Temporal em SP registra mortes, desabamentos e carro engolido por cratera; veja imagens

Com a confirmação oficial de vítimas e quase cem cidadãos desalojados em diferentes regiões, as autoridades estaduais reforçam a necessidade de buscar abrigo seguro durante os temporais.

Cratera engoliu carro em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, na noite da última terça-feira (23). — Foto: Reprodução/Redes Sociais

As fortes e persistentes chuvas que atingem o estado de São Paulo desde a última terça-feira (23) causaram sérios transtornos aos moradores. O temporal resultou em desabamentos de imóveis e índices elevados de congestionamento na Região Metropolitana.

A capital paulista enfrentou situações de extrema gravidade em diversas regiões, exigindo a mobilização contínua do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. O expressivo acumulado de água paralisou ruas importantes, afetou o litoral e impactou diretamente a segurança de milhares de cidadãos.

Trânsito paralisado e transbordamentos

O volume de água gerou reflexos imediatos na mobilidade urbana, travando diversas vias em horários de pico. A cidade de São Paulo registrou um congestionamento expressivo de 1.254 quilômetros no fim da tarde de terça-feira. A zona sul foi a área mais afetada, somando 347 quilômetros de lentidão.

que a marginal ta sempre parada a gente ja sabe, mas ai eu demorei UMA HORA pra ir da estação cidade jardim até a hebraica, mesmo com chuva 1 hora p 2km foi demais até pra são paulo



no viaduto da rebouças eu entendi o transito, a rua virou RIO, insano to gag ate agora pic.twitter.com/TUHOmoPSRp — isadore you (@lovelyrosiesv) June 23, 2026

Logo depois, as zonas oeste e leste apresentaram, respectivamente, 323 e 264 quilômetros de tráfego paralisado. O Centro de Gerenciamento de Emergências confirmou seis pontos de transbordamento na capital paulista. A gravidade da situação gerou um alerta vermelho para a região de Guaianases.

No Grande ABC, as tempestades alteraram drasticamente o volume do rio Tamanduateí, gerando bastante apreensão no município de Santo André. A elevação súbita das águas no início da noite ameaçou invadir a Avenida dos Estados, uma das artérias mais movimentadas do local.

Vídeo: carro é engolido por cratera após forte chuva na Grande SP



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Imagens cedidas à Itatiaia por Viva ABC

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A força das águas também abriu uma cratera na Rua Pedro Mozelli, em Ribeirão Pires, que engoliu um carro de passeio. O asfalto cedeu repentinamente enquanto o veículo desviava de outro, porém ninguém se feriu. Outro afundamento severo ocorreu na Rua João Dicieri, exigindo interdição municipal preventiva.

Desabamentos trágicos e moradores desalojados

A ocorrência mais crítica na capital paulista aconteceu no bairro Cangaíba, na zona leste, onde um imóvel utilizado como cortiço desabou na madrugada desta quarta-feira (24). O desmoronamento provocou a morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas sob os escombros do pavimento.

O evento estrutural exigiu a presença de grupos especializados de busca e desalojou temporariamente 37 moradores da locação coletiva. O local foi totalmente interditado pela Defesa Civil, enquanto as diversas famílias afetadas foram prontamente encaminhadas para atendimento social e acolhimento.

Desabamento deixa um morto e dois feridos em SP; assista #LiveCNNBrasil pic.twitter.com/LRmju84IvZ — CNN Brasil (@CNNBrasil) June 24, 2026

Na região da Cidade Dutra, localizada na zona sul, uma violenta enxurrada invadiu a escadaria de uma viela e atingiu cerca de dez moradias. O incidente causou o colapso parcial de uma casa, colocou outras em risco iminente de queda e forçou 60 pessoas a deixarem suas residências.

Em menos de dois dias de chuvas contínuas, o estado contabilizou duas vítimas fatais relacionadas aos temporais. Além do caso na capital, um homem de 48 anos faleceu em Mirante do Paranapanema após ser arrastado por uma forte enxurrada na avenida Zil Brasil.

Estragos no litoral e ações de emergência

O cenário de estragos também alcançou o litoral de São Paulo, onde vias públicas ficaram completamente submersas e intransitáveis. Em São Vicente, o acúmulo de água dificultou o deslocamento de quem tentava voltar para casa e representou um grande risco, especialmente para os motociclistas.

Durante o período de chuvas intensas, o Corpo de Bombeiros lidou com alta demanda na Região Metropolitana de São Paulo, registrando dezenas de inundações e quedas de árvores. As autoridades continuam monitorando as estruturas colapsadas e devem realizar novas vistorias técnicas pelas subprefeituras.

Os órgãos oficiais emitiram recomendações fundamentais para proteger a população e mitigar novos riscos durante o mau tempo. A orientação principal é evitar o trânsito por ruas alagadas e jamais enfrentar as correntezas a pé ou com automóveis.