Europa Ocidental enfrenta recordes de temperatura com seca e rios baixos

As fortes ondas de calor associadas ao fenômeno El Niño elevou as temperaturas globais e continentais a patamares inéditos durante o mês de junho, gerando alertas severos de saúde pública.

Altas temperaturas em onda de calor que atingiu a Alemanha e parte da Europa em junho de 2026 (Foto: REUTERS/Axel Schmidt)

O planeta registrou o segundo mês de junho mais quente de sua história recente, impulsionado por marcas extremas na porção ocidental da Europa. De acordo com o relatório oficial do serviço Copernicus da União Europeia, a região enfrentou o período mais severo já monitorado, acentuando uma sequência de fortes canículas na temporada atual.

Essa elevação térmica global repete o comportamento do mês de maio como o segundo mais quente já registrado no monitoramento histórico mundial. As análises apontam que a persistência de sistemas de alta pressão atmosférica colaborou diretamente para o transporte de massas de ar aquecidas, resultando em marcas inéditas em diversos países.

Impactos severos nos ecossistemas europeus

A média global de temperatura na superfície dos oceanos atingiu recordes históricos em junho, superando a marca verificada em 2024 por uma margem sutil de 0,01°C. Cientistas associam essa anomalia térmica ao desenvolvimento de um forte fenômeno El Niño no Pacífico Equatorial, que altera as dinâmicas meteorológicas e eleva o calor marinho.

Pessoas se refrescando na fonte do Trocadéro, em frente a Torre Eiffel, durante onda de calor em Paris, na França. — Foto: Abdul Saboor/Reuters

Na Europa Ocidental, os termômetros registraram uma média de 20,74°C ao longo do mês, estabelecendo uma variação de 3,05°C acima da linha de base de 1991 a 2020. Esse aquecimento regionalizado acelerou o agravamento de secas gerais e favoreceu o avanço rápido de incêndios florestais em Portugal, Espanha e França.

A intensificação do calor gerou uma sobreposição de fenômenos extremos na região, onde a canícula atual exacerbou a estiagem iniciada no final da primavera. Essa condição combinada prejudica de forma direta a navegação comercial em diversos rios importantes do continente, além de comprometer fatias expressivas da produção agrícola local.

Consequências humanas e pressões estruturais

Os reflexos urbanos e de saúde pública atingiram marcas alarmantes em grandes centros como Berlim, onde os termômetros alcançaram o índice inédito de 39,9°C. Projeções iniciais do Escritório Federal de Estatísticas da Alemanha indicam um excedente de 5.655 mortes acima da média verificada no mesmo período nos últimos quatro anos.

Paralelamente, análises de acadêmicos na França projetam que o excesso de óbitos provocados pelas altas temperaturas deve chegar a 2.700 casos nesta temporada. O calor intenso sobrecarregou os atendimentos de emergência médica e afetou redes de transporte devido à dilatação de trilhos ferroviários e problemas em fiações elétricas.

Pesquisadores do consórcio World Weather Attribution demonstram que as emissões decorrentes da queima de petróleo, carvão e gás representam o motor principal dessas ondas de calor. O continente europeu se consolida atualmente como a região que registra o aquecimento mais rápido do globo terrestre na atualidade.

Cientistas e climatologistas projetam que o planeta superará o limite seguro de 1,5°C de aquecimento global ainda nesta década de acordo com as tendências atuais. Esse patamar representa o teto de segurança climática estipulado e assinado pelos países signatários pertencentes ao Acordo de Paris para evitar cenários irreversíveis.