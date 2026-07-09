Frente fria traz tempestades e risco de mais de 100 mm de chuva; veja onde

O início do fim de semana será marcado pela atuação de uma frente fria sobre o Centro-Sul do Brasil. O sistema frontal provoca tempestades e grandes acumulados de chuva.

O restante desta quinta-feira (9) seguirá com tempo estável nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Contudo, nas primeiras horas de sexta-feira (10), uma nova frente fria começa a ganhar forma e força, mudando o tempo em várias localidades do país.

O sistema avança inicialmente pela Região Sul, onde há previsão de chuvas intensas, tempestades e volumes expressivos nos próximos dias. Na sequência, as instabilidades avançam em direção ao Centro-Oeste e ao Sudeste. Veja a seguir a previsão para cada área afetada.

Região Sul sob alerta de tempestades e grandes acumulados

Mais uma vez, a Região Sul do Brasil enfrenta um sistema frontal com alto potencial para transtornos. Nas últimas semanas, moradores da região já registraram grandes acumulados de chuva, fortes rajadas de vento e até mesmo a ocorrência de tornados.

Embora o tempo estável venha predominando recentemente, esse padrão muda nas primeiras horas de sexta-feira (10). A chegada da frente fria aumenta a nebulosidade e eleva o risco de temporais sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná.

Canal de umidade dando suporte as chuvas provocadas pela frente fria no Centro-Sul do Brasil.

As primeiras pancadas atingem o território gaúcho ainda na madrugada de sexta (10), com intensidade fraca a moderada. No decorrer da tarde, as chuvas ganham força devido ao maior transporte de umidade.

Com isso, a noite reserva chuvas intensas e risco de tempestades no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul e sudoeste do Paraná, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

Mapa mostra chuvas intensas e tempestades sobre áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná nesta sexta-feira (11).

O tempo fechado persiste no sábado (11). Durante a madrugada e a manhã, as chuvas intensas se concentra em Santa Catarina e no oeste paranaense. Já à tarde, uma grande área entra em alerta de tempestade, abrangendo desde a capital Curitiba (PR) até o noroeste e sudoeste do estado.

O volume total de água preocupa, os maiores acumulados devem superar a marca dos 100 mm na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul até o fim de sábado (11). No norte gaúcho e no restante de solo catarinense, a quantidade varia entre 26 mm e 80 mm.

Precipitação acumulada prevista até o final da noite de sábado (11), mostra grandes volumes para a Região Sul.

No Paraná, as chuvas se concentram na porção oeste e sudoeste, registrando até 60 mm na faixa entre Umuarama (PR) e General Carneiro (PR) , enquanto as demais áreas paranaenses têm volumes mais baixos, entre 5 mm e 25 mm.

O tempo muda no Sudeste e Centro-Oeste

A sexta-feira (10) ainda terá tempo firme no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. Um sistema de alta pressão atua sobre essas áreas, o que dificulta a formação de nuvens e auxilia na entrada de ar frio e seco. No entanto, esse padrão de estabilidade está com os dias contados.

A partir de sábado (11), a frente fria avança e rompe esse bloqueio, provocando pancadas e aumentando as chances de tempestades em ambos os setores. No Mato Grosso do Sul, o aumento de nebulosidade começa cedo e as primeiras chuvas isoladas ocorrem no início da tarde.

Entre a tarde e a noite, temporais com trovoadas se espalham pelo oeste sul-mato-grossense, mantendo a intensidade de moderada a forte.

O mapa mostra tempo fechado e chuvas espalhadas pelo Centro-Sul do Brasil neste domingo (12).

No Sudeste, a virada no tempo começa no final da tarde de sábado (11), sendo o estado de São Paulo o primeiro a registrar aumento de nuvens. As primeiras pancadas, ainda de fraca intensidade, ocorrem no início da noite e avançam pelas demais áreas paulistas até o fim do dia.

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Já no domingo (12), as instabilidades ocorrem de forma irregular sobre o território de São Paulo e também avançam para o sul de Minas Gerais. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso tem previsão de tempo fechado, chuvas isoladas com moderada e forte intensidade.