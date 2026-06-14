Como utilizar borras de café para enriquecer o solo do jardim e das plantas em vasos

A verdade sobre a utilização de borras de café para enriquecer o solo e cuidar dos nossos oásis verdes, tanto no interior como no exterior.

Os grãos de café podem ser adicionados ao solo com moderação. Veja aqui como fazê-lo e quais são os benefícios. Crédito: Pixabay

Stephanie Leonida Meteored Reino Unido 14/06/2026 06:03 6 min

Acabaste de fazer o teu café, depois de teres desfrutado do seu aroma sumptuoso, e agora, sentindo-te revigorado e pronto para o dia, arrumas tudo como parte do teu ritual.

Mas espera! Não deites fora esses grãos de café! O que a princípio é considerado lixo torna-se outra fonte de renovação na sua manhã, mas não apenas para si, mas também para o seu jardim e plantas de interior. Guarde esses grãos de café usados à parte e à mão até ter explorado conosco, neste artigo, como pode aproveitá-los.

A moderação é fundamental

Linda Brewer, investigadora sénior e especialista em solos na Universidade Estadual do Oregon, deu conselhos úteis aos jardineiros através de uma coleção dedicada de dicas e truques de jardinagem para enriquecer as suas plantas e protegê-las de animais como lesmas e caracóis. Numa notícia em particular, Brewer aconselha que os grãos de café devem ser usados com moderação, adicionando a dose certa ao solo para enriquecer a sua estrutura e não sobrecarregar as plantas nem impedir a drenagem adequada.

Ao contrário do que muitos possam acreditar ou ter ouvido, os grãos de café não baixam o pH do solo para enriquecer plantas que gostam de ácido (ericáceas), como mirtilos, rododendros, batatas, camélias e amoras. O pH dos grãos de café, na verdade, desce para um valor mais baixo (cerca de 6,5 a 6,8) após a preparação.

Qual é a principal vantagem de adicionar borras de café?

Embora as borras de café contribuam com um pouco de azoto para o solo (cerca de 1 a 2%), essa quantidade não é, por si só, significativa, pelo que se recomenda a adição de outros nutrientes através de aparas de relva, farinha de soja, farinha de alfafa, farinha de sangue ou estrume compostado. O café também fornece elementos essenciais como fósforo, manganês, potássio, cálcio, magnésio, ferro e cobre, embora, mais uma vez, em pequenas quantidades.

O principal benefício de adicionar café ao solo das suas plantas é a melhoria da estrutura do solo e da sua capacidade de retenção de água. Os micróbios alimentam-se dos grãos de café e libertam subprodutos químicos que se ligam às partículas do solo. As partículas ligadas acumulam-se para formar agregados que facilitam a drenagem.

Ao adicionar borras de café usadas ao solo (seja no exterior ou no interior, no caso de plantas de interior), menos é realmente mais. Brewer recomenda incorporar cerca de 1,25 cm de borras no solo, chegando a uma profundidade de 10 cm à medida que avança. Se quiser fazer um composto rico e com infusão de café, pode guardar os grãos em recipientes selados até estar pronto para os incorporar. Comece por misturar uma parte de grãos de café com três partes de folhas e uma parte de aparas de relva fresca, em volume.

Revire a pilha de composto semanalmente e monitorize os níveis de umidade. O ideal é obter uma mistura de composto com apenas 20% de borras de café; qualquer percentagem superior será tóxica para as suas plantas, afirma Brewer.

Se adicionar borras diretamente ao solo, evite plântulas e solo recém-semeado, pois sabe-se que o café possui substâncias bioquímicas que podem suprimir o crescimento e o desenvolvimento de outras plantas (o que, no contexto certo, é uma tática de sobrevivência útil).

Repulsão de pragas

Os grãos de café são um excelente complemento para o solo devido ao seu aroma, e reutilizar o café desta forma é uma ótima maneira de promover práticas sustentáveis que podem ajudar o nosso planeta.

Voltando ao solo e aos animais que vivem nele e à sua superfície, adicionar grãos de café pode ajudar a afastar as pragas. Os gatos não gostam de cafeína, o que pode impedir que o gatinho travesso do vizinho revire os seus canteiros e deixe uma surpresa indesejada.

Brewer aconselha a utilização de uma mistura para regar o solo (de 1 a 2%) composta por uma parte de água e duas partes de café (preparado para maior potência) para proteger as suas plantas de lesmas e caracóis. Para uma pulverização foliar, pode adicionar nove partes de água a uma parte de café acabado de fazer. Aplique o café diluído nas folhas e deixe atuar durante alguns dias enquanto o tempo estiver quente. Se não se observar queimaduras nas folhas ou outro tipo de danos, pode continuar a pulverizar.

Referência da notícia

Oregon State University News, Coffee grounds boost soil health — and help control slugs