Madrugada mais fria do ano registra -9,1°C na serra catarinense; veja imagens
Pelo menos vinte e duas cidades catarinenses registraram temperaturas abaixo de zero na madrugada mais congelante do ano, afetando severamente os municípios da serra e também da Grande Florianópolis.
A madrugada desta quarta-feira (24) se consolidou como o momento mais gelado do ano no território nacional. Uma potente massa de ar polar atingiu o estado de Santa Catarina com intensidade incomum, derrubando os termômetros a marcas históricas em diversas cidades.
O fenômeno provocou uma geada que cobriu completamente a vegetação, rodovias e telhados da região serrana. As paisagens amanheceram congeladas, criando cenários de inverno extremo e estabelecendo novos recordes de temperaturas mínimas no país.
Cidades da serra registram marcas históricas abaixo de zero
O município de Bom Jardim da Serra liderou o ranking do frio nacional ao registrar a marca histórica de -9,1°C durante a madrugada. Esse índice superou o recorde anterior de menor temperatura de 2026, estabelecido na mesma localidade há menos de uma semana, quando os termômetros marcaram -7,3°C.
Conforme informações oficiais da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, outras cidades vizinhas também sofreram com o frio intenso. Em Urupema, os termômetros marcaram -8,3°C nas primeiras horas do dia, gerando uma sensação térmica de até -16°C impulsionada pelas fortes rajadas de vento.
A lista das temperaturas negativas na região incluiu Urubici com -5,9°C, São Joaquim com -4,3°C e Bom Retiro com -3,6°C. Os municípios de Rio Rufino com -3,5°C, Fraiburgo com -3,4°C, Ponte Alta do Norte com -3,3°C e Bocaina do Sul com -3,2°C completaram os registros.
O início do fenômeno ocorreu ainda na noite de terça-feira (23), por volta das 22h, quando automóveis nas ruas acumulavam gelo. Ao amanhecer de quarta-feira, a geada ampla havia modificado totalmente a paisagem local, estendendo-se por campos de Lages e arredores.
Efeitos do frio abrangem outras regiões catarinenses
O impacto do ar polar não ficou restrito às altitudes elevadas da serra e avançou por outras áreas do estado. Pelo menos 22 municípios catarinenses registraram marcas abaixo de 0°C, incluindo localidades situadas na Grande Florianópolis, conforme o balanço da Defesa Civil.
Na cidade de Rancho Queimado, a temperatura mínima atingiu -1°C, estabelecendo o recorde de menor marca registrada na Grande Florianópolis neste ano. Esse valor superou o índice anterior do município obtido no dia 11 de maio, quando os termômetros apontaram -0,2°C.
Outras cidades como Palmeira, Santa Cecília, Lages, Água Doce e Curitibanos enfrentaram temperaturas que variaram entre -2,7°C e -2,3°C. Municípios litorâneos registraram marcas mais amenas, como a capital Florianópolis, que assinalou uma mínima de 7,4°C no amanhecer.
Referência da notícia
Gabriela Bornhausen. (2026). Cidade de SC registra marca histórica com -9,1°C no dia mais frio do ano.
Alexia Elias. (2026). Frio de -9,1°C congela a paisagem na região mais fria do Brasil em dia de inverno rigoroso.