Mudança à vista: previsão revela quando o sol volta a brilhar em SP

As chuvas que atingem o estado de São Paulo estão com os dias contados. O tempo volta a ficar firme e o sol volta a aparecer em toda a região. Saiba quando.

As fortes chuvas que atingem São Paulo estão com os dias contados. Logo, o tempo vai voltar a ficar firme e com sol em todo o estado.

Chuvas intensas e persistentes estão atingindo o estado de São Paulo e causando vários transtornos, como alagamentos, transbordamentos de rios, desabamentos, congestionamentos no trânsito, entre outros.

Mas essas chuvas estão com os dias contados. Isso porque o tempo volta a abrir e o sol aparece já neste fim de semana em todo o território paulista.

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E quem mora na região tem que aproveitar essa breve trégua no tempo, pois, no fim deste mês teremos outra virada no tempo com a aproximação de uma nova frente fria.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Tempo logo voltará a ficar firme em SP

As chuvas que atingem o estado de São Paulo vão continuar atuando na região entre esta quinta (25) e a sexta-feira (26), especialmente em áreas da porção norte e do leste do estado. Há risco de pancadas pontuais e trovoadas.

Na capital paulista, que é uma das localidades onde já vem chovendo bastante e continuamente, a quinta-feira (25) ainda será chuvosa durante o dia e à noite, com céu nublado. E a sexta-feira (26) será de céu parcialmente nublado, com chance de garoa pela manhã e à tarde.

Porém, o tempo volta a ficar estável em praticamente todo o estado já neste fim de semana, e principalmente no domingo (28).

Previsão indica ausência de chuvas no estado de São Paulo neste fim de semana, com sol entre algumas nuvens em algumas áreas e céu claro em outras. Pequena chance de chuviscos isolados apenas no litoral e no sábado (27).

Ao longo do sábado (27) a porção norte e oeste do estado terá céu limpo, com Sol predominando; a porção leste terá maior cobertura de nuvens, com sol aparecendo entre muitas nuvens e até por conta disso não se descarta uma pequena chance de chuviscos (isolados) em localidades litorâneas.

O domingo (28) todo terá predomínio de sol, com céu claro em praticamente todo o estado de São Paulo. Não há previsão de chuvas.

Além disso, a partir deste fim de semana as temperaturas voltam a se elevar gradativamente, principalmente durante a tarde, com as máximas agora passando dos 23°C em grande parte do estado e chegando aos 28°C no oeste.

Nova virada no tempo no fim do mês

Segundo as previsões do modelo europeu ECMWF, uma última frente fria deve se formar para fechar o mês de junho, provocando uma nova mudança no tempo em São Paulo.

Um novo ciclone vai se formar ao longo do domingo (28) sobre a Região Sul do Brasil e sua frente fria associada vai avançar posteriormente para o Sudeste.

Previsão de precipitação (em mm) e linhas de pressão para o dia 1º de julho, quarta-feira, às 9h, segundo o modelo europeu ECMWF.

A tendência é de que no final da segunda-feira (29) o sistema já provoque pancadas de chuva em áreas do sul e do leste do estado.

Durante a terça-feira (30) as chuvas devem se espalhar por mais áreas paulistas, levando também risco de temporais, condições que devem permanecer sobre a região pelo menos até o início de julho (quarta-feira, dia 1º).

Na capital paulista, as pancadas de chuva retornarão a partir da noite de terça-feira (30).