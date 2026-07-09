Frente fria traz intensa mudança e alertas para SP, RJ, MG e ES; confira

Uma nova frente fria vai mudar o tempo nos 4 estados do Sudeste entre o domingo (12) e o início da próxima semana, levando pancadas de chuva e temporais, além de acender alerta para transtornos.

Ao longo desta sexta-feira (10) uma área de baixa pressão (cavado) no interior do continente combinada com o processo de formação de uma nova frente fria vai afetar o tempo no Sul do Brasil.

O sistema frontal vai avançar para a Região Sudeste do país a partir do fim de semana, provocando uma forte mudança no tempo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

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Estão previstas chuvas pontualmente intensas, temporais com muitos raios e rajadas de vento entre o domingo (12) e o início da próxima semana. E não se descartam transtornos como destelhamentos, danos na rede elétrica, alagamentos e queda de galhos/árvores.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria traz intensa mudança ao Sudeste

A nova frente fria já vai começar a mudar o tempo no Sudeste a partir do domingo (12) e, pelo menos, até o fim da segunda-feira (13), como indica a tendência da previsão.

Entre a madrugada e a manhã do domingo (12) já chove de forma moderada na parte leste do estado de São Paulo, inclusive na capital, e com riscos de pancadas pontualmente intensas e temporais.

À tarde, essas chuvas se espalham por todo o território paulista e no extremo sul de Minas Gerais, em áreas de divisa com o estado. Também pode chover de forma isolada no sul fluminense. E ainda há risco de temporais no estado de São Paulo.

À noite, a previsão indica pancadas de chuva e temporais no estado do Rio de Janeiro, inclusive na capital, enquanto em São Paulo as instabilidades reduzem mas ainda podem ocorrer chuvas bem pontuais.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons brancos/acinzentados) para domingo (12) às 15h à esquerda e segunda-feira (13) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Além disso, estão previstas ainda rajadas de vento entre 50 e 60 km/h no interior paulista e sul mineiro, especialmente durante a tarde. À noite, a atenção fica para o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com a intensificação dos ventos costeiros e mar agitado.

Na segunda-feira (13), ao longo da manhã, estão previstas chuvas fracas e isoladas em São Paulo, especialmente no norte e leste do estado, no centro-sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Domingo (12) com chuva moderada a intensa e temporais no estado de SP. Na segunda-feira (13) essas chuvas e os temporais se espalham também para MG, RJ e ES.

Porém, à tarde essas chuvas se intensificam e se espalham para mais áreas. Chuvas moderadas a pontualmente fortes ocorrem no noroeste, norte e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul do Espírito Santo e de Minas Gerais. Nestas áreas citadas, também estão previstos temporais com muitos raios.

Previsão de densidade de raios para o domingo (12) às 15h à esquerda e segunda-feira (13) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante a noite de segunda-feira (13) ainda ocorrem chuvas moderadas com trovoadas em grande parte de Minas Gerais (exceção do norte) e no Espírito Santo. Chuvas fracas e isoladas no leste paulista e no Rio de Janeiro.

Neste dia (13), chove de forma fraca a qualquer momento do dia na capital fluminense e à noite na capital Vitória. Em Belo Horizonte, pancadas de chuva e temporais entre a tarde e a noite. A capital paulista deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e sem previsão de chuva.

Na terça-feira (14) a frente fria já estará bem afastada da região e o tempo volta a ficar firme, com sol aparecendo entre poucas nuvens.