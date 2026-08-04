Ciclone extratropical traz risco de granizo e ventos de até 150 km/h ao Sul e MS

Um ciclone extratropical e sua frente fria associada provocarão tempestades severas no Sul do Brasil entre quinta-feira (6) e domingo (9). Há risco de chuvas volumosas, granizo e rajadas fortes de vento, além de outros fenômenos destrutivos.

Nesta quarta-feira (5), pancadas de chuva isoladas já se formarão sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No entanto, na quinta-feira (6), uma região de baixa pressão começará a ganhar força e se aprofundar rapidamente, evoluindo para um ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai com uma frente fria avançando pelo Brasil.

O sistema provocará uma mudança significativa no tempo. Entre a tarde e a noite da quinta-feira (6) e a madrugada e manhã da sexta-feira (7), TEMPESTADES SEVERAS serão registradas em todos os estados da região Sul. Temporais também atingirão o Mato Grosso do Sul e, posteriormente, São Paulo.

O sistema será alimentado por um intenso Rio Atmosférico, responsável por transportar grandes volumes de umidade da Amazônia para o centro-sul do continente, criando um ambiente altamente favorável à formação de tempestades severas.

Previsão de nebulosidade e chuva entre a noite de quinta-feira e a manhã da sexta-feira mostra o avanço do sistema, causando tempestades severas em Estados como RS, SC, PR e MS.

Os temporais mais significativos ocorrerão entre a tarde e a noite de quinta-feira (6) e a madrugada e manhã de sexta-feira (7), quando atingem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Entre o final da sexta-feira e o sábado (8), pancadas de chuva moderadas também podem atingir parte de São Paulo.

Mesmo após o afastamento do ciclone, os resquícios da frente fria ainda podem causar pancadas de chuva frequentes sobre Santa Catarina e Paraná durante o sábado (8) e o domingo (9). O resultado são acumulados de chuva totais que podem chegar a até 150 mm.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo ilustra regiões que serão mais afetadas pela chuva ao longo dos próximos dias, com regiões entre SC e PR registrando até 150 mm.

Os mapas de precipitação também reforçam estes alertas, já que os volumes altos de chuva podem provocar transtornos significativos, principalmente em áreas vulneráveis a enchentes e em encostas. Há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.

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Além das chuvas intensas, também há possibilidade de rajadas de vento entre 100 e 150 km/h no sul e no litoral do Rio Grande do Sul, aumentando o risco de cortes no fornecimento de energia elétrica devido à danos nas linhas de transmissão, queda de árvores e objetos altos e destelhamentos, além de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.

Previsão de rajadas de vento nas primeiras horas da sexta-feira mostra que já risco de rajadas de vento entre 100 e 150 km/h no sul do Rio Grande do Sul e todo o litoral gaúcho e catarinense.

No Mato Grosso do Sul e em São Paulo, as chuvas ocorrem com menor intensidade, trazendo acumulados totais de até 50 mm. Apesar do menor potencial de transtornos, as tempestades ainda podem ser acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento.

Rio Grande do Sul concentra maior risco de granizo

Apesar de os volumes de chuva previstos para o Rio Grande do Sul serem menores do que os esperados em Santa Catarina e no Paraná, o estado gaúcho apresenta o maior potencial para fenômenos meteorológicos severos.

Mapa de Extreme Forecast Index para instabilidade atmosférica (esquerda) e rajadas de vento (direita) mostram que há grande potencial para ocorrência de eventos extremos no RS.

Entre a noite de quinta-feira (6) e a madrugada de sexta-feira (7), as condições atmosféricas favorecem a ocorrência de tempestades intensas. Em particular, existe um risco muito elevado de ocorrência de granizo destrutivo no sudeste e sudoeste Rio-Grandenses.

Em outras palavras, o principal perigo no Rio Grande do Sul não será o volume de chuva, mas sim a intensidade das tempestades. O potencial para granizo de grande porte e ventos fortes pode provocar danos e prejuízos significativos, o que exige atenção redobrada da população e das autoridades.