Bolha de calor se fortalece e traz temperaturas de verão no Feriado de Tiradentes, 21 de abril

Uma intensa bolha de ar quente está se fortalecendo no Brasil e vai elevar as temperaturas de forma expressiva nos próximos dias entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com máximas de até 37°C. Mais notícias: Forte frente fria e ar frio podem chegar neste Feriado de Tiradentes, 21 de abril; veja a previsão

Neste fim de semana, o centro-sul do Brasil, região que engloba o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, terá tempo mais firme, com sol e variação de nuvens.

Contudo, ao longo da próxima segunda-feira (20), uma região de baixa pressão atmosférica começará a se aprofundar entre a Argentina e o Uruguai, dando origem a um ciclone até o final do dia.

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A frente fria associada ao sistema vai avançar e contribuir para a formação de chuvas, que podem ser pontualmente intensas, e de temporais inicialmente sobre o Rio Grande do Sul no feriado de Tiradentes (21) e também em Santa Catarina, no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul a partir da quarta-feira (22).

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quarta-feira (22) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF. Frente fria associada a ciclone provoca instabilidades na Região Sul do Brasil e no sul do Mato Grosso do Sul.

Apesar dessas condições de instabilidade, o calor vai continuar atuando nos próximos dias.

A bolha de ar quente vai continuar se fortalecendo sobre o centro-sul do país, fazendo com que as temperaturas aumentem bastante ao longo do dia na próxima semana, com máximas passando facilmente dos 30°C e chegando aos 37°C, o que representa um padrão atípico para esta época do ano na região.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Bolha de ar quente dispara os termômetros no Brasil Central no feriadão

Ao longo deste fim de semana, a massa de ar quente atuará sobre toda a região Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, deixando as temperaturas acima da média para esta época do ano.

Durante a manhã do sábado (18) e do domingo (19), as temperaturas até começam mais amenas mas aumentam gradualmente e já atingem a marca dos 30°C no meio da manhã em grande parte de Goiás, do Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso, no oeste de Minas Gerais e de São Paulo e no norte do Espírito Santo. À tarde, as temperaturas máximas passam dos 30°C nestas áreas, chegando aos 34°C no oeste paulista, no norte do Paraná, no Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso.

Bolha de ar quente mantém temperaturas bem elevadas entre o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil nos próximos dias, com máximas acima dos 30°C em várias localidades. A partir da terça-feira, o calor fica mais concentrado entre o Sudeste e o Centro-Oeste, e com máximas de até 37°C.

Já a Região Sul ficará com temperaturas abaixo dos 26°C pela manhã devido a uma frente fria que não deixa elas subirem muito; e durante a tarde as máximas não passam dos 30°C (com exceção do norte paranaense, onde elas passam um pouco disto).

Bolha de ar quente permanece entre Centro-Oeste, Sudeste e o Sul do Brasil, com temperaturas até 8 graus acima da média na segunda-feira (20) à tarde.

Na véspera de feriado (20) e no dia do feriado de Tiradentes (21) o calor de mais de 30°C continua atuando no Brasil central, especificamente entre o Centro-Oeste, o Sudeste e o norte da Região Sul, com temperaturas elevadas já desde o período da manhã e atingindo máximas (à tarde) de 36°C no oeste paulista e no leste sul mato-grossense.

Já no Rio Grande do Sul, as temperaturas começam a diminuir a partir da terça-feira (21) devido à passagem de uma nova frente fria. Assim, as máximas no feriado (21) não passam dos 25°C e até ficam em torno dos 19°C no sul gaúcho e na fronteira com o Uruguai.

Previsão de temperatura máxima (em °C) para o feriado de Tiradentes (21), segundo o modelo europeu ECMWF.

No feriado (21), as capitais de destaque que terão temperaturas máximas elevadas são: Cuiabá e Goiânia: 33°C; Campo Grande e São Paulo: 31°C.

Após o feriado, na quarta-feira (22) a bolha de calor ganha mais força, mas fica mais concentrada entre o Centro-Oeste, Sudeste e norte do Paraná, e as temperaturas máximas previstas chegam aos 37°C no leste do Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo.

Previsão de temperatura máxima (em °C) para quarta-feira (22), segundo o modelo europeu ECMWF.

O foco deste texto é a atuação da bolha de calor, contudo, vale dar um rápido destaque neste momento para as temperaturas que serão registradas no Rio Grande do Sul após o feriado.

Como podemos observar no mapa logo acima, na quarta-feira (22), após a passagem da nova frente fria, uma massa de ar frio ingressa no estado fazendo as temperaturas diminuírem consideravelmente em relação aos últimos dias, com as máximas no período da tarde ficando em torno dos 15°C-16°C na região da Serra gaúcha. As temperaturas mínimas pela manhã também vão ficar mais baixas, na casa dos 9°C no sul gaúcho, região de Bagé.