Seca e poluição química intensificam espuma branca no Rio Tietê em Salto, SP

A Companhia Ambiental explicou que as chuvas isoladas lavaram os poluentes acumulados em rios menores, transportando essa carga química concentrada diretamente para o Rio Tietê.

Moradores de Salto enfrentam novamente o impacto da poluição química no Rio Tietê. Foto: G1/ D-Vision Imagens Aéreas

Uma densa camada de espuma branca voltou a cobrir o rio Tietê no município de Salto na última quarta-feira (13), em São Paulo. O fenômeno, recorrente na região, decorre do descarte de esgoto doméstico e industrial sem tratamento vindo da Grande São Paulo.

A falta de chuva agrava o cenário ao reduzir a vazão do rio e concentrar os resíduos químicos na água. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a seca desde 10 de maio intensificou esse acúmulo.

Riscos bacteriológicos e dinâmica química das espumas

O surgimento do manto branco está ligado à presença de surfactantes, como o sulfonato de alquilbenzeno linear, comum em produtos de limpeza. Quando o efluente passa por quedas d'água e corredeiras, a forte agitação mecânica atua como um misturador, gerando bolhas estáveis.

Estudos microbiológicos desenvolvidos pela Cetesb apontam que essas espumas carregam microrganismos nocivos em níveis muito superiores aos da própria água do rio. As análises laboratoriais de amostragem constatam teores de poluentes biológicos extremamente elevados, equivalentes aos encontrados no esgoto bruto.

Pesquisas publicadas na Revista DAE revelam a presença de bactérias como Pseudomonas aeruginosa, coliformes totais e fecais, além do patógeno Salmonella sp. A dispersão das bolhas pelo vento propaga esses agentes em aerossóis, trazendo graves riscos sanitários para as áreas urbanas.

Histórico de monitoramento e impactos socioambientais

Historicamente, o problema persiste desde a popularização dos detergentes sintéticos e o avanço da urbanização na década de 1980. Mesmo com a introdução de tensoativos biodegradáveis a partir de outubro de 1982, as espumas continuam ocorrendo porque o composto exige oxigênio para se degradar.

Como o rio Tietê apresenta condições anóxicas com oxigênio dissolvido próximo a zero, a decomposição desses produtos químicos se torna muito lenta. Essa barreira física impede a reoxigenação da coluna d'água, provocando anoxia severa no ecossistema e inviabilizando totalmente a sobrevivência da vida aquática.

Especialistas alertam para os riscos sanitários provocados pela dispersão de aerossóis da espuma do Rio Tietê. Foto: G1/ D-Vision Imagens Aéreas

O acúmulo de matéria orgânica sob digestão anaeróbia também provoca a liberação de gás sulfídrico, gerando odores fétidos que prejudicam os moradores. Consequentemente, as atividades comerciais locais e o turismo regional, focado nas quedas d'água naturais de Salto, sofrem severos prejuízos econômicos.

Ações governamentais e metas de saneamento

Para monitorar esse cenário, o Grupo de Fiscalização Integrada das Águas realizou 419 inspeções na região desde março de 2025. O órgão estadual investiu três milhões de reais desde 2023 em seis estações automáticas e mantém 27 pontos de coleta de amostras.

A prefeitura de Salto declarou em nota oficial que todo ano esse fenômeno acontece e só acabaria se as cidades da Grande São Paulo cessassem o lançamento da poluição. O município tenta mitigar os impactos participando do programa estadual Integra Tietê.

Essa política pública foca na gestão por sub-bacia e no uso de sensores, complementando as metas do Marco Legal do Saneamento Básico. As diretrizes nacionais estipulam que, até 2033, as cidades brasileiras devem atingir 90% de tratamento de esgoto e 99% de atendimento em água.

Especialistas apontam que a erradicação definitiva da espuma exige o emprego de processos de oxidação avançada e biorreatores de membrana. Contudo, a eficácia definitiva dessas tecnologias exige a modernização das grandes estações da Sabesp e a eliminação completa de ligações clandestinas de esgoto.

Referências da notícia

'Mar de espuma' branca volta a cobrir o Rio Tietê em Salto. 13 de maio, 2026.

Presença de bactérias nas espumas formadas no rio Tietê em Pirapora do Bom Jesus. setembro, 1984.