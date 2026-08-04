Um veterinário revela por que os cães perseguem o próprio rabo

Muitos donos de cães sorriem quando o seu amigo de quatro patas dá voltas à própria volta, tentando apanhar o próprio rabo. No entanto, o que à primeira vista parece engraçado pode ter várias causas subjacentes.

Existe uma explicação simples para o comportamento dos cães.

Elke Habekost Meteored Alemanha 04/08/2026 11:20 5 min

Assim que um cachorro descobre o seu próprio corpo, começa uma aventura emocionante, e isso inclui o seu próprio rabo. Por isso, o facto de os cães jovens perseguirem o próprio rabo não é motivo de preocupação, numa primeira fase. «Ao observar o comportamento animal, é importante saber o que é normal para a espécie», explica o veterinário e terapeuta comportamental Ronald Lindner ao jornal Bild.

No caso dos cachorros, perseguir o rabo costuma ser simplesmente uma forma de exploração lúdica. Estão a conhecer o próprio corpo e tentam, por pura curiosidade, apanhar aquele rabo que não para de se mexer. No entanto, o significado deste comportamento pode mudar à medida que o cão cresce.

Atenção: o stress também pode influenciar

A vontade de brincar nem sempre é a causa destas voltas rápidas. Segundo os especialistas, perseguir o rabo também pode servir para libertar tensão interna ou funcionar como um chamado "sinal de calma". No entanto, isto não significa necessariamente que o cão esteja doente. Os donos só devem prestar especial atenção se o comportamento se manifestar com uma frequência ou intensidade chamativas.

Quando o hábito se torna um problema

A bióloga comportamental Stefanie Riemer salienta que os donos podem reforçar este comportamento sem querer. Se um cachorro receber atenção sempre que perseguir o rabo, a ação pode acabar por se tornar um hábito enraizado.

Na pior das hipóteses, pode até conduzir a um distúrbio compulsivo. Ronald Lindner menciona casos de cães que giram sobre si próprios durante horas e quase não apresentam outros comportamentos. Estes padrões de movimento estereotipados são considerados anomalias comportamentais graves e devem ser avaliados por um profissional.

Existem também possíveis causas físicas

Os fatores psicológicos nem sempre são a causa. Os parasitas, como pulgas ou vermes, podem desencadear este comportamento, tal como lesões na zona da cauda. Os distúrbios neurológicos ou a predisposição genética de certas raças caninas também são causas possíveis.

A dor ou uma comichão intensa podem levar os cães a tentar alcançar a zona afetada, fazendo com que tentem morder a cauda repetidamente.

Os resultados das investigações fornecem mais informações

Em 2012, investigadores da Universidade de Helsínquia estudaram 368 cães que perseguiam frequentemente a própria cauda. Descobriram que este comportamento costuma começar entre os três e os seis meses de idade.

Também vale a pena observar atentamente o comportamento dos animais de estimação.

Quase metade dos animais estudados apresentava também outros comportamentos compulsivos. Além disso, observou-se que os cães que recebiam suplementos vitamínicos e minerais tinham menos probabilidades de serem afetados.

As fêmeas esterilizadas também perseguiam a cauda com menor frequência. Além disso, muitos destes cães que perseguiam a cauda eram considerados bastante tímidos e, muitas vezes, tinham sido separados das mães numa idade relativamente precoce.

Como devem agir os donos

Antes de os donos procurarem explicações por conta própria, um veterinário deve primeiro descartar possíveis afeções médicas ou causas neurológicas. Se o cão estiver saudável, Ronald Lindner aconselha a não reforçar o comportamento, prestando-lhe atenção.

Em vez de intervir com ordens como "Não!" ou "Pára já!", costuma ser mais eficaz ignorar brevemente o cão. Se, posteriormente, o cão demonstrar um comportamento calmo ou desejável, este pode ser recompensado especificamente. Desta forma, o cão aprende que é a atitude relaxada, e não o facto de perseguir o rabo, que lhe traz atenção e elogios.