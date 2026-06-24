Chuvas atípicas no Sudeste atingem 152% da média em SP e há previsão de mais; confira

Em apenas 24 horas, São Paulo capital registra 152% da média de chuva de junho e a previsão indica novos acumulados de 90 mm precipitação no Sudeste até sexta (26). Mais informações: El Niño pode ser histórico: nova previsão indica aquecimento acima de 2,5°C no Pacífico

Como alertado pela Meteored, a atuação de um sistema de baixa pressão e de uma frente fria vem provocando chuva intensa no Sudeste do Brasil desde a terça-feira (23), com os maiores volumes concentrados no estado de São Paulo. Nas últimas 24 horas, estações de órgãos oficiais, como INMET, ANA e Cemaden, registraram acumulados superiores a 90 mm em áreas da capital paulista, do litoral e da Grande São Paulo.

Na capital, o maior volume foi de 90,8 mm até as 10h desta quarta-feira (24), na Vila Prudente, segundo o Cemaden. O acumulado equivale a 152% da média climatológica de junho que é 59,7 mm (Mirante de Santana/INMET), ou seja, em apenas 24 horas choveu mais do que a média histórica de todo o mês.

Estações meteorológicas não oficiais chegaram a registrar volumes superiores a 160 mm. Os acumulados são bastante expressivos para esta época do ano, uma vez que o inverno corresponde ao período mais seco em grande parte do Sudeste. Além disso, a instabilidade ainda deve persistir em São Paulo e em outras áreas da região Sudeste pelo menos até sexta-feira (26). Confira os detalhes.

Alerta de chuvas incomuns até sexta

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF indica uma alta probabilidade de ocorrência de chuvas muito acima da média para esta época do ano em parte da região Sudeste até o final da semana, como indicado pelos mapas abaixo.

Este índice compara a previsão diária com a climatologia do próprio modelo e varia entre 0,5 e 1. Valores entre 0,5 e 0,8 indicam grandes chances de um evento incomum, enquanto valores entre 0,8 e 1 (laranja escuro e vermelho) representam um evento extremo, que ocorre em apenas 1 a cada 100 previsões - levando em conta a região e a época do ano.

EFI do ECMWF para a precipitação de quinta-feira (25) e sexta-feira (26). Créditos: Adaptado de ECMWF.

Na quinta-feira (25) a área em alerta para chuvas incomuns abrange parte do Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás) e a região Sudeste, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na sexta-feira (26) a área em alerta se concentra mais entre Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas ainda pode abranger parte de São Paulo.

Novos acumulados de 100 mm

A previsão do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica que a frente fria continuará organizando precipitação entre a tarde de quarta (24) e sexta-feira (26), principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.

As chuvas volumosas se devem à atuação de um rio atmosférico que transporta vapor d'água da região amazônica em direção ao ciclone relacionado à frente fria, servindo de ingrediente para a precipitação.

Previsão de rio atmosférico nesta quinta-feira (25), segundo o ECMWF.

A chuva terá momentos de trégua e deve variar de intensidade entre fraca, moderada e forte, mas deve continuar se organizando sobre a faixa mostrada no mapa acima.

Previsão de chuva acumulada até o final de sexta-feira (26), segundo o ECMWF.

Os novos acumulados podem alcançar ou até ultrapassar 90 mm até sexta-feira (26), especialmente no litoral de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro, mas também em áreas mais isoladas de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul.

Trata-se de volumes incomuns para esta época do ano e, ao atingirem regiões que já vêm registrando chuva intensa, tendem a potencializar os impactos, aumentando o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos à população.