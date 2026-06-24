Ciclone e frente fria: Nova virada no tempo vai atingir 5 estados no fim do mês; confira

Nova frente fria provocará chuvas intensas, uma forte queda das temperaturas e novas geadas em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mantendo o padrão de frio também ao longo dos primeiros dias de julho.

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva na segunda-feira da semana que vem mostra a formação de um ciclone extratropical, com centro entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.

A primeira semana do inverno já está sendo marcada pela atuação de uma frente fria e de uma intensa massa de ar polar no Brasil, responsáveis pela formação de muita chuva e por uma queda acentuada das temperaturas. Alagamentos, temperaturas negativas e geadas foram registradas em diversos municípios do centro-sul do país.

Nesta quarta-feira (24), diversos municípios da região Sul registraram temperaturas mínimas negativas. Estações de Bom Jardim da Serra (SC) registraram mínimas de até -9,3°C. Enquanto isso, municípios de São Paulo registraram acumulados de chuva próximos aos 100 mm, entre eles Cerquilho, Itupeva e Jundiaí.

Agora, os modelos meteorológicos indicam a formação de um novo ciclone, acompanhado por uma nova frente fria e outra massa de ar polar intensa. O sistema avançará sobre o país durante este fim de semana, provocando uma nova mudança no tempo e mantendo o frio sobre o centro-sul brasileiro também na primeira semana de julho.

Novo ciclone provoca temporais no centro-sul

Entre o final do sábado (27) e o domingo (28), uma área de baixa pressão começará a se intensificar entre a Argentina, o Paraguai e a Bolívia, dando origem a um ciclone extratropical. Durante este período, o sistema favorecerá a formação de pancadas de chuva sobre Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da próxima segunda-feira mostra que os volumes de chuva podem chegar perto dos 100 mm, ocasionando transtornos em 5 estados.

Na segunda-feira (29) e na terça-feira (30), a frente fria associada ao ciclone ganhará força e espalhará temporais pelos três estados da Região Sul e também pelo Mato Grosso do Sul e por São Paulo. As tempestades produzirão chuva intensa, com volumes de até 50 mm por hora e acumulados próximos de 100 mm totais em alguns municípios.

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Essas tempestades trazem riscos de transtornos, como alagamentos, queda de árvores e galhos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas atmosféricas (raios) no início da semana que vem para os cinco estados mencionados (RS, SC, PR, MS e SP).

Nova massa de ar polar reforça o frio no início de julho

Uma nova massa de ar polar avançará pelo Brasil a partir de segunda-feira (29), logo após a passagem das chuvas. Os efeitos mais significativos serão sentidos na terça-feira (30), quando as temperaturas voltarão a cair de forma expressiva nos três estados da Região Sul e no sul de Mato Grosso do Sul.

Previsão de temperaturas mínimas na quinta-feira da semana que vem (2 de Julho) mostra frio intenso na região Sul, com possibilidade de temperaturas negativas (pontos esbranquiçados).

Entre quarta-feira (1) e quinta-feira (2), os primeiros dias de julho, modelos numéricos de previsão indicam ocorrência de temperaturas negativas em diversos municípios do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com destaque para as áreas serranas.

O avanço do ar polar também favorece, portanto, a formação de novas geadas fortes e abrangentes durante a madrugada e as primeiras horas da manhã na semana que vem.

Embora esta massa de ar polar não tenha a mesma intensidade da onda de frio observada nesta semana, ela será suficiente para manter as temperaturas abaixo da média e prolongar o padrão de frio no centro-sul do Brasil durante os primeiros dias de julho.

Frio continua no início de julho e chega até o Norte

As projeções meteorológicas mais recentes indicam que o início de julho continuará sendo marcado por incursões de ar polar, mantendo o tempo frio em grande parte do Sul e influenciando áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Mas, vale notar, a massa de ar polar que avançará pelo país na semana que vem conseguirá ir ainda mais longe.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 20 de Junho e 6 de Julho mostra que o frio permanecerá intenso ao longo da semana que vem em boa parte do país, inclusive no Norte.

Acontece que o frio será sentido até mesmo na região Norte - especialmente em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas, onde as temperaturas também permanecerão abaixo da média ao longo da semana que vem, como é possível observar na imagem acima. Isso originará um novo episódio de friagem na região.

Por isso, para saber exatamente em quais dias o frio será mais intenso na sua cidade e acompanhar a previsão de chuvas, geadas e temperaturas mínimas, não deixe de consultar diariamente a previsão meteorológica específica para o seu município.