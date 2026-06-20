Seu guia de viagem está desatualizado: como a mudança climática está transformando nossa forma de viajar

Você abre um guia de viagem. Não importa qual: aquele que comprou três anos atrás, o que herdou de um amigo ou aquele que mantém salvo nos favoritos. Mas nada mais coincide; as mudanças climáticas alteraram a maneira como viajamos.

Esqueça o seu guia de viagem antigo — isso é coisa do passado. O mundo não é mais o mesmo, e é hora de repensar as suas férias.

Você pesquisa “verão em Roma”, “o que comer em Bangkok” ou “a melhor época para visitar Sevilha”. E lá está tudo: organizado, bem estruturado e aparentemente confiável. Você encontra informações sobre temperaturas médias, pratos típicos e recomendações sazonais. O problema é que o mundo descrito por esses guias... já não existe mais.

Bem-vindo às viagens na era das mudanças climáticas, em que o clima deixou de ser apenas um pano de fundo para se tornar o verdadeiro protagonista. E onde o que está por vir — a forma como você viaja e até mesmo como sobrevive ao calor — depende de um sistema climático que se tornou muito menos previsível.

O clima não é mais o pano de fundo; é o roteiro que molda as férias

Durante décadas, viajar no verão era algo relativamente simples, pois você sabia o que esperar: calor no Mediterrâneo e monções na Ásia, com estações chuvosas e secas bastante definidas. Era possível planejar a viagem com meses de antecedência e uma segurança razoável. Isso já não acontece mais.

As ondas de calor estão se tornando mais frequentes, prolongadas e intensas. Cidades europeias como Paris, Berlim e Londres estão registrando temperaturas que antes eram típicas do sul da Espanha. E, em locais habitualmente quentes, como o Sudeste Asiático, o calor deixou de ser apenas desconfortável: está se tornando perigoso.

El calor nocturno en #Alicante se ha quintuplicado en 40 años. Los datos del nuevo informe sobre cambio climático y turismo urgen a tomar medidas de adaptación. #cátedracambioclimático #cambioclimático@AMAEM_Oficial @UA_Universidad pic.twitter.com/8ArVjOl1nI — Catedra Cambio Climatico Aguas Alicante (@ua_catedraclima) June 12, 2026

O resultado é que as “temperaturas médias” dos guias são uma ficção estatística. Pois o que importa agora não é a média, mas os extremos. E os extremos estão fora da curva.

Viajar sob um calor de 45 graus: turismo de resistência

Não é exagero. Existem destinos onde caminhar ao ar livre às três da tarde, durante o verão, tornou-se uma atividade de risco. O corpo humano tem limites e, quando a temperatura ambiente se aproxima da temperatura corporal, o suor já não é suficiente para resfriar o organismo.

Se a umidade também estiver alta — como ocorre em muitas regiões tropicais —, o suor sequer evaporação. O resultado é evidente: estresse térmico, desidratação e insolação.

Viajar durante meses em que o calor não é excessivo e evitar ondas de calor tornou-se uma estratégia real no planejamento de viagens.

O que antes se resumia a "está calor, vou usar um chapéu" transformou-se em "planejo meus deslocamentos como se estivesse em uma expedição".

Isso implica reorganizar o dia em função do clima: sair apenas nos horários mais frescos, manter-se constantemente hidratado (e não apenas com água), buscar refúgios climatizados — como ambientes com ar-condicionado — e aceitar que muitas atividades ao ar livre talvez precisem ser canceladas. Isso não consta nos guias de viagem. Mas deveria.

Mudanças nos destinos turísticos

Outro efeito pouco discutido é que os destinos estão mudando. Áreas que antes eram ideais no verão agora estão quentes demais, enquanto locais tradicionalmente frios estão se tornando atraentes. Até mesmo as altas temporadas estão migrando para a primavera ou o outono.

Os destinos mudam e as escolhas de viagem se adaptam, saturando locais que antes eram de acesso mais difícil.

Isso traz enormes implicações: a saturação de novos destinos, infraestrutura despreparada e impactos ambientais em áreas que, anteriormente, não sofriam pressão turística.

Insetos, doenças e outras 'surpresas'

As mudanças climáticas também estão levando insetos a alterar suas áreas de distribuição. Mosquitos que transmitem doenças como dengue e chikungunya estão expandindo seu território, chegando a locais onde antes não havia risco.

Viajar não se resume mais apenas a "o que ver e o que comer". Envolve também saber qual repelente levar na bagagem, quais doenças estão circulando e que precauções de saúde adotar. E tudo isso muda mais rapidamente do que os guias de viagem conseguem ser atualizados.

A logística da viagem está ficando complicada

Nem tudo é romance e gastronomia; há também um lado prático. Voos afetados por temperaturas extremas, trens e estradas enfrentando interrupções devido ao calor, incêndios florestais alterando rotas e restrições de água em destinos turísticos fazem parte dessa nova realidade.

Tanto a logística quanto a organização da bagagem tornam-se mais complexas; é preciso estar preparado para qualquer imprevisto, seja levar repelente para um local onde não se esperava precisar dele ou ter um plano alternativo de transporte.

Aquele roteiro perfeito que você elaborou pode desmoronar em questão de horas — não porque você tenha planejado mal, mas porque o contexto mudou.

Então, o que fazemos com os guias?

Eles não devem ser descartados, mas precisamos aprender a utilizá-los de outra forma. Os guias não podem mais ser a única fonte de informação; eles exigem contexto, atualizações e uma perspectiva crítica.

Viajar com a capacidade de improvisar é uma arte que precisa ser praticada; nunca se sabe quando uma viagem planejada com um ano de antecedência pode sofrer alterações.

Viajar hoje em dia exige consultar previsões meteorológicas atualizadas, ajustar roteiros e expectativas, manter-se informado sobre riscos relacionados à saúde e à alimentação, e compreender que a experiência pode diferir do que foi descrito. Em outras palavras, é preciso passar de "seguir um guia" para "interpretar o ambiente".

Viajar em um mundo em transformação

Há algo inquietante em tudo isso. Viajar sempre foi uma forma de escapar, de descobrir, de se desconectar. Mas, agora, é também uma maneira de testemunhar — quase em tempo real — como o planeta está mudando. O vinhedo que amadurece mais cedo, o mercado com menos produtos locais, a cidade que se esvazia ao meio-dia porque é impossível ficar ao ar livre.

Isso não é ficção científica. É o presente. E talvez a questão não seja mais "para onde viajar neste verão", mas sim "como viajar neste verão". Porque as mudanças climáticas não acabaram com as viagens, mas mudaram as regras do jogo — e, por enquanto, os guias de viagem ainda seguem as regras antigas.