Plantas medicinais brasileiras: cultivo em solos alemães preserva compostos bioativos na Europa

Estudo em casa de vegetação mostra que três plantas medicinais usadas no Brasil produziram biomassa em solos alemães e mantiveram compostos com potencial anti-inflamatório, abrindo caminho para cultivo controlado fora dos trópicos, ainda sem promessa terapêutica direta.

Três plantas medicinais usadas na tradição brasileira foram avaliadas em estudo sobre cultivo, composição química e potencial anti-inflamatório.

Plantas medicinais usadas na tradição brasileira podem crescer fora dos trópicos sem perder parte de seu potencial farmacológico. Um estudo publicado na revista Scientific Reports avaliou três espécies associadas ao uso popular no Brasil, Physalis angulata, Scoparia dulcis e Porophyllum ruderale, cultivadas em dois tipos de solo da Alemanha.

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A pesquisa chama atenção porque une dois temas cada vez mais importantes: produção agrícola controlada de plantas bioativas e segurança da matéria-prima vegetal. Em vez de depender apenas da coleta em ambientes naturais, os cientistas testaram se essas espécies poderiam ser cultivadas em outro continente, com rendimento adequado e sem acúmulo perigoso de elementos químicos na parte usada para extratos.

Solos alemães testam a adaptação de espécies tropicais

O experimento foi feito em casa de vegetação, com dois solos diferentes: um mais argiloso e rico em silte, de Düsseldorf, e outro franco-arenoso, de Mülheim an der Ruhr. As plantas cresceram por nove semanas, sem adubação, sob irrigação controlada. Esse desenho permitiu observar melhor o efeito do solo sobre o crescimento e a composição da biomassa.

Experimento em casa de vegetação comparou o crescimento das espécies em dois tipos de solo: argiloso-siltoso e franco-arenoso.

As três espécies produziram biomassa aérea, formada principalmente por folhas e caules. Porophyllum ruderale teve o maior rendimento, seguido por Physalis angulata e Scoparia dulcis. Embora o solo mais arenoso tenha levado a uma produção um pouco menor, a diferença entre os solos não foi estatisticamente significativa, sinal de que as plantas conseguiram se desenvolver nos dois ambientes.

Elementos químicos ficaram concentrados nas raízes

Além da biomassa, os pesquisadores analisaram nutrientes, metais e elementos terras raras nos tecidos das plantas.

Esse ponto é essencial porque plantas medicinais podem absorver elementos do solo, e a qualidade do produto final depende da segurança da matéria-prima.

Os principais achados foram:

nutrientes como cálcio, potássio, magnésio, fósforo e enxofre ficaram em níveis compatíveis com o crescimento vegetal;

zinco apareceu em concentrações mais altas nas folhas de algumas espécies, especialmente no solo franco-arenoso;

níquel, cobre e ferro permaneceram abaixo de níveis associados a toxicidade visível nas plantas;

elementos terras raras, como cério, lantânio, neodímio e ítrio, foram detectados em baixas concentrações;

a maior parte desses elementos ficou retida nas raízes, com pouca transferência para folhas e caules.

Esse padrão é relevante porque a parte aérea costuma ser usada na produção de extratos. Quando elementos potencialmente indesejáveis ficam mais concentrados nas raízes, o risco de contaminação da matéria-prima final tende a ser menor. Ainda assim, isso não elimina a necessidade de controle químico em cultivos comerciais.

Extratos mostram atividade em células de defesa

A etapa farmacológica avaliou extratos brutos das plantas em células humanas do sistema imune cultivadas em laboratório. As células foram estimuladas para produzir moléculas inflamatórias, como TNF-α, IL-6 e IL-1β. Depois, os pesquisadores observaram se os extratos conseguiam reduzir essa resposta.

Extratos vegetais foram analisados em laboratório para verificar sua capacidade de reduzir moléculas associadas à inflamação.

O destaque foi Physalis angulata. Seus extratos, especialmente os feitos com acetona, reduziram de forma mais forte a liberação das três moléculas inflamatórias analisadas.

A composição química indicou presença importante de limonoides, grupo no qual aparecem as fisalinas, compostos já conhecidos em estudos sobre atividade anti-inflamatória.

Scoparia dulcis também apresentou efeito, mas dependente do solvente usado na extração. O extrato em acetona reduziu TNF-α e IL-6, enquanto o extrato etanólico teve resposta mais complexa e chegou a aumentar IL-1β. Já Porophyllum ruderale teve efeito mais limitado, com redução clara apenas de IL-6 na maior concentração testada.

Cultivo fora do Brasil abre caminho, mas exige cautela

O estudo sugere que solos da Europa Central podem sustentar a produção de biomassa farmacologicamente relevante de espécies usadas na medicina tradicional brasileira. Isso pode ajudar a reduzir a pressão sobre populações naturais e favorecer cadeias produtivas mais controladas, com rastreabilidade e padronização da matéria-prima.

Mas o resultado ainda é uma prova de conceito. O trabalho foi feito em casa de vegetação, com dois solos, uma estação de crescimento e testes em células, não em humanos. Antes de qualquer aplicação comercial ou terapêutica, seriam necessários ensaios de campo por várias safras, quantificação de compostos específicos e avaliação mais ampla de segurança.