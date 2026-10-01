Descobrem uma fenda de 75 km sob o Pacífico: uma placa tectônica está se rompendo perto do Canadá

Uma enorme fratura de 75 quilômetros revela que a placa de Juan de Fuca está se fragmentando sob o Pacífico, ao largo do Canadá, enquanto a subducção de Cascadia começa a se transformar.

Não estamos diante de uma fenda superficial de 75 km que tenha se aberto agora, mas sim diante da fraturação profunda de uma placa oceânica.

Sob as águas do Pacífico, ao longo da costa da Ilha de Vancouver, no Canadá, uma enorme placa tectônica está começando a se romper. Cientistas identificaram uma fratura de cerca de 75 quilômetros de extensão e puderam observar, com detalhes sem precedentes, como uma antiga estrutura tectônica está se fragmentando enquanto afunda sob a América do Norte.

A descoberta situa-se na zona de subducção de Cascadia, uma das regiões tectônicas mais importantes e estudadas do noroeste da América. Ali, a placa oceânica de Juan de Fuca e a pequena placa — ou microplaca — de Explorer deslocam-se em direção ao continente, introduzindo-se progressivamente sob a placa Norte-Americana.

Uma placa que está se rompendo diante do Canadá

A área onde a descoberta foi feita fica em frente à Ilha de Vancouver, na Colúmbia Britânica (Canadá), na extremidade norte da zona de subducção de Cascadia.

A situação tectônica é particularmente complexa, pois a placa de Juan de Fuca é relativamente pequena e faz parte de um sistema que também inclui as placas de Explorer e Gorda.

Se registró en la placa Explorador. Es un fragmento de la corteza oceánica que se formó hace aproximadamente 4 millones de años, frente a la isla de Vancouver. Se hunde cada vez más lento por debajo de la placa Norteamericana, y ya está en etapas finales de su desacoplamiento. pic.twitter.com/jBCypQ0UZX — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) September 28, 2026

Todas elas são remanescentes de uma antiga placa oceânica muito maior, conhecida como Farallón, que começou a se fragmentar há milhões de anos.

Vale lembrar que, quando uma placa oceânica perde a capacidade de afundar com facilidade, as tensões podem se acumular e acabar provocando sua fragmentação. É precisamente isso que os pesquisadores acreditam estar observando agora na extremidade norte de Cascadia.

A fenda tem cerca de 75 quilômetros

Um dos elementos mais notáveis do estudo é uma grande estrutura de fratura que se estende por aproximadamente 75 quilômetros.

Não se trata de uma grande fenda aberta no fundo do oceano visível da superfície, mas sim de algo situado em profundidade, na estrutura da placa tectônica que está sendo empurrada em direção ao manto.

Em algumas áreas, a fraturação está mais avançada, enquanto em outras o processo ainda se encontra em fase inicial. Os pesquisadores chegaram a identificar um deslocamento de vários quilômetros associado a uma das estruturas de fratura.

Uma espécie de ecografia do interior da Terra

Para descobrir o que está acontecendo abaixo do fundo do mar, os cientistas utilizaram técnicas de sísmica de reflexão durante a expedição CASIE21.

Um navio científico emitiu ondas acústicas em direção ao fundo do oceano; essas ondas penetraram no subsolo e retornaram ao encontrar diferentes camadas e estruturas geológicas.

JUAN DE FUCA, es una pequeña placa litosférica en el NE del Océano Pacífico que subduce bajo la placa norteamericana, dando lugar a la cadena volcánica generalmente andesítica desde el norte de California hasta el sur de la Columbia Británica ️ pic.twitter.com/kaav2vyEcn — Germán S.G. (@ingeododo) September 27, 2022

Os sensores instalados na popa do navio registraram os ecos e permitiram reconstruir a arquitetura das rochas situadas sob o leito marinho. No experimento, foram utilizados cabos de vários quilômetros equipados com numerosos sensores, combinando esses dados com informações sísmicas.

Dessa forma, os pesquisadores conseguiram obter imagens da estrutura da placa a dezenas de quilômetros de profundidade, resultando em uma visão muito mais detalhada de como a placa de Juan de Fuca e sua vizinha, a placa Explorer, estão se deformando.

Por que a placa está se rompendo?

A placa de Juan de Fuca é relativamente jovem e encontra-se em uma situação peculiar, uma vez que está sendo empurrada em direção a uma zona onde deve submergir sob a América do Norte; no entanto, existem, simultaneamente, grandes estruturas de fratura que atravessam o sistema.

Os movimentos relativos entre os diferentes blocos concentram tensões ao longo dessas falhas, o que pode favorecer a fragmentação da placa.