Chuva fora de época no café: entenda como a umidade ameaça a colheita em MG e SP

Chuva fora de época interrompe a colheita do café em Minas Gerais e São Paulo, aumenta risco de perda de qualidade e deixa produtores atentos à janela seca nos próximos dias de junho para proteger os grãos.

Colheita do café no Sudeste exige atenção redobrada com a umidade, já que a chuva fora de época pode atrasar os trabalhos no campo e comprometer a qualidade dos grãos.

A colheita do café entra em uma semana sensível no Sudeste, com chuva fora de época, umidade alta e novas frentes frias ameaçando o ritmo dos trabalhos em MG e SP. O maior risco não é apenas colher mais devagar, mas perder qualidade no grão que já está no chão, no terreiro ou em fase final de secagem.

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Junho costuma ser uma janela importante para retirada e secagem do café, especialmente em Minas e na Média Mogiana paulista. Quando a chuva aparece em sequência, o produtor precisa interromper máquinas, esperar o solo secar e redobrar atenção com frutos caídos, fermentação indesejada e doenças favorecidas pela umidade.

Chuva recente já travou parte da colheita no Sudeste

A sequência de chuva entre 11 e 13 de junho atingiu áreas importantes da cafeicultura do Sudeste, em um período que normalmente deveria ser mais seco. Em propriedades do Sul de Minas, o trabalho de campo foi paralisado, enquanto cafés deixados para secar em terreiros ficaram expostos à umidade. A faixa de atenção aparece entre o sul mineiro, o leste paulista e áreas de relevo mais elevado.

A frente fria organiza uma faixa de instabilidade entre o Sul e São Paulo, aumentando a chance de chuva antes de alcançar áreas cafeeiras do Sudeste.

O avanço da safra confirma que a colheita ainda tem muito caminho pela frente. Na área acompanhada pela Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé(Cooxupé), os trabalhos chegaram a 15,8% até 14 de junho, com 21,5% em São Paulo, 20% nas Matas de Minas, 19,1% no Sul de Minas e 8,8% no Cerrado Mineiro. Boa parte dos talhões ainda depende de uma sequência seca.

Nova frente fria mantém atenção entre São Paulo e Minas



Nos próximos dias, a instabilidade volta a ganhar força no Centro-Sul. A chuva mais volumosa deve se concentrar no Sul, mas a frente fria também alcança São Paulo e pode reorganizar áreas de chuva no Sudeste entre o fim de semana e o início da próxima semana. Para o café, o ponto crítico é chuva passageira, nebulosidade e demora na secagem natural.

Chuva acumulada até segunda-feira indica maior volume entre o Sul e parte de São Paulo, enquanto áreas cafeeiras de Minas Gerais ficam mais próximas da borda da instabilidade.

Os principais pontos de atenção são:

Média Mogiana e Alta Mogiana, onde a chuva pode interromper colheita e transporte;

Sul de Minas, com risco de frutos caídos perderem bebida se ficarem úmidos;

Matas de Minas, onde relevo e nebulosidade prolongam a secagem;

Cerrado Mineiro, que ainda tem menor percentual colhido e precisa de janela seca.

Mesmo quando os acumulados não são extremos, 10 a 30 mm em áreas de café já bastam para atrasar operações se vierem acompanhados de céu fechado e umidade alta. Em talhões pesados ou baixadas, o maquinário demora mais para voltar, e o café colhido exige manejo cuidadoso no pós-colheita.

Janela seca será decisiva para preservar qualidade

Após a passagem das frentes frias, o produtor deve observar menos o total de chuva isolado e mais a sequência de dias com sol, vento fraco e menor umidade. Café colhido molhado, mal revolvido ou coberto tarde demais pode perder qualidade por fermentação, aquecimento da massa e desenvolvimento de fungos. O risco cresce quando noites frias são seguidas por manhãs úmidas.

Para quem acompanha o mercado, o impacto não aparece apenas no volume colhido, mas na classificação final dos lotes. A safra pode avançar rápido onde houver dois ou três dias firmes, mas áreas atingidas por chuva recorrente exigem triagem, recolhimento ágil dos frutos no chão e cuidado redobrado no terreiro.