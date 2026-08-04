Ciclone extratropical traz risco de granizo e ventos de até 150 km/h ao Sul e MS
Um ciclone extratropical e sua frente fria associada provocarão tempestades severas no Sul do Brasil entre quinta-feira (6) e domingo (9). Há risco de chuvas volumosas, granizo e rajadas fortes de vento, além de outros fenômenos destrutivos.
Nesta quarta-feira (5), pancadas de chuva isoladas já se formarão sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No entanto, na quinta-feira (6), uma região de baixa pressão começará a ganhar força e se aprofundar rapidamente, evoluindo para um ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai com uma frente fria avançando pelo Brasil.
O sistema será alimentado por um intenso Rio Atmosférico, responsável por transportar grandes volumes de umidade da Amazônia para o centro-sul do continente, criando um ambiente altamente favorável à formação de tempestades severas.
Os temporais mais significativos ocorrerão entre a tarde e a noite de quinta-feira (6) e a madrugada e manhã de sexta-feira (7), quando atingem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Entre o final da sexta-feira e o sábado (8), pancadas de chuva moderadas também podem atingir parte de São Paulo.
Mesmo após o afastamento do ciclone, os resquícios da frente fria ainda podem causar pancadas de chuva frequentes sobre Santa Catarina e Paraná durante o sábado (8) e o domingo (9). O resultado são acumulados de chuva totais que podem chegar a até 150 mm.
Os mapas de precipitação também reforçam estes alertas, já que os volumes altos de chuva podem provocar transtornos significativos, principalmente em áreas vulneráveis a enchentes e em encostas. Há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.
Além das chuvas intensas, também há possibilidade de rajadas de vento entre 100 e 150 km/h no sul e no litoral do Rio Grande do Sul, aumentando o risco de cortes no fornecimento de energia elétrica devido à danos nas linhas de transmissão, queda de árvores e objetos altos e destelhamentos, além de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.
No Mato Grosso do Sul e em São Paulo, as chuvas ocorrem com menor intensidade, trazendo acumulados totais de até 50 mm. Apesar do menor potencial de transtornos, as tempestades ainda podem ser acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento.
Rio Grande do Sul concentra maior risco de granizo
Apesar de os volumes de chuva previstos para o Rio Grande do Sul serem menores do que os esperados em Santa Catarina e no Paraná, o estado gaúcho apresenta o maior potencial para fenômenos meteorológicos severos.
Entre a noite de quinta-feira (6) e a madrugada de sexta-feira (7), as condições atmosféricas favorecem a ocorrência de tempestades intensas. Em particular, existe um risco muito elevado de ocorrência de granizo destrutivo no sudeste e sudoeste Rio-Grandenses.
Em outras palavras, o principal perigo no Rio Grande do Sul não será o volume de chuva, mas sim a intensidade das tempestades. O potencial para granizo de grande porte e ventos fortes pode provocar danos e prejuízos significativos, o que exige atenção redobrada da população e das autoridades.