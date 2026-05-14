O frio de inverno voltou: ar polar traz forte queda nas temperaturas em 4 regiões; veja a previsão

Uma intensa massa de ar polar avançará pelo Brasil neste final de semana, fazendo as temperaturas caírem nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo Norte do país, formando novas geadas e um episódio de friagem. Mais informações: Geadas no Sul: frio acende alerta para produtores de feijão

Previsões indicam que uma nova massa de ar frio avançará pelo Brasil neste final de semana. O sistema fará as temperaturas caírem bruscamente na região Sul, trazendo novas geadas abrangentes. Além disso, o ar polar afetará também as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país, ocasionando inclusive um novo episódio de friagem.

O fenômeno ajudará a manter as temperaturas mais baixas do que o normal em boa parte do centro-sul do Brasil durante praticamente todo o restante do mês de Maio, trazendo uma “antecipação” do frio do inverno.

Essa massa de ar frio avança menos de uma semana após outro sistema similar, que ocasionou a formação de geadas, precipitação invernal e temperaturas negativas em diversos municípios da Serra Gaúcha, da Serra Catarinense e até mesmo da Serra da Mantiqueira nos últimos dias.

Ar polar severo atinge quatro regiões brasileiras

O sistema começará a avançar pelo Brasil no domingo (17), afetando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ao longo da segunda-feira (18) e da terça-feira (19), o sistema continuará avançando e atingirá também estados da região Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo.

Previsão de anomalias de temperatura no final da terça-feira mostra abrangência da massa de ar polar, que fará as temperaturas caírem em quatro regiões do Brasil - Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Além disso, no Centro-Oeste, uma queda das temperaturas será sentida no sul de Goiás e em boa parte do Mato Grosso (especialmente sul e oeste do estado). Além disso, o frio chega até a região Norte, fazendo as temperaturas caírem novamente em Rondônia, Acre e sul do Amazonas, chegando a mínimas de até 15°C e originando um novo episódio de friagem nestes Estados.

A friagem é um fenômeno meteorológico caracterizado pela incursão de uma massa de ar polar que consegue avançar até a Região Norte do Brasil, trazendo tempo mais frio e seco para áreas normalmente quentes e úmidas.

Enquanto isso, no centro-sul do país, o frio atinge um ápice na terça-feira (19), com a formação de temperaturas negativas nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e formação de geadas fortes e abrangentes ao longo de todo o território destes estados, assim como no sul do Paraná.

Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira durante a madrugada mostra que haverá a formação de temperaturas negativas numa grande quantidade de municípios gaúchos e catarinenses.

Durante a quarta-feira (20) e a quinta-feira (21), temperaturas negativas continuarão sendo registradas no Sul. Enquanto isso, temperaturas abaixo dos 10°C também serão registradas em boa parte de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Não se descarta a possibilidade de temperaturas negativas na Serra da Mantiqueira e geadas pontuais em diversos municípios da região.

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O frio será duradouro nestas regiões e pode persistir até o final do mês de Maio. Previsões climáticas indicam que a tendência entre os dias 18 e 25 deste mês é de temperaturas abaixo da média numa porção do país que envolve todos os estados mencionados, originando uma onda de frio persistente. É possível observar essa situação na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 18 e 25 de Maio (ECMWF) mostra grande parte do Brasil registrando onda de frio persistente que continua ao longo de todo o mês de Maio.

Com isso, o mês de Maio inteiro deve se mostrar mais frio do que o normal em grande parte do país. Esse “inverno antecipado”, no entanto, pode não durar muito. Órgãos internacionais já mostram praticamente 100% de probabilidade de formação de um El Niño nos próximos meses, o que fará as temperaturas subirem no centro-sul do Brasil.