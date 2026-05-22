Chuvas extremas de mais de 100 mm deixam em alerta o estado de São Paulo

Uma região de baixa pressão, somada à atuação de um rio atmosférico, irá favorecer tempestades intensas com chuvas volumosas sobre o estado de São Paulo neste fim de semana. Os volumes previstos entre sábado (23) e domingo (24) podem causar transtornos, como alagamentos e inundações. Mais informações: Oceano Pacífico alcança limiar de El Niño e o pico do fenômeno pode começar no inverno

O estado de São Paulo está em alerta para chuvas incomuns a extremas neste fim de semana, devido a uma área alongada de baixa pressão atmosférica sobre o estado.

Previsão de probabilidade de chuva neste sábado (23), segundo o ECMWF.

Estão previstas chuvas a o longo de todo o sábado (23) sobre grande parte do território paulista, que podem ter início ainda durante a manhã. Os acumulados podem se aproximar ou ultrapassar 100 mm até o final de domingo (24) em algumas áreas, com risco de causar transtornos. Confira os detalhes.

Rio atmosférico favorece tempestades com chuvas intensas

O abaixamento (diminuição) da pressão atmosférica sobre São Paulo favorece a canalização de umidade transportada desde a região Norte, na forma de um rio atmosférico.

Previsão de rio atmosférico neste sábado (23), segundo o ECMWF.

Embora o rio atmosférico não seja tão intenso dessa vez, ele está previsto atuar sobre São Paulo ao longo de todo o final de semana, e a injeção de vapor d’água favorece a formação de tempestades severas e chuvas intensas, inclusive sobre a Região Metropolitana de São Paulo.

As tempestades mais intensas estão previstas para a metade oeste do estado, podendo ter início ainda durante a madrugada no interior do estado e na região de fronteira com o Paraná. Ao longo do dia, a linha de tempestades avança até a o norte do estado, alcançando também a Capital Paulista. Sistemas intensos podem ocorrer sobre todo o estado.

Previsão de tempestades neste sábado (23), segundo o ECWMF.

Não se descarta a possibilidade de formação de granizo e rajadas intensas de vento, além das chuvas intensas, cujos acumulados diários podem ser ‘incomuns’ a ‘extremos’, de acordo com o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação.

Este índice é baseado na climatologia de previsões do modelo e ressalta áreas onde o acumulado diário provavelmente irá ultrapassar o limiar estatístico conhecido como quantil 99. Em termos simples, o quantil 99 é usado como um indicador de evento extremo porque volumes acima deste valor ocorrem apenas 1 em cada 100 previsões - considerando os padrões de cada região e cada período do ano.

EFI do ECMWF para a precipitação (esquerda) e quantil 99 (direita). Créditos: ECMWF.

O EFI aponta para valores entre 0,5 e 1 sobre todo o estado de São Paulo no sábado (23), indicando que muito provavelmente os volumes de chuva serão extremos.

Previsão de chuva neste sábado (23), segundo o ECMWF.

As chuvas devem ser intensas em diversas áreas ao longo de todo o estado paulista principalmente durante o sábado (23), mas também podem ocorrer no domingo (24). Chuvas intensas se referem a elevados volumes em curtos intervalos de tempo, que podem causar transtornos como inundações repentinas e alagamentos súbitos, especialmente em áreas mais urbanizadas, deixando a população em alerta, principalmente aquela que mora em locais de risco.

Acumulados podem ultrapassar 100 mm

O modelo ECMWF, de confiança da Meteored, vem indicando que este final de semana deve ter acumulados de chuva superiores a 100 mm em 48 horas, sendo que a maior parte do volume previsto deve ocorrer no sábado (23).

Previsão de chuva acumulada (mm) até o final de domingo (24), segundo o ECMWF.

Aqui é importante destacar que os modelos operacionais de previsão do tempo atualizam a previsão a cada hora. A rodada mais atual aponta para mais de 100 mm na Região Metropolitana de São Paulo, e entre 50 mm e 90 mm em diversas outras áreas. Embora a localização dos maiores volumes possa divergir da previsão, todo o estado está em alerta para volumes elevados ao longo do final de semana.