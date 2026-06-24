Centro-Oeste segue com potencial para chuvas atípicas nas próximas semana

Após a frente fria provocar chuva atípica em áreas do Centro-Oeste, a tendência para julho indica umidade acima do normal, com Mato Grosso do Sul e a segunda quinzena como pontos centrais de atenção.

Chuva atípica no Centro-Oeste pode voltar a ganhar força em julho, mesmo após uma pausa temporária nas instabilidades nos próximos dias.

A chuva atípica que voltou a atingir o Centro-Oeste nos últimos dias não deve ser tratada como um episódio isolado. Após a passagem da frente fria, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás ainda podem registrar instabilidades pontuais no curto prazo, antes de uma redução temporária da chuva e da volta de períodos mais firmes.

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O ponto de atenção, porém, está na tendência para julho. A umidade pode continuar mais ativa que o normal em parte do Brasil central, principalmente sobre Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso e sul de Goiás, com maior sinal na segunda quinzena do mês. Para cidades, estradas, lavouras e operações no campo, isso significa que o período seco pode continuar com interrupções importantes.

Frente fria organizou a umidade e mudou o padrão de junho

A frente fria que avançou pelo centro-sul do Brasil encontrou uma atmosfera com umidade disponível e ajudou a organizar áreas de instabilidade entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Esse tipo de configuração favorece corredores de umidade, que funcionam como faixas alongadas de ar mais úmido e sustentam pancadas de chuva por mais tempo, mesmo em uma época do ano normalmente mais seca no interior do país.

A tendência indica chuva acima da média em áreas do Centro-Oeste no começo de julho, ainda sob influência da umidade organizada nos últimos dias.

No Centro-Oeste, a chuva atingiu áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás, com destaque para o MS, onde junho já vinha chamando atenção por volumes elevados para o período. A diferença em relação ao padrão típico da estação seca é justamente a persistência da umidade: em vez de muitos dias consecutivos de céu aberto, houve sequência de instabilidades, maior cobertura de nuvens e risco de chuva moderada a forte em pontos isolados.

Chuva reduz nos próximos dias, mas o sinal úmido não desaparece

No curto prazo, a tendência é de enfraquecimento das instabilidades no Centro-Oeste. Ainda há possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul, especialmente em áreas próximas da faixa de umidade remanescente, mas a expectativa é de que o tempo fique mais firme depois, com maior abertura de sol, redução da nebulosidade e chuva mais irregular entre o fim de junho e o começo de julho.

A primeira quinzena de julho deve ter alternância entre áreas mais secas e faixas de umidade, com chuva irregular sobre parte do Brasil central.

Essa pausa, porém, não significa retorno definitivo ao padrão seco. Para os próximos dias, o leitor deve observar alguns sinais importantes:

chuva mais irregular e localizada no Mato Grosso do Sul;

redução das instabilidades em Mato Grosso e Goiás;

tempo mais firme entre um episódio e outro;

manutenção de umidade disponível na atmosfera;

possibilidade de novo reforço da chuva em julho.

A leitura correta é de alternância: dias mais secos podem aparecer, mas sem eliminar o risco de novas janelas úmidas.

Esse detalhe é importante porque julho costuma ser um mês de baixa precipitação em grande parte do Centro-Oeste. Quando há entrada de umidade fora do padrão, pequenas mudanças na circulação atmosférica podem reorganizar nuvens e pancadas de chuva em poucos dias.

Segunda quinzena de julho com atenção no MS

A tendência mais relevante aparece para a segunda quinzena de julho, quando os modelos indicam maior presença de anomalias positivas de precipitação sobre parte do Centro-Oeste. Em linguagem simples, isso significa que pode chover mais que o normal para esta época do ano, especialmente em Mato Grosso do Sul, no sul e oeste de Mato Grosso e no sul de Goiás. O sinal não deve ser lido como previsão fechada de acumulados, mas como indicação de ambiente mais favorável à chuva.

Na segunda quinzena, o sinal de chuva acima da média volta a ganhar destaque no Centro-Oeste, principalmente entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

A umidade mais persistente pode ter relação com respostas associadas ao El Niño, embora esse efeito não ocorra da mesma forma em todas as regiões. O principal recado é que a pausa na chuva não significa fim do padrão úmido: julho ainda pode repetir parte do comportamento observado em junho, com novas janelas de instabilidade em pleno período seco no Centro-Oeste.