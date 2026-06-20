Peixinho-da-horta: como plantar e preparar a folha famosa pelo sabor de peixe

A planta conhecida como peixinho-da-horta tem um sabor diferenciado, que lembra peixe frito quando ela é empanada e frita. Veja os cuidados de cultivos e como preparar esta famosa folha.

A planta peixinho-da-horta (Stachys byzantina) é famosa pela textura aveludada de suas folhas e pelo seu sabor peculiar, que lembra peixe frito quando empanada e frita. Crédito: Divulgação.

Você já ouviu falar desta planta? O peixinho-da-horta (Stachys byzantina) é considerado uma PANC (Planta Alimentícia Não Convencional), famosa pela textura aveludada de suas folhas e por seu sabor peculiar, que lembra peixe frito quando empanada e frita.

Veja abaixo mais informações sobre esta planta, como cultivar e preparar para consumo. Acompanhe conosco.

Sobre a planta e como cultivá-la

O peixinho-da-horta (Stachys byzantina), também conhecida como Lambari, é uma planta herbácea e perene da família Lamiaceae, cultivada tanto como forração no jardim quanto como uma hortaliça não convencional (PANC).

As folhas são recobertas por uma densa camada de tricomas (pêlos), apresentam coloração cinza-prateada e tem um curioso aspecto aveludado, lanoso, o que traz beleza aos jardins, formando tapetes densos de coloração prateada que parecem recobertos por uma fina camada de geada.

Além de sua beleza ornamental, a peixinho-da-horta (Stachys byzantina) tem grande rusticidade e baixa manutenção. Crédito: Plenuska/Wikimedia sob CC BY-SA 4.0.

Ela é conhecida por sua textura e sabor que lembra peixe frito quando suas folhas são empanadas e fritas.

Aliás, é muito usada como uma alternativa em dietas veganas e vegetarianas, substituindo pescados.

Mas além do sabor, o peixinho-da-horta também se destaca por benefícios à saúde. É uma planta rica em nutrientes, antioxidantes e vitaminas K e C. Também possui uma boa quantidade de fibras e dos minerais ferro e potássio.

Ela é fácil de cultivar, adaptando-se muito bem em vasos ou canteiros em jardins. É capaz de fornecer folhas o ano inteiro, com baixa manutenção. Para um bom cultivo, esses são os pontos importantes:

Solo : você vai precisar usar um substrato rico em matéria orgânica e com boa drenagem . E ela prefere solos de fertilidade moderada a pobre.

: você vai precisar usar um substrato . E ela prefere solos de fertilidade moderada a pobre. Luz: a planta prefere sol pleno (em regiões mais frias) para manter a densidade da folhagem e a intensidade da cor prateada, ou meia-sombra (em regiões muito quentes, recebendo o sol da manhã ou do final da tarde).

Em condições ideais de luminosidade, ela apresenta uma velocidade de crescimento moderada a rápida, sendo capaz de fechar completamente o solo em uma única estação de crescimento.

Rega : o solo deve ser mantido úmido, mas nunca encharcado . Evite molhar as folhas diretamente para não acumular umidade e causar fungos. Regue sempre diretamente na base da planta, apenas quando o solo estiver seco ao toque.

: o . Evite molhar as folhas diretamente para não acumular umidade e causar fungos. Regue sempre diretamente na base da planta, apenas quando o solo estiver seco ao toque. Adubação : ela não requer adubações pesadas. Uma vez por ano (na primavera) usando um composto orgânico , como húmus de minhoca, já é suficiente.

: ela não requer adubações pesadas. (na primavera) usando um , como húmus de minhoca, já é suficiente. Poda: remova as hastes florais assim que começarem a secar para manter a energia da planta focada na produção das folhas.

Como preparar

Primeiramente uma dica de como colher as folhas: você deve retirar as folhas mais jovens, inteiras e saudáveis, e preferencialmente pela manhã, quando estão túrgidas.

Além disso, as folhas devem ser lavadas, higienizadas e bem secas antes do armazenamento (ou uso), pois a textura aveludada retém umidade e impurezas.

A planta Lambari é consumida empanada e frita à milanesa, servida como petisco ou acompanhamento. Crédito: Divulgação.

Para fazer ela frita e empanada, você pode passá-las em uma mistura de ovo batido, sal a gosto e pimenta-do-reino à gosto. Após, passe-as em farinha de arroz e frite em óleo quente.

Está pronto o seu petisco empanado, com sabor de peixe frito! Experimente!