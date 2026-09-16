SP, RJ e MG vão ser atingidos por três frentes frias até o fim do mês; confira

Três novas frentes frias devem se formar e avançar por Sãoo Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro até o fim de setembro, sendo que duas atuarão de forma mais costeira, no leste do Sudeste. Veja aqui os detalhes.

Os próximos dias seguirão com tempo mais firme e pouca nebulosidade nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Porém, até o final do mês de setembro três novas frentes frias devem se formar e avançar para estas áreas, aumentando as condições para chuvas e temporais.

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O primeiro sistema frontal chegará no próximo domingo (20), o segundo na quarta-feira (23) e o terceiro lá pelo dia 27 de setembro. Estes dois últimos atuarão de forma mais costeira, formando chuvas mais desorganizadas e em forma de pancadas no leste da região.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

A primeira frente fria

O primeiro sistema estará associado ao processo de formação de um ciclone ao longo do domingo (20) na costa entre o sul do Rio Grande do Sul e o Uruguai.

A frente fria vai favorecer a formação de instabilidades em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro entre o domingo (20) e a segunda-feira (21), mas o estado mais afetado será São Paulo.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para domingo (20) às 18h à esquerda e segunda-feira (21) às 21h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, já na noite do sábado (19) áreas de instabilidade podem se formar no sul de São Paulo, em áreas de divisa com o Paraná, devido ao processo de formação do ciclone.

No domingo (20) pela manhã as chuvas com riscos de trovoadas isoladas se concentram na metade sul e no leste de São Paulo. Durante a tarde, elas ganham força e são esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas e com riscos de fortes temporais em todo o território paulista.

À noite, ainda chove em diversas áreas paulistas mas as chuvas também alcançam o sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Previsão de densidade de raios para domingo (20) às 18h à esquerda e segunda-feira (21) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na segunda-feira (21) a frente fria já se afasta mais do continente mas ainda pode favorecer a ocorrência de chuvas fortes em São Paulo e de fracas a moderadas no centro-sul do Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais.

Ainda haverá riscos de fortes temporais em São Paulo, especialmente durante a tarde, e temporais isolados no Triângulo Mineiro e no sul fluminense.

A segunda frente fria

O segundo sistema vai se formar ao longo da terça-feira (22) no Sul do Brasil e vai avançar de forma mais costeira para o Sudeste, ao longo da quarta-feira (23), aumentando as condições para chuvas em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas também vai conseguir formar instabilidades no sul de Minas Gerais e Zona da Mata mineira.

Contudo, já na noite de terça-feira (22) a aproximação do sistema vai provocar pancadas de chuvas e riscos de temporais no sul e leste de São Paulo.

A tendência indica que a segunda frente fria vai atuar mais no leste do Sudeste, ao longo da próxima quarta-feira, dia 23 de setembro.

Na madrugada de quarta (23) o sistema frontal já trará condições para fortes pancadas de chuva e temporais à metade leste de São Paulo, ao sul fluminense e ao sul de Minas Gerais e Zona da Mata mineira.

Ao longo do dia a frente fria avançará rapidamente para o oceano, se afastando da região. Durante a tarde ainda terá condições para chuva forte e temporais nestas áreas citadas, mas à noite a tendência é de que as instabilidades reduzam.

A terceira frente fria

A tendência da previsão indica que o terceiro sistema frontal deve atuar no Sudeste mais pro fim do mês, lá por volta do dia 27 de setembro, e também pode ter uma atuação mais costeira, mudando o tempo no leste da região.

Contudo, é importante seguir acompanhando aqui as atualizações do tempo nos próximos dias, já que o período está um pouco longe e essas condições podem mudar.