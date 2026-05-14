Chuva retorna e interrompe sol em SC, PR, MS, SP e RJ nesta sexta (15); veja a previsão

Regiões de cavado favorecem a formação de instabilidades que trazem de volta as chuvas para estados do Centro-Sul do Brasil nesta sexta-feira (15), inclusive para áreas que estavam há dias com tempo firme e seco. Mais notícias: Inverno antecipado: Massas de ar frio persistem nas próximas semanas; veja os estados afetados

Nesta sexta-feira (15), as instabilidades voltam a atuar sobre parte do Centro-Sul do Brasil. Uma área alongada de baixa pressão atmosférica (cavado), juntamente com o transporte de umidade, vai trazer de volta a chuva para estados das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, inclusive em áreas que estão secas há vários dias.

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Com isso, teremos o aumento das pancadas de chuva já desde a madrugada, e especialmente em áreas do sul do Mato Grosso do Sul, do norte do Paraná e no oeste e sul do estado de São Paulo. Há chance de temporais isolados no Mato Grosso do Sul e no norte do Paraná.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuvas retornam ao Centro-Sul do Brasil nesta sexta

Nesta sexta-feira (15), uma área de baixa pressão atmosférica e a circulação dos ventos associada ao transporte de umidade vão trazer uma mudança evidente nas condições do tempo no Centro-Sul do Brasil.

Rio atmosférico transporta a umidade de latitudes mais baixas para o Centro-Sul do Brasil, contribuindo para a formação de instabilidades nesta porção do país.

Em Santa Catarina, a manhã de sexta (15) será de tempo firme e com poucas nuvens em todo o estado. Mas a partir da tarde, e até o final do dia, teremos aumento da nebulosidade e condições para a ocorrência de chuvas fracas e isoladas entre os Planaltos e o Litoral, especialmente nas áreas de encosta.

No Paraná, as chuvas já ocorrem desde a manhã no norte e se espalham por todo o território no decorrer do dia. Na faixa norte, as pancadas de chuva serão mais intensas e acompanhadas de trovoadas a qualquer momento do dia. As demais áreas do estado devem registrar chuvas ocasionais de intensidade fraca a moderada. À noite, o tempo tende a ficar firme em boa parte do estado.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sexta-feira (15) de manhã (9h) à esquerda e de tarde (15h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

No Mato Grosso do Sul, o dia será de muita nebulosidade e as chuvas também já começam pela manhã em todo o território, com pancadas mais fortes e trovoadas isoladas na porção centro-sul do estado. Ao longo da tarde ainda haverá condições para chuvas em todo o estado, com pancadas e temporais isolados especialmente no leste.

Em São Paulo, ao longo da manhã são previstas chuvas fracas a moderadas em quase todo o estado (com exceção do norte), e com chance de pancadas pontualmente mais fortes na faixa sul. Ao longo da tarde, essas chuvas continuam atuando e à noite, o tempo tende a ficar firme, com instabilidades concentradas no nordeste e litoral norte do estado paulista.

Pancadas de chuva mais fortes e trovoadas isoladas são esperadas para esta sexta-feira (15) especialmente no Mato Grosso do Sul e no norte e oeste do Paraná.

No estado do Rio de Janeiro, a manhã de sexta (15) será de tempo mais estável e céu com muitas nuvens, mas à tarde haverá condições para chuvas fracas e bem isoladas no sul e centro do estado, incluindo parte da Região Metropolitana.

Previsão da precipitação acumulada (em mm) até a noite (23h) de sexta-feira (15), segundo o modelo europeu ECMWF.

Essas chuvas vão acumular entre 30 e 40 mm no dia em áreas do centro, do sul e do leste do Mato Grosso do Sul e na porção norte do Paraná, mas podem pontualmente chegar em torno dos 50 mm no noroeste paranaense, como por exemplo, em Presidente Castelo Branco (53 mm) e Ivaitinga (55 mm).

Nas capitais Florianópolis, Curitiba, Campo Grande e São Paulo, céu nublado e chove fraco ao longo do dia, mas os acumulados serão baixos, não passando dos 15 mm. Já a capital do Rio de Janeiro terá tempo firme, com céu parcialmente encoberto.