua na missão Artemis II, Victor Glover e Reid Wiseman assumem agora funções eméritas na NASA, aproveitando a sua experiência e liderança para ajudar a orientar a próxima fase dos voos espaciais tripulados.
Victor Glover e Reid Wiseman alcançaram um marco histórico ao tornarem-se a primeira tripulação a ser lançada no SLS (Space Launch System) da NASA. A missão, que os levou a contornar a Lua, marcou uma nova fase nos voos espaciais tripulados, ao enviar astronautas de volta à região lunar pela primeira vez em mais de 50 anos. A experiência adquirida nesse voo continuará a influenciar as futuras ações da NASA no que diz respeito à Lua.
Um novo cargo após uma missão histórica
Os astronautas da NASA Victor Glover e Reid Wiseman passam a ter o estatuto de eméritos no Centro Espacial Johnson da agência, em Houston. Esta função permite que o pessoal experiente da NASA se mantenha ligado à agência, partilhando simultaneamente os seus conhecimentos.
Neste novo capítulo, Glover e Wiseman irão utilizar a sua experiência para orientar astronautas e aconselhar as equipas da NASA que se preparam para o que se segue. A sua experiência ajudará astronautas, engenheiros, controladores de voo e equipas de missão a prepararem-se para as próximas missões Artemis.
Ambos os astronautas desempenharam papéis fundamentais na missão Artemis II, no início deste ano. Wiseman comandou a missão, enquanto Glover desempenhou as funções de piloto durante o voo tripulado à volta da Lua.
A sua experiência poderá ajudar futuras missões lunares
A importância do momento não deve ser subestimada, à medida que a NASA avança com a Artemis III e futuras missões à Lua. Dado o seu conhecimento da nave espacial Orion e dos seus sistemas, Glover poderá revelar-se especialmente útil à medida que as equipas levam a cabo os seus preparativos para as próximas fases das viagens ao espaço profundo.
Wiseman traz também anos de experiência em liderança, incluindo o seu trabalho a bordo da Estação Espacial Internacional e o seu período como astronauta-chefe. Os responsáveis da NASA afirmaram que ambos deixam um forte legado de tomada de decisões serena, dedicação ao serviço e competência operacional.
A Artemis II contribuiu para dar início à próxima fase
Glover e Wiseman voaram na missão Artemis II juntamente com a astronauta da NASA Christina Koch e o astronauta da Agência Espacial Canadiana Jeremy Hansen. A missão levou os astronautas a contornar a Lua pela primeira vez em mais de 50 anos e contribuiu para testar a nave espacial Orion da NASA e o foguetão Space Launch System com tripulação a bordo.
A tripulação regressou em segurança após a missão de 10 dias, trazendo consigo lições que irão moldar os voos futuros. A NASA afirma que esse conhecimento irá apoiar a campanha Artemis em geral, à medida que a agência trabalha no sentido de enviar astronautas de volta à superfície lunar.