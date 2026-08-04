Nuvens de fogo, rajadas de calor e raios: o perigoso fenômeno meteorológico gerado por mega-incêndios

Grandes incêndios florestais não só se propagam rapidamente. Quando atingem intensidade extrema, podem alterar a própria atmosfera, tornando ainda mais difíceis os esforços de combate ao fogo — como ocorreu na Espanha nos últimos dias.

Tempestades de fogo se formam quando um grande incêndio florestal altera a atmosfera e produz nuvens pirocúmulos. Esse fenômeno pode modificar o comportamento das chamas e torná-las muito mais difíceis de controlar.

Os incêndios florestais que assolaram a Espanha nas últimas semanas voltaram a chamar a atenção para um fenômeno que preocupa especialmente os especialistas: as chamadas tempestades de fogo.

Segundo o Copernicus, o programa europeu de observação e monitoramento da Terra, os maiores incêndios consumiram mais de 127.000 hectares e afetaram cerca de 92.000 pessoas, sendo as províncias de Ávila, Madri e Castellón as mais atingidas. Alguns desses incêndios foram classificados como de "sexta geração", caracterizados por um comportamento muito mais difícil de prever e controlar.

Quando um incêndio florestal atinge intensidade extrema, ele deixa de ser impulsionado apenas pela temperatura, pelo vento ou pela umidade. O calor intenso liberado altera o ar ao redor e pode modificar as condições meteorológicas sobre o próprio incêndio, criando, essencialmente, o seu próprio clima. Isso explica por que alguns incêndios aceleram repentinamente, mudam de direção em questão de minutos ou apresentam comportamentos que tornam as operações de combate muito mais desafiadoras.

Nuvens pirocúmulos e como as tempestades de fogo alteram o clima local

O enorme calor liberado pelas chamas faz com que o ar suba rapidamente, transportando fumaça, cinzas e vapor d'água a vários quilômetros de altitude na atmosfera. Esse forte movimento ascendente favorece a formação de nuvens imponentes conhecidas como pirocúmulos, cuja presença geralmente indica que um incêndio florestal atingiu um estágio de extrema intensidade.

O meteorologista da Meteored Espanha, Samuel Biener, explica que essas nuvens se formam quando as correntes de ar quente geradas pelo incêndio encontram ar mais frio nas camadas superiores da atmosfera. O resultado é uma estrutura de nuvem capaz de crescer rapidamente e alterar o comportamento do próprio incêndio.

Durante os eventos mais intensos,longe da frente principal do fogo. Além disso, quando essas nuvens colapsam, podem gerar rajadas de vento potentes que alimentam ainda mais as chamas e favorecem uma propagação rápida e imprevisível do fogo.

Segundo Biener, alguns especialistas também apontam que, se um grande incêndio florestal coincidir com uma faixa de chuva fraca, podem ocorrer "rajadas de calor" (heat bursts). À medida que a chuva evapora no calor intenso do incêndio, as correntes descendentes resultantes se espalham em todas as direções ao atingir o solo, produzindo, por vezes, ventos de 80 a 100 km/h, o que aumenta consideravelmente a dificuldade de conter o fogo.

Incêndios florestais de sexta geração: por que são tão difíceis de controlar

A situação torna-se ainda mais perigosa quando vários fatores meteorológicos ocorrem simultaneamente. Temperaturas elevadas, vegetação extremamente seca e ventos persistentes criam condições ideais para a rápida propagação do fogo. No caso de incêndios florestais de sexta geração, essas condições podem superar a capacidade de resposta das equipes de combate a incêndios.

Megaincêndios podem gerar rajadas de vento intensas e raios ao produzir nuvens pirocúmulos. Essas condições podem desencadear novos incêndios e aumentar significativamente o perigo durante as operações de combate ao fogo.

Biener também observou que inversões térmicas ocorreram durante os incêndios florestais em Madri, Toledo, Ávila e Castellón nas noites recentes. Nessas situações, o ar mais frio e a fumaça ficam retidos no fundo dos vales, enquanto uma camada de ar mais quente acima atua como uma tampa. Se essa camada estável se rompe repentinamente, o comportamento do fogo pode mudar em questão de minutos e intensificar-se rapidamente.

Por esse motivo, grandes incêndios florestais não são mais avaliados apenas pela área que consomem. Cientistas também estudam os processos atmosféricos gerados por eles, uma vez que essas alterações podem provocar novos focos de incêndio, mudar a direção do fogo e aumentar os riscos para as equipes de emergência que atuam em solo.

Tempestades de fogo: o que acontece durante e após o incêndio florestal

Os efeitos de um grande incêndio florestal não se limitam à área diretamente atingida pelas chamas. A fumaça pode percorrer dezenas de quilômetros, degradando a qualidade do ar a grande distância do foco do incêndio. Nos últimos dias, isso foi observado em locais bastante afastados dos principais incêndios, incluindo partes de Alicante.

Grandes plumas de fumaça também alteram a quantidade de radiação solar que chega à superfície. Elas reduzem a luz solar direta e aumentam a luz difusa, à medida que as partículas espalham a radiação pela atmosfera, conferindo frequentemente ao céu uma aparência avermelhada. A fumaça pode limitar o aquecimento diurno e, à noite, ajudar a reter o calor por mais tempo.

Segundo o Copernicus, mais de 87.000 hectares foram afetados por grandes incêndios florestais na Espanha. Tempestades de fogo ajudam a explicar por que alguns incêndios são capazes de gerar seu próprio clima.

Uma vez extinto um incêndio florestal, esses efeitos atmosféricos desaparecem gradualmente. Samuel Biener observa que não há evidências de que os padrões climáticos mudem permanentemente após um grande incêndio, embora possam ocorrer alterações localizadas relacionadas à perda de cobertura florestal.

As consequências mais significativas surgem depois que as chamas são apagadas. Sem a proteção da vegetação, o solo torna-se muito mais vulnerável à erosão. Chuvas que anteriormente tinham pouco impacto podem arrastar cinzas e detritos para rios, reservatórios e aquíferos; ao mesmo tempo, a perda de cobertura florestal eleva as temperaturas do solo e pode levar a pequenas alterações na formação de neblina local, à medida que a umidade antes retida pela vegetação desaparece.