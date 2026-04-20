Bolha de ar quente e outono causam diferença de mais de 20°C no Sudeste nesta semana; entenda

Esta semana continuará com tempo firme e sol no Sudeste do Brasil e contraste nas temperaturas: elas ficam mais baixas pela manhã e faz calor durante as tardes devido à atuação da bolha de ar quente. Mais previsão: Frente fria, temporais e chuvas intensas deixam alertas neste Feriado de Tiradentes, 21 de abril; confira

Ao longo desta semana, a bolha de ar quente atípica vai continuar atuando no Sudeste do Brasil, mantendo as temperaturas elevadas durante as tardes, especialmente no oeste de São Paulo.

Já as madrugadas e as manhãs terão temperaturas mais baixas e até com sensação de friozinho no amanhecer nas áreas mais elevadas da região, o que é uma característica típica desta época do ano.

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O tempo será predominantemente firme, com sol e calor de mais de 30°C à tarde. E com mínimas pontuais abaixo dos 10°C, a diferença entre as temperaturas mínimas e máximas registradas na região chegará a mais de 20°C.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para esta semana na região.

Semana de tempo firme e sol no Sudeste

Os próximos dias serão de tempo estável e predomínio de sol na Região Sudeste do Brasil, inclusive o Feriado de Tiradentes, que será bastante proveitoso.

Não há previsão de chuva significativa, contudo, não dá para se descartar alguma chuva de forma mais localizada, especialmente no estado de Minas Gerais e até meados desta semana.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para terça-feira (21) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF. Baixo potencial para chuvas em Minas Gerais e norte do Espírito Santo.

O sol predomina desde o início do dia, com céu variando de claro a com poucas nuvens. Nas primeiras horas das manhãs, podem ocorrer nevoeiros nas áreas litorâneas de São Paulo e do Rio de Janeiro devido à combinação de alta umidade e temperaturas mais baixas ao amanhecer; mas eles se dissipam ainda pela manhã à medida que as temperaturas vão subindo.

No período das tardes, atenção para a baixa umidade relativa do ar no centro-oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro, onde os valores podem ficar em torno dos 30% e até mesmo cair abaixo dos 30% especialmente entre a quinta (23) e a sexta-feira (24).

Previsão da umidade relativa do ar (em %) para quinta-feira (23) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Essa condição de ar mais seco pode trazer impactos à saúde como: tosse, desconforto para respirar, crises de asma, coriza, entre outros. Então, não esqueça de beber bastante água para manter-se hidratado!

Bolha de ar quente mantém calor na região

Nesta semana, as temperaturas no Sudeste ficam mais baixas durante o amanhecer e à noite.

As mínimas, pela manhã, ficam abaixo dos 21°C em toda a região. Contudo, elas variam entre 14°C e 16°C no centro-leste de São Paulo, em grande parte do Rio de Janeiro e no sul, leste e áreas centrais de Minas Gerais. Mas elas podem ainda ficar baixas, variando entre 7°C e 10°C no sul mineiro, região da Serra da Mantiqueira, principalmente nesta terça-feira (21).

Previsão da temperatura mínima (em °C) para a terça-feira (21), segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante as noites, as temperaturas mais amenas ficam restritas ao leste paulista, à região Serrana do Rio e ao sul mineiro, onde as temperaturas variam de 15°C a 19°C.

Contudo, as temperaturas se elevam gradualmente ao longo do dia, trazendo calor e sensação de abafamento para boa parte do Sudeste.

Previsão da temperatura máxima (em °C) para a sexta-feira (24), segundo o modelo europeu ECMWF.

As áreas de destaque para esse aumento do calor são a faixa oeste de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e o centro-oeste de São Paulo, onde as temperaturas máximas passam dos 30°C e se aproximam dos 33°C nos próximos dias. Contudo, na sexta-feira (24), elas sobem um pouco mais e atingem os 35°C-36°C no oeste paulista.

Na sexta-feira (24), que deve ser um dos dias mais quentes da semana na região, as temperaturas máximas nas capitais serão de: São Paulo: 31°C; Rio de Janeiro: 28°C; Belo Horizonte: 27°C; Vitória: 28°C.