O frio de inverno voltou: ar polar traz forte queda nas temperaturas em 4 regiões; veja a previsão
Uma intensa massa de ar polar avançará pelo Brasil neste final de semana, fazendo as temperaturas caírem nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo Norte do país, formando novas geadas e um episódio de friagem.
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Previsões indicam que uma nova massa de ar frio avançará pelo Brasil neste final de semana. O sistema fará as temperaturas caírem bruscamente na região Sul, trazendo novas geadas abrangentes. Além disso, o ar polar afetará também as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país, ocasionando inclusive um novo episódio de friagem.
Essa massa de ar frio avança menos de uma semana após outro sistema similar, que ocasionou a formação de geadas, precipitação invernal e temperaturas negativas em diversos municípios da Serra Gaúcha, da Serra Catarinense e até mesmo da Serra da Mantiqueira nos últimos dias.
Ar polar severo atinge quatro regiões brasileiras
O sistema começará a avançar pelo Brasil no domingo (17), afetando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ao longo da segunda-feira (18) e da terça-feira (19), o sistema continuará avançando e atingirá também estados da região Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo.
Além disso, no Centro-Oeste, uma queda das temperaturas será sentida no sul de Goiás e em boa parte do Mato Grosso (especialmente sul e oeste do estado). Além disso, o frio chega até a região Norte, fazendo as temperaturas caírem novamente em Rondônia, Acre e sul do Amazonas, chegando a mínimas de até 15°C e originando um novo episódio de friagem nestes Estados.
Enquanto isso, no centro-sul do país, o frio atinge um ápice na terça-feira (19), com a formação de temperaturas negativas nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e formação de geadas fortes e abrangentes ao longo de todo o território destes estados, assim como no sul do Paraná.
Durante a quarta-feira (20) e a quinta-feira (21), temperaturas negativas continuarão sendo registradas no Sul. Enquanto isso, temperaturas abaixo dos 10°C também serão registradas em boa parte de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Não se descarta a possibilidade de temperaturas negativas na Serra da Mantiqueira e geadas pontuais em diversos municípios da região.
O frio será duradouro nestas regiões e pode persistir até o final do mês de Maio. Previsões climáticas indicam que a tendência entre os dias 18 e 25 deste mês é de temperaturas abaixo da média numa porção do país que envolve todos os estados mencionados, originando uma onda de frio persistente. É possível observar essa situação na imagem abaixo.
Com isso, o mês de Maio inteiro deve se mostrar mais frio do que o normal em grande parte do país. Esse “inverno antecipado”, no entanto, pode não durar muito. Órgãos internacionais já mostram praticamente 100% de probabilidade de formação de um El Niño nos próximos meses, o que fará as temperaturas subirem no centro-sul do Brasil.
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