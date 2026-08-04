Calor de até 43°C em pleno inverno: massa de ar quente se espalha pelo Brasil

Uma intensa massa de ar quente vai elevar as temperaturas em praticamente todo o Brasil nos próximos dias. As temperaturas podem alcançar impressionantes 43°C em algumas localidades. A umidade relativa do ar também será crítica, o que representa um risco para a saúde.

Agosto inicia com um alerta de temperaturas acima da média em praticamente todo o país, com as maiores anomalias alcançando entre +3°C e +6°C em algumas áreas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, segundo o ECMWF.

Previsão de anomalia semanal de temperatura (°C) entre 3 e 10 de agosto, segundo o ECMWF. Créditos: ECMWF.

Temperaturas máximas extremas estão previstas se intensificar sobre uma ampla área entre quinta-feira (6) e o fim de semana. Já a partir de quarta-feira (5), temperaturas de 40°C podem ocorrer no Brasil Central, mas a partir de quinta (6) algumas localidades podem alcançar 43°C. Confira os detalhes.

Alerta de temperaturas extremas

O índice de previsão extrema (EFI) para temperatura máxima do modelo ECMWF alerta para máximas extremas tomando conta de uma ampla área do Brasil no decorrer da semana. O sinal de calor excepcional começa mais localizado na quinta-feira (6), concentrado principalmente sobre áreas do Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste.

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Até o sábado (8), essas áreas se expandem significativamente, indicando que o calor intenso deverá se espalhar por grande parte do Brasil Central e avançar sobre regiões vizinhas.

EFI do ECMWF para temperatura máxima quinta (6, esquerda) e sábado (8, direita). Créditos: Meteored/ECMWF.

Este índice ressalta áreas onde a temperatura prevista ocorre em apenas 1% das previsões do modelo para determinada época do ano e região, ultrapassando o limiar estatístico conhecido como quantil 99, muito utilizado como um indicador de evento extremo.

O EFI não diz qual temperatura irá ocorrer, mas destaca na escala de cores onde é provável que um evento extremo ocorra. Nas áreas destacadas em laranja e vermelha nos mapas acima, a temperatura máxima muito provavelmente irá 40°C na região central e 30°C a 35°C na faixa leste.

Máximas podem alcançar 43°C

As temperaturas podem alcançar 40°C já na quarta-feira (5), segundo o modelo GFS, principalmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, sul do Amazonas, Tocantins e Piauí. A partir de quinta-feira (6), a tendência é que os termômetros se elevam ainda mais nestes estados, com máximas de 41°C a 42°C, enquanto temperaturas próximas aos 40°C também se alastram. No interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro, os termômetros devem se aproximar de 40°C, enquanto no sul do estado paulista, sul e Região Metropolitana do Rio de Janeiro as máximas podem ultrapassar 37°C.

Previsão de temperatura máxima para sábado (8), segundo o modelo GFS.

A tendência é que as temperaturas se mantenham elevadas até o final de semana, podendo alcançar impressionantes 43°C entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Além do calor extremo, outro fator preocupante em termos de saúde pública é a baixa umidade relativa do ar. Nos próximos dias, a maior parte do país tem previsão de umidade relativa abaixo de 30%, sendo que muitos estados devem ficar abaixo de 20%, podendo se aproximar de 10%.

Previsão de umidade relativa do ar para sábado (8), segundo o GFS.

As condições previstas para os próximos dias lembram o clima de deserto e são extremamente perigosas para a saúde, estando relacionadas ao aumento de internações hospitalares por doenças cardiorrespiratórias.

Recomenda-se aumentar o consumo de água e, sempre que possível, evitar atividades físicas e exposição ao sol (incluindo passeios com os pets) durante as horas mais quentes do dia, além de umidificar os ambientes sempre que possível.