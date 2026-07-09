Frente fria traz intensa mudança e alertas para SP, RJ, MG e ES; confira
Uma nova frente fria vai mudar o tempo nos 4 estados do Sudeste entre o domingo (12) e o início da próxima semana, levando pancadas de chuva e temporais, além de acender alerta para transtornos.
Ao longo desta sexta-feira (10) uma área de baixa pressão (cavado) no interior do continente combinada com o processo de formação de uma nova frente fria vai afetar o tempo no Sul do Brasil.
O sistema frontal vai avançar para a Região Sudeste do país a partir do fim de semana, provocando uma forte mudança no tempo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
Estão previstas chuvas pontualmente intensas, temporais com muitos raios e rajadas de vento entre o domingo (12) e o início da próxima semana. E não se descartam transtornos como destelhamentos, danos na rede elétrica, alagamentos e queda de galhos/árvores.
Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.
Frente fria traz intensa mudança ao Sudeste
A nova frente fria já vai começar a mudar o tempo no Sudeste a partir do domingo (12) e, pelo menos, até o fim da segunda-feira (13), como indica a tendência da previsão.
Entre a madrugada e a manhã do domingo (12) já chove de forma moderada na parte leste do estado de São Paulo, inclusive na capital, e com riscos de pancadas pontualmente intensas e temporais.
À tarde, essas chuvas se espalham por todo o território paulista e no extremo sul de Minas Gerais, em áreas de divisa com o estado. Também pode chover de forma isolada no sul fluminense. E ainda há risco de temporais no estado de São Paulo.
À noite, a previsão indica pancadas de chuva e temporais no estado do Rio de Janeiro, inclusive na capital, enquanto em São Paulo as instabilidades reduzem mas ainda podem ocorrer chuvas bem pontuais.
Além disso, estão previstas ainda rajadas de vento entre 50 e 60 km/h no interior paulista e sul mineiro, especialmente durante a tarde. À noite, a atenção fica para o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com a intensificação dos ventos costeiros e mar agitado.
Na segunda-feira (13), ao longo da manhã, estão previstas chuvas fracas e isoladas em São Paulo, especialmente no norte e leste do estado, no centro-sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
Porém, à tarde essas chuvas se intensificam e se espalham para mais áreas. Chuvas moderadas a pontualmente fortes ocorrem no noroeste, norte e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul do Espírito Santo e de Minas Gerais. Nestas áreas citadas, também estão previstos temporais com muitos raios.
Durante a noite de segunda-feira (13) ainda ocorrem chuvas moderadas com trovoadas em grande parte de Minas Gerais (exceção do norte) e no Espírito Santo. Chuvas fracas e isoladas no leste paulista e no Rio de Janeiro.
Neste dia (13), chove de forma fraca a qualquer momento do dia na capital fluminense e à noite na capital Vitória. Em Belo Horizonte, pancadas de chuva e temporais entre a tarde e a noite. A capital paulista deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e sem previsão de chuva.
Na terça-feira (14) a frente fria já estará bem afastada da região e o tempo volta a ficar firme, com sol aparecendo entre poucas nuvens.